Startseite Herzintensiv - der neue flotte Schlager von Merkur Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-11-04 14:51. Ein himmlischer Schlager im Discofox-Sound Merkur, der aufstrebende Schlagersänger, freut sich, die Veröffentlichung seiner neuesten Single "Herzintensiv" am 25. Oktober 2024 anzukündigen.

Mit dieser emotionalen und mitreißenden Discofox-Schlagernummer setzt Merkur seinen erfolgreichen Weg in der Musikszene fort und möchte seine Fans mit kraftvollen Melodien und eingängigen Rhythmen zum Tanzen bringen. Nach den Erfolgen seiner vorherigen Singles, darunter "Alle haben mich vor dir gewarnt" und "Das muss Liebe sein", zeigt Merkur erneut, wie Leidenschaft und Authentizität in seiner Musik untrennbar miteinander verbunden sind.

"Herzintensiv" ist ein Song, der die intensiven Gefühle der Liebe widerspiegelt und die Zuhörer auf eine musikalische Reise mitnimmt, die sowohl nostalgisch als auch aufregend ist. Der talentierte Künstler aus Süddeutschland begeistert nicht nur mit seiner einzigartigen Stimme, sondern auch mit seiner Fähigkeit, persönliche Erlebnisse in eingängige Melodien umzuwandeln. In "Herzintensiv" nimmt Merkur die Hörer mit in eine Welt voller Emotionen, in der jeder Ton das Herz höher schlagen lässt und die Tanzflächen erobert. Merkur lädt alle Fans, Unterstützer und Medien herzlich ein, diese emotionale Reise zusammen mit ihm zu erleben. Mit "Herzintensiv" setzt er einen weiteren Meilenstein in seiner musikalischen Karriere, der seine Position in der Schlagerwelt weiter festigen wird. Für weitere Informationen, Interviewanfragen oder Bildmaterial kontaktieren Sie bitte info@merkur.life. www.merkur.life Musik: Andreas Franz Hammerschmidt, Stefan Krug

Text: Andreas Franz Hammerschmidt, Ingo Ullrich

Audioproduktion: Stefan Krug - JUNIVISION für JUNIRECORDS

Verlag: Juni Musikverlag / Edition EMMAAS

Produziert von: Stefan Krug, Andreas Hammerschmidt

Videoproduktion: Spotlight-Mediahouse

Label: JUNIRECORDS

LC: 15807

ISRC: DEKQ72400030

Verlag: Juni MV

