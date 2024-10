Startseite EVUM Motors gewinnt den eMove 360° Award in der Kategorie Electric Utility Vehicles Pressetext verfasst von EVUM-Motors am Fr, 2024-10-18 12:56. München, 17. Oktober 2024 – EVUM Motors freut sich, den renommierten eMove 360° Award in der Kategorie Electric Utility Vehicles gewonnen zu haben. Dieser international anerkannte Preis zeichnet herausragende Innovationen in den Bereichen Elektromobilität, vernetztes und autonomes Fahren aus. Der Gewinn des eMove 360° Awards markiert einen wichtigen Meilenstein für EVUM Motors und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Mobilität und technologische Exzellenz. Die eMove 360° ist als führende Plattform für Mobilität 4.0 weltweit bekannt. Sie bietet eine umfassende Fachmesse, ein News-Magazin und einen Digital Hub, die alle Aspekte der elektrischen, vernetzten und autonomen Mobilität abdecken. Der eMove 360° Award gilt als bedeutendster Preis in diesem Bereich und wird bereits zum fünften Mal verliehen. EVUM Motors wurde für die kontinuierliche Innovation und die Entwicklung seines vollelektrischen Nutzfahrzeugs ausgezeichnet. Das diesjährige Event fand im Rahmen der eMove360° Europe 2024 – der 8. Internationalen Fachmesse für Elektromobilität und Autonomes Fahren – in München statt. Die Messe, die als weltweit führender B2B-Treffpunkt für Elektromobilität bekannt ist, zog Fachleute und Experten aus den Bereichen Batterietechnologie, Ladeinfrastruktur und automatisiertes Fahren an. Dr. Martin Šoltés, CEO von EVUM Motors, erklärte: „Dieser Award ist eine großartige Bestätigung unserer Vision, vollelektrische Nutzfahrzeuge zu entwickeln, die Effizienz, Nachhaltigkeit und Flexibilität vereinen. Wir danken dem eMove 360°-Team für diese Anerkennung und freuen uns darauf, die Elektromobilität in Europa weiter voranzutreiben.“ Die EVUM Fahrzeuge wurden während der Verleihung prominent präsentiert, darunter der innovative WBK und das Modell mit verlängertem Radstand. Beide Fahrzeuge verdeutlichen die Flexibilität und Robustheit, die für die verschiedenen Anforderungen in der Landwirtschaft, bei kommunalen Diensten und in der Bauwirtschaft von entscheidender Bedeutung sind.

Für weitere Informationen zu EVUM Motors und unseren vollelektrischen Fahrzeugen besuchen Sie bitte unsere Website: www.evum-motors.com. Pressekontakt: Sonja Deleski

