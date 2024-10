Startseite Süßes sonst gibt es Saures Pressetext verfasst von Kummer am Fr, 2024-10-25 09:25. Ausgehöhlte Kürbisse mit schauerlichen Gesichtern, furchterregende Gestalten, Hexen und Gespenster machen an Halloween die Gegend unsicher.

„Süßes, sonst gibt´s Saures!“, klingt es dann durch die Straßen. Auch in Deutschland findet dieses Fest immer mehr Anklang. Überall hat man die Möglichkeit, bei Halloween-Partys seine Verkleidung zum Besten zu geben, andere Leute zu erschrecken oder einfach nur Spaß zu haben.

Doch was wäre eine Halloween-Party ohne gutes Essen und gruselige Geschichten? Natürlich nichts! Buchtipp „ „Happy Halloween - Kulinarischer und literarischer Gruselspaß“ genau richtig.“

Buchbeschreibung:

Mit den Rezepten aus diesem Buch wird Ihre Halloweenparty ein schaurig-schönes Erlebnis.

Die Gerichte hören sich furchteinflößend an, so wie es sich zu Halloween gehört - aber keine Angst, sie schmecken zum Gruseln lecker und schrecklich gut.

Und als besonderes Bonbon gibt es einige Gruselgeschichten sowie Bastelideen. Eine Anleitung, wie man selbst eine Kürbisfratze schnitzen kann, fehlt natürlich auch nicht. Und gelacht werden darf ebenfalls! So steht einer tollen Halloweenparty wirklich nichts mehr im Wege.

Happy Halloween! Zum Buch geht es hier:

https://www.bod.de/buchshop/happy-halloween-kulinarischer-und-literarisc... Rezepttipp: Larven-Quark (© Happy Halloween Kulinarischer und literarischer Gruselspaß, Britta Kummer, Christine Erdiç)

Zutaten für 2 Personen:

150 g geschälte Krabben

100 g Magerquark

100 g Joghurt

1 EL TK Kräuter (Petersilie, Schnittlauch, Dill)

1 EL Zitronensaft

1 - 2 Prisen Salz

2 - 3 Prisen Pfeffer

Zubereitung:

Krabben waschen und trocken tupfen.

TK Kräuter antauen lassen. Dann klein hacken.

Magerquark, Joghurt und Zitronensaft verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Nun die Kräuter und Krabben unterheben. Produktinformation:

Herausgeber: BoD – Books on Demand; 1. Edition (14. Juli 2023)

Sprache: Deutsch

Taschenbuch:? 112 Seiten

ISBN-10:? 3757826868

ISBN-13:? 978-3757826864

Auch als E-Book erhältlich! Buchtrailer "Happy Halloween - Kulinarischer und literarischer Gruselspaß"

https://youtu.be/HwAzcsbg8yU Rezepte:

Möhren-Glubscher, Monster-Augen, Larven-Quark, Lucifer-Salat, Blutsalat, Blutsauger-Suppe, Feurige Blutsuppe, Knusprige Kürbisgesichter, Monster-Bällchen, Augäpfel, Halloween-Kartoffeln, Wurst-Mumien, Fledermausflügel, Blutige Finger, Grünspan-Omelett, Totenköpfe, Wurm-Frikadellen, Bluthirn, Spinnen-Würstchen, Glubschaugen, Würmer-Glibber, Spinnen-Pudding, Wurm-Erde, Ungeheuer, Kakerlakensnack, Gruselbretzel, Spinnen-Cräcker, Glubschis, Blutpopcorn, Kürbis-Mandarinen, Blutraupe, Vampir Cocktail, Würmer-Blubber, Schwarze Hexe, Blutkonserve, Hexen-Shake, Warmer Krötenschleim, Kürbis-Suppe, Kürbis-Orangen-Suppe, Kürbis-Auflauf, Kürbis-Pizza, Kürbis-Ketchup, Kürbis-Aufstrich, Apfel-Kürbis-Marmelade, Kürbis-Bratling, Kürbis-Punsch, Kürbis-Dessert, Kürbis-Zimt-Muffins Geschichten:

Ich habe dich erwartet

Der Fluch

Der alte Friedhof

Das Halloweenhaus Mehr über die Autorinnen unter:

https://brittasbuecher.jimdofree.com/

https://christineerdic.jimdofree.com/

