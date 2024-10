Startseite Landtagsabgeordneter Felix Martin im Austausch mit Wirtschaftsjunioren Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-10-28 13:54. Der Grüne Abgeordnete Felix Martin nimmt auch in 2024 am Hessischen Know-How-Transfer der Wirtschaftsjunioren teil. Ziel der Veranstaltung ist eine Vernetzung von Politik und Wirtschaft. Werra-Meißner-Kreis/Wiesbaden: Die Wirtschaftsjunioren Hessen veranstalten auch 2024 wieder den Hessischen Know-How-Transfer. Ziel der Veranstaltung ist es, junge Unternehmerinnen und Unternehmen mit Vertreterinnen und Vertreter der Landespolitik zu vernetzen, um gemeinsame Lösungen für aktuelle wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln. Der Know-How-Transfer bietet den Teilnehmenden die Gelegenheit, hinter die Kulissen der politischen Entscheidungsprozesse zu blicken und einen direkten Austausch mit Abgeordneten des Hessischen Landtags zu pflegen. Der Fokus liegt dabei auf Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Fachkräftemangel. "Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit einem jungen Unternehmer aus dem Werra-Meißner-Kreis Teil dieses Austauschs bin. Der Know-How-Transfer ist eine wichtige Plattform für den Dialog zwischen Wirtschaft und Politik", erklärt der Grüne Landtagsabgeordnete Felix Martin . Die Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft sei entscheidend, um den globalen Herausforderungen wie beispielsweise dem technologischen Wandel oder dem Klimawandel effektiv zu begegnen. Die Wirtschaftsjunioren Hessen sind ein Netzwerk junger Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Führungskräfte. Als Teil der Wirtschaftsjunioren Deutschland und Junior Chamber International setzen sie sich für nachhaltiges Wirtschaften, Innovation und die Förderung junger Talente ein. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bündnis 90/Die Grünen - Landtagsbüro Wiesbaden

Felix Martin vertritt seit 2019 den Werra-Meißner-Kreis als Abgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen in Wiesbaden. Die Bekämpfung des Fachkräftemangels und die verlässliche Kinderbetreuung liegen in seinem Fokus. Er ist gelernter Bank- und Sparkassenkaufmann und gebürtig aus dem Werra-Meißner-Kreis. Mit aller Kraft setzt er sich für die Region ein. Etwa für ausreichend Kita-Plätze, gute Schulen und eine flächendeckende gesundheitliche Versorgung. Im Hessischen Landtag ist er Sprecher der Grünen für Arbeit, Ausbildung, Inklusion und frühkindliche Bildung.

