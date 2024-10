Startseite Das Comeback von ANDY - Wenn auf Rhodos weiße Rosen blühn Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-10-11 13:09. Eine sommerliche Melodie im Herbst Nach einer längeren Pause meldet sich Andy Meergans eindrucksvoll zurück und startet mit seiner neuen Single "Wenn auf Rhodos weiße Rosen blühn" sein Schlager-Comeback. Der einprägsame Titel, der sofort ins Ohr geht, markiert den Beginn einer neuen musikalischen Phase für Andy, in Zusammenarbeit mit seiner neuen Plattenfirma Fiesta Records GmbH Köln. "Wenn auf Rhodos weiße Rosen blühn" versprüht romantischen Flair und entführt die Hörer auf eine gefühlvolle Reise. Der Song steht für den Neuanfang eines Künstlers, der entschlossen ist, wieder durchzustarten. In den kommenden Monaten dürfen sich die Fans auf weitere musikalische Überraschungen freuen - vielleicht sogar ein neues Album. Mit seinem neuen Titel und der Zusammenarbeit mit Fiesta Records plant Andy Meergans einen erfolgreichen Neustart in der Schlagerszene. Lassen Sie sich von seiner Musik verwöhnen und genießen Sie die romantische Stimmung, die "Wenn auf Rhodos weiße Rosen blühn" verbreitet. Veröffentlicht wird die Single vom erfolgreichen Label "Fiesta Records" (Andreas Rosmiarek, LC 02000). Der Song ist ab 11.10.2024 auf allen Download- und Streaming-Portalen erhältlich. Label Fiesta Records (GVL:02000)

Text: Frank Becker, Musik: Marc Alpina Länge: 3:30 Minuten

EAN/UPC 4099483021455

VÖ-Datum: 11.10.

Publishers : Beverly Music Publishing e.K., Rubin Records

ISRC-Nr.: DEZ922401779

Quelle: Büro Andy Meergans

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

Presse- und Promotionagentur: Sperbys Musikplantage

