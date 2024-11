Startseite Das Zeitalter der Elektrizität Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-10-30 16:43. Damit der Ausstoß klimaschädlicher Gase bis auf null sinken kann, sind moderne Technologien und bestimmte Rohstoffe notwendig. Gemäß dem Pariser Klimaabkommen soll bis 2050 die CO2-Neutralität geschafft sein. Kohle, Gas und Öl haben dann ausgedient. Dies erfordert viele Rohstoffe. Elektrofahrzeuge, Solaranlagen, Rechenzentren, Ladestationen, Windkraft oder Wärmepumpen nehmen zu und verschlingen Metalle und Rohstoffe wie etwa Lithium, Kobalt, Zink, Kupfer. Laut einer Analyse der Internationalen Energieagentur (IEA) wird es Ende dieses Jahrzehnts den fossilen Peak geben. Noch geht die Nachfrage nach Öl, Gas und Kohle nach oben, doch nach dem Peak wird der Bedarf dieser fossilen Brennstoffe sinken. Erneuerbare Energien und die Batterien, um diese Energie unabhängig von Sonne und Wind zu speichern sind die Zukunft. Energiesicherheit ist ein großes Thema und wie anfällig diese sein kann, hat die globale Energiekrise aufgezeigt. Nicht zu vergessen ist, wie wichtig funktionierende Lieferketten sind. Und diese werden nicht zuletzt von extremen Wetterereignissen wie Hitzewellen, Überschwemmungen, Dürren oder Stürme bedroht. Dass es kein leichter Weg sein wird, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ist klar. Insofern hat die Welt die Kurve noch nicht gekriegt. Da könnten manche Rohstoffe knapp werden, so etwa Kupfer, denn es ist das Metall der Elektrifizierung und damit auch der Energiewende. Laut einer Studie wird bis 2050 mehr Kupfer notwendig sein, als zwischen 1900 und 2021 konsumiert wurde. Die Mehrheit der Analysten ist daher für den Rohstoff Kupfer positiv gestimmt. Kupfer und Zink sowie Gold und Silber sind das Geschäft von Foran Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/foran-mining-c... -. Die Gesellschaft verfügt über mehrere Liegenschaften mit einer Fläche von mehr als 125.000 Hektar, dies in Saskatchewan, Kanada, im Hanson Lake District, entlang des an Vorkommen reichen Flin Flon Grünsteingürtels. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Foran Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/foran-mining-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

