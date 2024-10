Startseite Einzigartiges Dinner-Erlebnis im kleinsten Restaurant Österreichs – Weingarten-Resort Unterlamm Loipersdorf Pressetext verfasst von Weingarten-Resort am Mi, 2024-10-09 18:45. Österreichs kleinstes Restaurant im Weingarten-Resort Unterlamm Loipersdorf bietet ein exklusives 6-Gänge-Dinner für Paare in privater Atmosphäre. Versteckt in den malerischen Weinbergen der Südoststeiermark, wartet ein ganz besonderes kulinarisches Erlebnis auf seine Gäste: das kleinste Restaurant Österreichs. Dieses einzigartige Restaurant im Weingarten-Resort Unterlamm Loipersdorf bietet nur Platz für zwei Personen und garantiert damit ein unvergleichliches Maß an Exklusivität und Privatsphäre. Hier wird ein 6-Gänge-Menü serviert, das die Aromen der Region auf besondere Weise zur Geltung bringt. Begleitet von edlen Weinen aus den nahegelegenen Weingütern, erleben die Gäste einen unvergesslichen Abend in intimer Zweisamkeit. Die Kombination aus hervorragender Küche und der atemberaubenden Aussicht auf die steirische Toskana macht den Abend zu einem einmaligen Erlebnis. Dieses exklusive Dinner ist ideal für Paare, die einen besonderen Anlass feiern möchten oder einfach nur eine Auszeit vom Alltag suchen. „Mit dem kleinsten Restaurant Österreichs bieten wir unseren Gästen die Gelegenheit, wertvolle Zeit miteinander zu verbringen und eine Atmosphäre der Ruhe und Romantik zu genießen“, sagt Thomas Pompernigg, Gastgeber im Weingarten-Resort. Da das Restaurant pro Abend nur ein einziges Paar empfängt, wird eine frühzeitige Reservierung empfohlen, um dieses besondere Erlebnis nicht zu verpassen. Das Weingarten-Resort Unterlamm Loipersdorf bietet seinen Gästen eine exklusive Auszeit inmitten der Natur. Mit acht WeinHÄUSERN und dem kleinsten Restaurant Österreichs verbindet das Resort Privatsphäre, Kulinarik und Entspannung in einzigartiger Weise. Tourismatik Marketing GmbH

