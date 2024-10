Startseite Geballtes Know-how zu CRM und Vertrags-Lifecycle-Management mit Microsoft: ORBIS und CRMFIRST schließen strategische Partnerscha Pressetext verfasst von Pressebuero Schaffry am Do, 2024-10-10 12:13. Das international tätige Software- und Business-Consulting-Unternehmen ORBIS SE, ein führender Microsoft Solutions Partner, und die CRMFIRST GmbH, Anbieter der proSUITE-Lösungen für Microsoft Dynamics 365 und die Microsoft Power Platform, haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Ziel der Kooperation ist es, mit geballtem Know-how die Bestands- und Neukunden zunächst in der Getränkeindustrie mit einem ganzheitlichen Lösungsangebot auf Basis von Microsoft bei der Digitalisierung und Automatisierung ihrer CRM- und Vertrags-Lifecycle-Management-Prozesse zu unterstützen. Die Portfolios der Unternehmen ergänzen sich geradezu ideal: ORBIS bringt seine Branchen-, Beratungs- und Prozesskompetenz sowie Best Practices bei der Umsetzung von Customer-Engagement-Projekten mit Microsoft Dynamics 365 und der Microsoft Power Platform sowie in heterogenen IT-Infrastrukturen (SAP/Microsoft) ein. CRMFIRST verfügt über hohe Expertise und langjährige Erfahrung bei der Entwicklung innovativer Lösungen für Vertrags-Lifecycle-, Datenschutz- und Eventmanagement im Microsoft-Umfeld und für die Umsetzung kundenindividueller Digitalisierungsstrategien. ORBIS kann nun das CRM-Branchenpaket ORBIS ConsumerONE für die Konsumgüterindustrie auf Basis von Microsoft Dynamics 365 durch die Vertrags-Lifecycle-Management-Solution proCONTRACTS erweitern. Mit dem Add-on proCONTRACTS I Beverage wird zudem der Außendienst bei Getränkeherstellern mit umfangreichen Funktionen hervorragend unterstützt, die passgenau auf die Anforderungen der Getränkeindustrie bei Vertragsprozessen zugeschnitten sind. Mit dem ganzheitlichen Lösungsangebot von ORBIS und CRMFIRST können Getränkehersteller und Brauereien die Schlagkraft ihrer Vertriebsprozesse deutlich erhöhen, besonders im Außendienst, und den Verkaufsprozess inklusive Vertragsabwicklung signifikant beschleunigen: Allein die pro Vertrag erzielte Zeitersparnis beträgt im Schnitt 20 Prozent, eine KI-gestützte Automatisierung reduziert die Fehlerquote bei repetitiven Aufgaben rund um den Vertrag sogar um bis zu 95 Prozent. Ein weiterer großer Pluspunkt besteht darin, dass ausschließlich in einer Microsoft-Umgebung gearbeitet wird, das heißt auf einer einzigen Plattform mit konsistenten Daten in hoher Qualität und mit nahtloser User-Experience. Doch das ist erst der Anfang: ORBIS will Zug um Zug auch die CRM-Branchenpakete für Automobilzulieferer, diskrete Fertigung und die Baubranche durch Lösungen aus dem proSUITE-Portfolio von CRMFIRST erweitern. Über die Integrationsplattform ORBIS IntegrationONE soll es darüber hinaus in Zukunft möglich sein, systemübergreifend interoperable End-to-End-Prozesse zwischen SAP und Microsoft beim Vertrags-Lifecycle-Management mit proCONTRACTS zu realisieren. Da nahezu alle Unternehmensbereiche – Vertrieb, Service, Einkauf, Logistik, Versand, Finanzwesen – Vertragsdaten benötigen und viele Kunden sowohl Microsoft Dynamics 365 als auch ein ERP-System von SAP nutzen, ist das ein unschätzbarer Vorteil. Andreas Schulz, Director Microsoft bei der ORBIS SE, kommentiert: „Durch die Partnerschaft mit CRMFIRST unterstützen wir Kunden bestmöglich beim Aufbau effizienter, transparenter und interoperabler digitaler End-to-End-CRM-Prozesse mit Microsoft Dynamics 365 samt Vertrags-Lifecycle-Management und können so neue Vertriebschancen erschließen.“ Und Thorsten Thiede, Geschäftsführer der CRMFIRST GmbH, ergänzt: „Die Partnerschaft mit ORBIS erschließt uns neue Vertriebs- und Marktzugänge und internationales Kundenpotenzial. Dadurch können wir unser Unternehmenswachstum weiter vorantreiben und uns auf die Optimierung der Vertrags-Lifecycle-Management-Lösung proCONTRACTS inklusive der Entwicklung weiterer Branchenmodule wie auch auf den Ausbau der proSUITE-Lösungen und des Lösungsgeschäftes im In- und Ausland fokussieren.“ Über CRMFIRST

