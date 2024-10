Startseite Rock Tech Lithium sichert sich 1,4 Millionen CAD an staatlichen Fördermitteln für die Infrastrukturentwicklung des Georgia Lake Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-10-09 15:43. - Vorbehaltlich der endgültigen Due-Diligence hat Rock Tech Lithium Inc. 1,4 Millionen CAD an staatlichen Fördermitteln über den Critical Minerals Infrastructure Fund (CMIF) der kanadischen Regierung erhalten. Rock Tech ist eines von vier Projekten für kritische Mineralien in Nord-Ontario, das für diese Förderung ausgewählt wurde. - Die Mittel werden zur Aufrüstung und Erweiterung einer 10 Kilometer langen Zufahrtsstraße nördlich von Nipigon, Ontario, verwendet. Diese Straße wird den Transport von Lithium vom Minenstandort des Georgia Lake Projekts zur geplanten Lithium-Konverter-Anlage in Red Rock, Ontario, ermöglichen. TORONTO, 09. Oktober 2024 - Rock Tech Lithium Inc. (TSXV: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (Rock Tech oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es 1,4 Millionen CAD an Fördermitteln aus dem Critical Minerals Infrastructure Fund (CMIF) der kanadischen Regierung zugeteilt bekommen hat. Der CMIF ist eine staatliche Initiative zur Unterstützung von Projekten im Bereich saubere Energie und Transportinfrastruktur im Sektor der kritischen Mineralien Kanadas. Vorbehaltlich der endgültigen Due-Diligence werden die Mittel verwendet, um die Fairloch Lake Road auszubauen und zu verlängern, so dass der Transport von Lithium haltigem Spodumen von der geplanten Georgia Lake Mine zu den Convertern ermöglicht wird. Die Lake Nipigon Forest Management (eine forstwirtschaftliche Genossenschaft der Bingwi Neyaashi Anishinaabek, Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek, Red Rock Indian Band, und Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek) wurde mit dem Straßenbau beauftragt. Dirk Harbecke, CEO von Rock Tech, kommentierte: Wir fühlen uns geehrt, diese Förderung zur Unterstützung der Entwicklung unser Georgia Lake Mine zu erhalten. Im Gegensatz zu vielen anderen Projekten in Ontario profitiert unser Projekt von einer strategisch äußerst günstigen Lage mit bereits vorhandener umfangreicher Infrastruktur. Dies führt zu niedrigeren Entwicklungskosten im Vergleich zu entlegeneren Projekten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77089/RockTech_20241009_DEPR... ÜBER ROCK TECH Die Vision von Rock Tech Lithium ist, die Elektrofahrzeug- und Batterieindustrie mit nachhaltigem, lokal produziertem Lithium zu versorgen und dabei eine 100%ige Recyclingrate zu erreichen. Um resiliente Lieferketten zu gewährleisten, plant das Unternehmen, Lithiumkonverter nahe an den Endkunden zu bauen. Das erste Projekt ist der geplante Lithiumhydroxid-Konverter in Guben, Brandenburg, Deutschland. Der zweite Konverter soll in Red Rock, Ontario, Kanada, entstehen. Rock Tech plant, das Rohmaterial aus seinem eigenen Georgia Lake Spodumen-Projekt im Thunder Bay Mining District in Ontario, Kanada, zu beziehen und von anderen ESG-konformen Minen zu beschaffen. Letztendlich ist es das Ziel von Rock Tech, ein geschlossenes Lithium-Produktionssystem zu schaffen. Rock Tech hat eines der stärksten Teams der Branche zusammengestellt, um die dringendste Lücke auf dem Weg zu einer sauberen Mobilität zu schließen. Das Unternehmen hat strenge Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards eingeführt und entwickelt ein firmeneigenes Raffinationsverfahren, um die Effizienz und Nachhaltigkeit weiter zu steigern. Für weitere Informationen: Rock Tech Lithium Inc, 2400-333 Bay Street, Toronto ON M5H 2T6, CAN. Konstantin Burger, VP Investor Relations: kburger@rocktechlithium.com +49 89 244109149 VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen dar und werden hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wenn in dieser Pressemitteilung Wörter wie erwartet, antizipiert, plant, sagt voraus, glaubt, schätzt, beabsichtigt, zielt ab, projiziert, prognostiziert, kann, wird, sollte, würde, könnte oder negative Versionen davon und andere ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die Erwartungen hinsichtlich des Projekts Georgia Lake, einschließlich des Designs und der Merkmale des Projekts Georgia Lake; Aussagen über die zukünftigen Pläne, Schätzungen und Zeitpläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt Georgia Lake, einschließlich des voraussichtlichen Zeitplans für zukünftige Aktivitäten, die zur Unterstützung der Erschließung des Projekts unternommen werden; die erwartete wirtschaftliche Leistung des Projekts Georgia Lake; die Meinungen, Überzeugungen und Erwartungen von Rock Tech in Bezug auf die Geschäftsstrategie des Unternehmens, die Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten und -projekte sowie die Pläne und Ziele des Managements für die Betriebe und Grundstücke des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die im jüngsten Lagebericht des Unternehmens und im jährlichen Informationsformular, das bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, erörtert werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden, und das Unternehmen warnt den Leser davor, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch übernimmt es eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, veränderter Annahmen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Rock Tech Lithium Inc.

