Weihnachtszeit in Knokke-Heist: Willkommen im belgischen Skandinavien

Das Seebad an der belgischen Küste bezaubert mit Skandinavien-Atmosphäre zur Weihnachtszeit. Cafés und Restaurants verwöhnen Gäste mit weihnachtlichen Aromen. Auf der Eisbahn und im „Wikingerdorf“ ist Action angesagt und für den Geschenke-Einkaufsbummel bietet Knokke-Heist alles, was das Herz begehrt.

Festlich beleuchtete Straßen und heimeliger Kerzenschein gehören ebenso zur skandinavischen Weihnacht wie Zimtsterne, Lebkuchen und Glögg - die schwedische Glühwein-Variante. Wer die Atmosphäre der skandinavischen Weihnachtszeit erleben möchte, muss nicht unbedingt in den hohen Norden fahren. Auch in Knokke-Heist an der belgischen Nordseeküste steht die Weihnachtszeit in diesem Winter unter skandinavischem Stern. Warm-golden leuchtende Rentier-Skulpturen tauchen die Straßen des Seebads in magischen Lichterglanz. Auf der Eisbahn auf dem Verweeplein können Schlittschuhkünstler und alle, die es werden möchten, schwungvolle Runden drehen. Cafés laden ein, es sich bei heißer Schokolade und leckerem Gebäck gemütlich zu machen – oder hyggeligt, wie es bei den Dänen heißt . In der Eisbar auf dem Van Bunnenplein sind all diejenigen an der richtigen Adresse, die sich gern von Glögg und anderen Heißgetränken durchwärmen lassen. Im familiären Ortsteil Heist ist ein „Wikingerdorf“ aufgebaut und versetzt kleine und große Besucher um hunderte Kilometer und Jahre. Spielen wie einst die Wikinger - lautet hier das Motto. Zur Stärkung gibt es Leckereien aus der Backstube und Deftiges vom Grill, was vermutlich auch die echten Wikinger nicht verschmäht hätten.

Weihnachtseinkäufe leicht gemacht

Dass es sich in Knokke-Heist hervorragend shoppen lässt, ist kein längst Geheimnis mehr. Das renommierte Seebad vereint an seinen Einkaufsstraßen eine Vielzahl von Feinkost- und Geschenkeläden, Mode-Boutiquen, Kunstgalerien und Juweliergeschäften. Damit die Kundschaft den weihnachtlichen Einkaufsbummel ganz entspannt erledigen kann, bieten die Geschäftsleute an einigen Abenden in der Weihnachtszeit ein Late-Night-Shopping an. Sonst sind die Geschäfte an allen Tage der Woche, auch sonntags, bis 18 Uhr geöffnet. Ein Shopping-Shuttle verbindet die Einkaufsstraßen des Seebads freitags bis sonntags zwischen 11 und 18 Uhr. Während der belgischen Weihnachtsferien (21. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025) pendelt er täglich. Eine Neuigkeit in diesem Jahr ist das Pakjeshuis am Frans Desmidtplein. Wer selber keine Lust hat, mit Papier und Schleifen kreativ zu werden, kann sich die frisch erworbenen Geschenke hier kunstvoll verpacken lassen. Damit es Kindern währenddessen nicht langweilig wird, können sich die Kleinen in der Indoor-Kinderwelt des Pakjeshius vergnügen. Fotogelegenheit mit dem Weihnachtsmann – dem „echten“, versteht sich -gibt es dort auch.

Ein Mekka für Foodies

Typisch belgische Fritten, Nordseefisch, Austern und Steaks – mit seinen Bistros, Teesalons, Cafés, Restaurants und Michelin-Stern gekürten Gourmettempeln hat sich Knokke-Heist als gastronomisches Mekka an der belgischen Küste bei Foodies einen Namen gemacht. In der Weihnachtszeit verwandelt sich der Ort in eine kulinarische Oase, die Gaumen und Seele gleichermaßen verwöhnt – der warmen, gastfreundlichen Atmosphäre Flanderns sei Dank. Die Gastro-Szene von Knokke-Heist lässt sich von winterlichen Aromen und Zutaten inspirieren. Chefs kreieren Menüs, die perfekt zum Winter und zur festlichen Stimmung passen. Wer das Seebad in der kalten Jahreszeit besucht, kann sich auf herzhafte Eintöpfe, raffinierte Wild- und Fischgerichte, heiße Waffeln und etliche andere Gaumenkitzel freuen.

Winterwandern hinter den Dünen

Natur ist immer ein Erlebnis an der belgischen Küste. Der kilometerlange Strand von Knokke-Heist lädt dazu ein, sich frischen Wind um die Nase wehen zu lassen. Ein lohnendes Ziel ist der Zwin-Naturpark, eine geschützte Landschaft hinter Strand und Dünen. Durch die Wechselwirkung zwischen Ebbe und Flut ist hier ein faszinierendes Biotop entstanden, das tausenden Vögeln Lebensraum bietet. Dick eingemummelt macht eine Tour durch den Naturpark auch im Winter Spaß. In den Hütten entlang des Hüttenerlebnispfads sind während der Weihnachtsferien Zwin-Guides anwesend, die Interessantes über den Park und seine Bewohner erzählen können. Gerne nehmen die Zwin-Park-Guides kleine und große Besucher auch mit auf ihre spannenden Familien- und Winterwanderungen.

Hier gibt es weitere Infos zum winterlichen Knokke-Heist.

Presseanfragen:

Frau Susanne Kilimann

MAGGIONI GRETZ GmbH

Dietrich-Bonhoeffer-Str. 3 - 10407 Berlin

T +49 (0)30 44044398

F +49 (0)30 42088582

presse@maggioni-gretz.de

www.maggioni-gretz.de