CRMFIRST ist ein führender Dienstleistungspartner für die Umsetzung von Transformationsprojekten mit Microsoft Dynamics 365 und die Microsoft Power Platform. Als Teil der 2001 gegründeten libracon Gruppe unterstützt CRMFIRST seit über 20 Jahren Unternehmen bei der Entwicklung und Implementierung von Digitalisierungsstrategien und End-to-End-CRM-Prozessen. Ursprünglich als CRM-Beratungs- und Implementierungshaus gegründet, hat CRMFIRST seit Anfang 2023 den Fokus auf die Entwicklung seiner proSUITE-Lösungen gelegt und sich erfolgreich als ISV (Independent Software Vendor) im Markt positioniert. Mit der proSUITE, einer innovativen Lösungsreihe für Vertrags-, Datenschutz-, Event- und Mitgliedermanagement, und spezialisierten Zusatzmodulen wie proCONTRACTS | Beverage für die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie sowie proCONTRACTS AI setzt CRMFIRST neue Maßstäbe. Diese branchenspezifischen und funktionalen Erweiterungen ermöglichen es Kunden, ihre Geschäftsprozesse noch effizienter und zielgerichteter zu gestalten und Wettbewerbsvorteile zu sichern. Unsere Expertise und das Know-how unserer erfahrenen Mitarbeiter kommen in internationalen Projekten für Unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen zum Einsatz, unter anderem bei EMS Electro Medical Systems, Heineken Deutschland, Hempel und Munich RE.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.crmfirst.de Über ORBIS

ORBIS begleitet mittelständische Unternehmen sowie internationale Konzerne bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse: von der gemeinsamen Ausarbeitung des kundenindividuellen Big Pictures bis hin zur praktischen Umsetzung im Projekt. Die Digitalisierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg sichern die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden. Das tiefe Prozess-Know-how und die Innovationskraft unserer 900 Mitarbeiter verbunden mit der Expertise aus über 35 Jahren erfolgreicher, internationaler Projektarbeit in unterschiedlichen Branchen machen uns dabei zum kompetenten Partner. Mit unserer Tochtergesellschaft ORBIS Value+ sind wir auch Ihr Partner für wertorientierte Prozesstransformation, was datengetriebene Prozessverbesserungen mit kontinuierlicher Process Analytics und Automation bedeutet. Wir setzen auf die Lösungen und Technologien unserer Partner SAP und Microsoft, deren Portfolios durch ORBIS-Lösungen abgerundet werden. Dabei liegt unser Fokus auf SAP S/4HANA, Customer Engagement und der Realisierung der Smart Enterprise. Mithilfe smarter Cloud-Anwendungen, AI und IIoT fördern wir die Innovationskraft unserer Kunden bei der Entwicklung innovativer Produkte, Services und Geschäftsmodelle. Unsere Expertise resultiert aus über 2500 Kundenprojekten bei mehr als 800 Unternehmen in den Branchen Automobilzulieferindustrie, Bauzulieferindustrie, Elektro- und Elektronikindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Logistik, Metallindustrie, Konsumgüterindustrie und Handel. Langjährige Kunden sind unter anderem der ZF-Konzern, Hörmann, Hager Group, Rittal, Andreas Stihl, BEUMER Group, NETZSCH Group, Paul Hartmann, SICK, DMG Mori, ThyssenKrupp, PERI, Sonepar, WAREMA, Witzenmann, Bystronic, Ferrum, Halter, V-ZUG, Blaser Swisslube, Hawa, Alfred Müller, Yanmar Marine International, CoreDux, Royal Avebe, Ottakringer und LiSEC. Ansprechpartnerinnen für die Presse

ORBIS SE

Frau Bettina Gassen

Head of Marketing Nell-Breuning-Allee 3 - 5

66115 Saarbrücken Tel.: +49 681 9924 692

Mail: bettina.gassen@orbis.de

Web: http://www.orbis.de CRMFIRST GmbH

Anne-Sophie Lugo

Head of Marketing Philipp-Reis-Straße 2

65795 Hattersheim am Main Tel.: +49 (69) 400 502 150

Mail: anne-sophie.lugo@crmfirst.de

Web: www.crmfirst.de Anhang Größe ORBIS-Bild-web.jpg 72.02 KB Über Pressebuero Schaffry Komplettes Benutzerprofil betrachten