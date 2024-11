Startseite Bänke, Tische und Wandschmuck mit individuellen Motiven bei MARAMORE Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-11-07 14:51. Die exklusiven Tische und Bänke mit maritimen Motiven von MARAMORE erfreuen sich großer Beliebtheit. Nun bietet MARAMORE auch die Erstellung von Tischen, Bänken und Wandschmuck aus eigenen Fotos. Tische mit Meeresmotiven beliebt

Mit der Erstellung von exklusiven Tischen mit maritimen Motiven haben die Künstler von MARAMORE die populären Rivertables neu interpretiert und damit augenscheinlich ins Schwarze getroffen. Die Tisch- und Sitzbänke-Serie "Ostsee" war schon verkauft noch vor der offiziellen Eröffnung ihrer kleinen Kunstgalerie in Wandlitz bei Berlin. Gleiches galt für den imposanten achteckigen Beach Table Octagon sowie für den zweiseitigen Wendetisch "2 Paradise Beaches". Wenig verwunderlich, denn die in Handarbeit hergestellten Unikate erlauben aufgrund ihrer widerstandsfähigen Ausführung aus Epoxid, Holz und Metall nicht nur die Verwendung in Wohnräumen, sondern auch im geschützten Außenbereich. Tische und Sitzbänke mit Motiven Vincent van Goghs

Nun bieten Marina und Ralph Kähne, die Gründer der Brandenburger Manufaktur MARAMORE, auch Bänke, Tische und Wandschmuck mit individuellen Motiven. Das Projekt gestartet haben sie auf Kundenwunsch sowie auch aus eigener Begeisterung für die Werke Vincent van Goghs mit Motiven des Impressionisten.

"Wenn unsere maritimen Bänke und Tische unseren Kunden gefallen, warum sollte uns das nicht auch mit Motiven van Goghs gelingen?", fragten sich die beiden Wandlitzer Künstler. Tatsächlich scheinen diese Werke optimal geeignet. So verstärkt der Überzug des Motivs mit glasklarem Epoxid den fast schon dreidimensionalen Effekt van Goghs Impasto-Malerei mit dem pastösen Farbauftrag. Neben Tischen und Sitzbänken mit der "Sternennacht" und der "Sternennacht über der Rhone" entstanden so auch gleich noch Bänke und Tische mit der "Meereslandschaft bei Les Saintes-Maries-de-la-Mer". Tische, Sitzbänke und Wandschmuck aus Fotos

"Selbstverständlich können wir für diese Sitzbänke und Tische auch individuelle Fotos oder andere Vorlagen verwenden", ist Marina Kähne überzeugt. Tatsächlich gibt es nicht zuletzt auch dank des Einsatzes künstlicher Intelligenz hinsichtlich Qualität und Größe der Vorlage kaum mehr Einschränkungen. Und für alle, die ihre individuellen Motive auch als Kunstwerke an die Wände bringen möchten, haben die Künstler von MARAMORE ebenfalls Lösungen parat. So bieten sie nicht nur den Druck auf Leinwand mit Keilrahmen und weiteren Medien an. Mit den LED-Leuchtrahmen in verschiedenen Ausführungen und Größen haben sie auch im wahrsten Sinne des Wortes ganz besondere Highlights im Portfolio. Weitere Informationen unter https://maramore.de/ .

email : info@maramore.de MARAMORE ist eine kleine Manufaktur aus Brandenburg, die sich auf die Erstellung von Bänken und Tischen aus Epoxid spezialisiert hat. Dabei legen die Künstler aus Wandlitz bei Berlin Wert auf Handarbeit und made in Germany.

Bei der Erstellung ihrer einzigartigen Kunstwerke kommen unterschiedliche Materialien wie Holz und Epoxidharz sowie verschiedene Gieß- und Gestaltungstechniken zum Einsatz, einschließlich impressionistischer Acryl-Malerei. Feinste Farbpigmente verleihen den maritimen Bänken und Tischen eine einmalige Brillanz und Tiefe.

Darüber hinaus setzt MARAMORE auch Meisterwerke sowie individuelle Kunstwerke oder Fotos in ein ganz besonderes Licht. Auf Backlightfolie gedruckt im eleganten LED-Leuchtrahmen, gelingt eine perfekte Kombination aus Kunst und Beleuchtung.

Auf Wunsch verwandeln die Künstler von MARAMORE auch individuelle Vorlagen, z.B. eigene Fotos, in einzigartige Kunstwerke. Hier reicht die künstlerische Palette von der Erstellung hochwertiger Motive im Stile Vincent van Goghs inklusive Druck auf allen üblichen Medien und in allen möglichen Formaten bis hin zu Bänken und Tischen sowie handgefertigten Ölgemälden aus einer Vorlage als Auftragsarbeit. Pressekontakt: Ralph Kähne

