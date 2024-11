Startseite Mitglieder von empty hands e.V. bestehen erfolgreich ihre Schwarzgurtprüfung Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-11-06 14:09. Ein bedeutender Erfolg für den Kenpo Verein empty hands e.V. aus Mönchengladbach Mönchengladbach, 5. November 2024 - Ein bedeutender Erfolg für den Kenpo Verein empty hands e.V. aus Mönchengladbach: Die drei Mitglieder Frank Pfennig, Marco Haack und Lars Schaath haben kürzlich die anspruchsvolle Prüfung zum schwarzen Gurt erfolgreich bestanden. Die Prüfung fand vor einem internationalen und hochkarätig besetzten Gremium in England statt, das von einigen der renommiertesten Kenpo-Meister weltweit geleitet wurde. Damit erreichen die drei Mönchengladbacher einen wichtigen Meilenstein auf ihrem Weg im Kenpo und erweitern ihre Kompetenz als lehrende Schwarzgurtträger. Prüfung unter höchsten Standards Die Prüfung, die von einem internationalen Komitee abgenommen wurde, setzte höchste Maßstäbe. Das Komitee selbst bestand aus anerkannten Größen der Kenpo-Welt: Angeführt wurde es von Mr. Matt Snell, einem angesehenen Head Instructor und Träger des 8. Dans. Unterstützt wurde er von Mrs. Jacki McVicar und Mr. Merv Ormand, die beide als Träger des 9. Dans zu den höchstgraduierten Kenpo-Experten weltweit zählen. Vor diesen Prüfern mussten die Mönchengladbacher Kämpfer ihr Können auf eindrucksvolle Weise unter Beweis stellen. In der sechsstündigen Prüfung wurde das gesamte Spektrum der Kenpo-Techniken abgedeckt - von den Grundlagen für den Gelbgurt bis hin zu den fortgeschrittenen Techniken des schwarzen Gurtes. Diese umfassende Prüfung spiegelte die Philosophie und die Vielseitigkeit des Kenpo wider, das nicht nur auf den körperlichen Fähigkeiten basiert, sondern auch geistige Stärke und persönliche Entwicklung fördert. Die Prüflinge mussten daher nicht nur die geforderten Techniken und Formen vorführen, sondern auch eine von ihnen selbst entwickelte Form präsentieren und deren Bewegungen und Bedeutung erläutern. Auch eine wissenschaftliche Arbeit zum Thema Kenpo war Teil der Prüfung - ein Beleg dafür, dass Kenpo über das rein Physische hinausgeht und eine ganzheitliche Auseinandersetzung mit der Kampfkunst verlangt. Ein Meilenstein für den Verein und die Prüflinge Nach sechs Stunden intensiver Prüfung und konzentrierter Demonstration aller erlernten Fähigkeiten konnten Frank Pfennig, Marco Haack und Lars Schaath die Prüfungskommission schließlich überzeugen. Das Komitee gratulierte den drei Mönchengladbachern herzlich zur bestandenen Prüfung und ihrer neuen Graduierung. Mit dem Erreichen des schwarzen Gürtels dürfen sie sich nun lehrende Schwarzgurtträger nennen und haben einen bedeutenden Schritt auf ihrem Kenpo-Weg gemacht. Dieser Meilenstein ist ein Symbol für ihr kontinuierliches Engagement, ihre Disziplin und die Hingabe, die sie der Kampfkunst Kenpo widmen. Der Verein empty hands e.V. Mönchengladbach Der Erfolg der drei neuen Schwarzgurtträger unterstreicht den hohen Standard, den der Verein empty hands e.V. in der Kenpo-Ausbildung setzt. Der Verein, der fest in der Region Mönchengladbach verwurzelt ist, bietet Interessierten jeden Alters die Möglichkeit, Kenpo nicht nur als Kampfkunst, sondern auch als Weg zur Selbstfindung und Persönlichkeitsentwicklung kennenzulernen. Für empty hands e.V. steht nicht nur die körperliche Ausbildung im Vordergrund, sondern auch die Förderung von Selbstbewusstsein, geistiger Stärke und Respekt gegenüber anderen. Durch ihre neuen Schwarzgurtträger wird der Verein noch mehr Wissen und Erfahrung an seine Mitglieder weitergeben können und die Kenpo-Community in Mönchengladbach weiter stärken. "Wir sind stolz auf Frank, Marco und Lars und freuen uns, dass sie uns als Schwarzgurtträger weiterhin bereichern werden", sagt ein Vertreter des Vereins. "Ihr Erfolg ist ein Beweis dafür, wie viel Einsatz und Hingabe es braucht, um im Kenpo wirklich voranzukommen." Kenpo - mehr als nur eine Kampfkunst Kenpo ist eine vielseitige Kampfkunst, die Technik, Präzision und Disziplin kombiniert und dabei nicht nur körperliche Fähigkeiten, sondern auch mentale und emotionale Stärke fördert. Die Schüler lernen, Gefahren zu erkennen, sich selbst zu verteidigen und in kritischen Situationen besonnen zu handeln. Der schwarze Gurt ist dabei nicht nur ein Zeichen technischer Meisterschaft, sondern auch des kontinuierlichen Lernens und Wachstums. Für alle, die Interesse daran haben, Kenpo selbst kennenzulernen und vielleicht ihren eigenen Weg bis zum schwarzen Gurt zu gehen, bietet empty hands e.V. die Möglichkeit, in diese Kampfkunst hineinzuschnuppern. Weitere Informationen zum Verein und seinen Angeboten gibt es auf der Website des Vereins unter https://empty-hands.de oder per E-Mail unter info@empty-hands.de. Kontakt: empty hands e.V. Mönchengladbach

Wir sind ein kleiner, gemeinnütziger Kenpo Karate Verein aus Mönchengladbach und stolz darauf, als Flaming Fist Kenpo Germany, von Senior Professor Matt Snell, aus Exeter England supported zu werden. Matt Snell ist ein 8th degree Kenpo Karate Black Belt und Inhaber der Flaming Fist Kenpo, Martial Arts Academy. Inzwischen werden seine Kenpo Trainingsmethoden in Deutschland, Belgien, Niederlanden, Spanien, England und Guernsey erfolgreich eingesetzt. Mit ihm und seinen Kenpo Black Belts finden hier in Deutschland und in England regelmäßige Weiterbildungen, Seminare und auch die Gradings statt. empty hands e.V. Kenpo Mönchengladbach ist Mitglied der IKKA Europe (International Kenpo Karate Association Europa), Mitglied im Deutschen Karate Verband e.V., im Bundesverband Gewaltprävention e.V., im Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. und Mitglied im Stadtsportbund der Stadt Mönchengladbach.

