Risk-BOT führt innovative Lead-Generierung für Versicherungsvermittler ein Pressetext verfasst von MeetLobby am Do, 2024-10-03 07:54. Die Online-Plattform Risk-BOT, bekannt für ihre KI-gestützte Versicherungs-, Finanz-, und Risikoanalyse, präsentiert eine bahnbrechende Neuerung in der Versicherungsbranche. CEO Roland Richert kündigt den Launch eines Dienstleistungsangebotes zur Optimierung der Neukundengewinnung an: Leadgenerierung für Versicherungsvermittler. Risk-BOT setzt dabei auf den Einsatz spezieller Landingpages für den Versicherungsvertrieb zur Generierung neuer Kunden für Berufsunfähigkeitsversicherungen. Neue Wege in der Neukunden-Akquisition Mit der Einführung von Risk-BOTs neuer Dienstleistung betreten Versicherungsvermittler völlig neues Terrain. Versicherungsleads bieten Vermittlern die Möglichkeit, ihren Kundenstamm effizient und gezielt zu erweitern. Roland Richerts Vision hinter dieser innovativen Lösung liegt in der Schaffung einer Brücke zwischen Kunden und Vermittlern und der Realisierung einer verbesserten Transparenz und Zugänglichkeit in der Versicherungsbranche. Die Verwendung von speziellen Landingpages ist ein Kernaspekt des neuen Dienstleistungsangebotes. Damit bietet Risk-BOT den Vermittlern die Möglichkeit, ihre potenziellen Neukunden direkt auf ihre Angebote zur Berufsunfähigkeitsversicherung aufmerksam zu machen. [quote] "Mit unseren erprobten Strategien und maßgeschneiderten Lösungen bieten wir Vermittlern einen unvergleichlichen Mehrwert für ihren Vertrieb," erklärt CEO Roland Richert. [/quote] Durch das neuartige Modell der Leadgenerierung profitieren die Vermittler nicht nur von einer effizienteren Neukundengewinnung, sondern erhalten gleichzeitig die Möglichkeit, sich nachhaltig am Markt zu positionieren und ihr Wachstum zu steigern. Maßgeschneiderte Lösungen und digitales Know-how Neben etablierten Strategien bietet Risk-BOT individuell angepasste Lösungen zur Leadgenerierung an. Das Unternehmen setzt dabei auf sein fundiertes Fachwissen in den Bereichen Digitalisierung und Marketing, um hochwertige Leads schnell und wirksam zu generieren. Risk-BOT verfügt über eine ausgeprägte Expertise in der Umsetzung digitaler Konzepte und kann so Vermittlern dabei helfen, die zunehmende Digitalisierung in ihrem Vorteil zu nutzen. Die von Risk-BOT angebotenen Landingpages sind dabei nur ein Teil des umfangreichen Angebots, das das Unternehmen seinen Mitgliedern zur Verfügung stellt. Die Einführung des neuen Dienstleistungsangebots stellt einen entscheidenden Meilenstein in der Strategie von Risk-BOT dar, die Versicherungsbranche durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz zu revolutionieren und gleichzeitig für mehr Transparenz und Zugänglichkeit zu sorgen. Risk-BOT ist die erste Online-Plattform, die eine KI-gestützte Versicherungs-, Finanz- und Risikoanalyse bietet. Mit dem Ziel, eine Brücke zwischen Kunden und Vermittlern zu bauen, verfolgt das Unternehmen seinen Anspruch nach Transparenz und Zugänglichkeit in der Versicherungsbranche. Durch die Kombination von traditionellen Business-Modellen mit digitalen Technologien setzt Risk-BOT neue Maßstäbe in der Kundenakquisition und im Service.