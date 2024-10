Startseite Automatisch von dynamischen Stromtarifen profitieren: Feldtest der FEMS App für FENECON Speicher erfolgreich abgeschlossen Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2024-10-30 12:14. -- Geringere Stromkosten dank KI-gestütztem Energie-Plan und Verwendung möglichst günstiger Börsenstrompreise -- FEMS App Dynamischer Stromtarif richtet sich an Heimanwender und Unternehmen mit FENECON Stromspeichern -- Integration dynamischer Stromtarife aller Anbieter möglich FENECON Phone FEMS App Dynamischer Stromtarif Deggendorf, 30. Oktober 2024 ---- FENECON, ein führender Anbieter von Stromspeichern und smarten Energiemanagementsystemen, hat die neue Version der smarten FEMS App Dynamischer Stromtarif veröffentlicht. Anwender profitieren damit von im Tagesverlauf zeitweise stark schwankenden Börsenstrompreisen: Die App realisiert mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) automatisch massive Einsparungsmöglichkeiten beim Strombezug - bei gleichzeitiger Entlastung des Stromnetzes. Mehr als 700 Teilnehmer hatten die FEMS App Dynamischer Stromtarif im Rahmen eines umfangreichen Betatests elf Monate lang auf Herz und Nieren geprüft und die Softwareentwickler bei FENECON den zugrunde liegenden Algorithmus auf Basis des umfangreichen Anwenderfeedbacks permanent weiter optimiert. Die App ist ab sofort als Vollversion im "FEMS App Center" im Online-Monitoring verfügbar und richtet sich sowohl an Heimanwender als auch an Unternehmen, die FENECON Speicher nutzen - für die Produktion, für Ladeparks oder für den alltäglichen Geschäftsbetrieb. Eigenverbrauchsoptimierung 2.0: KI sorgt für präzisen Energie-Plan und Netzbezug zu optimalen Preisen Mithilfe von KI entwickelt die FEMS App Dynamischer Stromtarif selbstständig einen präzisen Energie-Plan für die kommenden 36 Stunden, der laufend aktualisiert wird. Dabei berücksichtigt sie konsequent das individuelle Erzeugungs- und Verbrauchsprofil. Auf dieser Basis entscheidet das System, wann erzeugter Strom verbraucht, gespeichert oder eingespeist wird, und wann der Strombezug zu Börsenstrompreisen stattfindet. Besonders innovativ: Die App sorgt mit der Zeitraumbetrachtung intelligent dafür, dass Strom stets dann günstig zur Verfügung steht, wenn er gebraucht wird und nicht zu einem Zeitpunkt hoher Börsenstrompreise nachgekauft werden muss. Dynamische Stromtarife - ab 2025 überall in Deutschland verfügbar Für die Nutzung der App ist neben einem FENECON Stromspeicher lediglich ein Smartmeter sowie ein dynamischer Stromtarif erforderlich, den ab 1. Januar 2025 jeder Stromanbieter in Deutschland im Vertragsportfolio haben muss. Die App ist kompatibel mit allen Energieversorgern. Bei dynamischen Stromtarifen orientiert sich der Preis am aktuellen Börsenstrompreis und variiert damit im Tagesverlauf. Im Falle negativer Strompreise erhalten Kunden sogar Geld, wenn sie Strom abnehmen und die Netze dadurch stabilisieren. Tarife lohnen sich insbesondere in Kombination mit einem Stromspeicher und eröffnen vor allem im Winter mit der FEMS App ein sehr hohes Einsparpotenzial. Open-Source-basiertes Energiemanagementsystem FEMS In alle FENECON Stromspeicherlösungen ist ein preisgekröntes, leistungsstarkes und selbstlernendes Energiemanagement integriert. Dieses Betriebssystem bietet höchste Flexibilität und - da es auf einer Open-Source-Plattform basiert - Zukunftssicherheit. Das FENECON Energiemanagementsystem (FEMS) ermöglicht nicht nur die Einbindung dynamischer Stromtarife, sondern auch eine smarte Sektorenkopplung von Strom, E-Mobilität und Wärme. Gleichzeitig lassen sich damit der Eigenverbrauch und der Reststrombezug aus dem Netz intelligent optimieren sowie die ungewünschte Abregelung von PV-Anlagen verhindern. "Mit dynamischen Stromtarifen können ab 2025 endlich alle Verbraucher von günstigen Börsenstrompreisen profitieren. Und unsere FEMS App automatisiert in diesem Zusammenhang den kompletten Strombezug, um die größtmöglichen Einsparpotenziale zu erzielen. Es dient gleichzeitig der 100-Prozent-Energiewende und stabilisiert und schont das Netz, wenn der Strom zum idealen Zeitpunkt bezogen wird", erklärt Stefan Feilmeier, CIO bei FENECON. "Ich bedanke mich bei allen Betatestern der FEMS App Dynamischer Stromtarif für ihr wertvolles Feedback. Ich freue mich, dass sie so gut angekommen ist und wir sie nun in der Vollversion in unserem FEMS App Center anbieten können." FENECON

