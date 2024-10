Startseite EVUM Motors unterstützt grüne Städte: Kooperation mit Kommunen für saubere Mobilität Pressetext verfasst von EVUM-Motors am Do, 2024-10-31 16:43. München, 31. Oktober 2024 – EVUM Motors baut seine Partnerschaften mit Kommunen aus, um die emissionsfreie Mobilität in urbanen Räumen voranzutreiben. Die Zusammenarbeit mit Städten wie Bonn zeigt, wie kommunale Fuhrparks auf umweltfreundliche Elektrofahrzeuge umgestellt werden können, um den CO?-Ausstoß in Innenstädten nachhaltig zu reduzieren. Im Rahmen der Initiative „BonnOrange“ setzt Bonn den vollelektrischen Evum bereits zur Müllentsorgung ein. Das flexible und robuste Nutzfahrzeug eignet sich ideal für verschiedene kommunale Aufgaben, weil es emissionsfrei arbeitet und dabei hohe Leistungsstandards erfüllt. Mit der Möglichkeit bis zu 1.100 kg zu transportieren, bietet der Evum eine umweltfreundliche Alternative zu traditionellen Nutzfahrzeugen, die oft in dicht besiedelten Stadtgebieten unterwegs sind. E-Mobilität in kommunalen Fuhrparks fördern Neben Bonn zeigen auch andere Städte Interesse daran, ihre Flotten schrittweise auf elektrische Fahrzeuge umzustellen. „Unser Ziel ist es, Städte und Gemeinden mit praktischen, emissionsfreien Lösungen zu unterstützen, die sowohl die Umwelt schonen als auch kommunalen Bedürfnissen gerecht werden“, betont Dr. Martin Šoltés, CEO und Mitgründer von EVUM Motors. „Mit den robusten und vielseitigen Elektro-Nutzfahrzeugen von EVUM wollen wir die Mobilitätswende in Kommunen aktiv mitgestalten.“ Vorteile des Evum für den kommunalen Einsatz EVUM Motors entwickelt Fahrzeuge, die sich besonders gut für den städtischen Einsatz eignen und viele Vorteile für Städte und Gemeinden bieten: Dank ihrer schmalen Bauweise eignen sich die umweltfreundlichen und emissionsfreien Nutzfahrzeuge ideal für den Einsatz in Innenstädten. Darüber hinaus überzeugen sie mit hoher Kosteneffizienz, geringen Betriebskosten und einer wartungsfreundlichen Bauweise.

Die flexible Einsatzmöglichkeit der EVUM-Flotte erlaubt ihren Einsatz in unterschiedlichsten Bereichen, etwa in der Abfallwirtschaft, Straßenreinigung oder Grünpflege. Langfristiges Engagement für saubere Städte Durch die Kooperation mit Bonn und wachsendes Interesse aus anderen Städten steht EVUM Motors kurz davor, eine zentrale Rolle bei der Neuausrichtung der kommunalen Mobilität zu übernehmen. Damit hilft das Unternehmen nicht nur Kommunen, ihre Fahrzeugflotten zu modernisieren, sondern setzt auch ein klares Zeichen für mehr Nachhaltigkeit im öffentlichen Raum.

Weitere Informationen zur Kooperation von EVUM Motors mit Städten und Gemeinden finden Sie auf unserer Website unter www.evum-motors.com.

Pressekontakt:

Sonja Deleski

PR-Referentin

EVUM Motors GmbH

E-Mail: deleski@evum-motors.com

