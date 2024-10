Startseite ARWA Personaldienstleistungen GmbH übernimmt die arcus.plan AG Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-10-01 11:55. Die ARWA Personaldienstleistungen GmbH übernimmt zum 01. Oktober 2024 die arcus.plan AG aus Wiesbaden und stärkt damit ihre Präsenz und Kompetenzen im deutschen Markt der Personaldienstleistungen. Nieder-Olm, den 01. Oktober 2024 - Die ARWA Personaldienstleistungen GmbH gibt heute die erfolgreiche Übernahme der arcus.plan AG mit Hauptsitz in Wiesbaden zum 01. Oktober 2024 bekannt. Mit diesem strategischen Schritt baut die ARWA Personaldienstleistungen GmbH ihre Marktpräsenz in Deutschland weiter aus und verstärkt ihre Kompetenzen im Bereich der Personaldienstleistungen. Durch die Übernahme der arcus.plan AG, die seit vielen Jahren als renommierter Anbieter von Personaldienstleistungen in verschiedenen Branchen tätig ist, stärkt ARWA ihr Portfolio und erweitert ihr geografisches Netzwerk. Ziel der Übernahme ist es, die Kompetenzen beider Unternehmen zu bündeln, um Kunden und Mitarbeitern eine noch breitere und qualitativ hochwertigere Dienstleistungspalette anzubieten. "Diese Übernahme ist ein bedeutender Meilenstein in unserer Expansionsstrategie. Die Integration der arcus.plan AG ermöglicht es uns, unsere Präsenz in Deutschland gezielt auszubauen und unsere Position als einer der führenden Personaldienstleister zu festigen", erklärte die Geschäftsführung der ARWA Personaldienstleistungen GmbH. Die arcus.plan AG wird vollständig in die ARWA Personaldienstleistungen GmbH integriert. Damit endet der eigenständige Markenauftritt der arcus.plan AG, und alle Geschäftsbereiche werden künftig unter dem Dach von ARWA geführt. Kunden und Mitarbeiter profitieren von einem erweiterten Serviceangebot und einem größeren Netzwerk an Fachkräften und Unternehmen. Die Übernahme bietet den Mitarbeitern beider Unternehmen neue Entwicklungsperspektiven und unterstützt Unternehmen in ganz Deutschland durch ein umfassendes Angebot an professionellen Personaldienstleistungen. Über ARWA Personaldienstleistungen GmbH Die ARWA Personaldienstleistungen GmbH ist einer der führenden Personaldienstleister in Deutschland. Mit über 40 Jahren Erfahrung im Bereich der Personalvermittlung und Arbeitnehmerüberlassung unterstützt ARWA Unternehmen in den Bereichen Industrie, Handwerk, Logistik und Dienstleistungen. ARWA steht für qualitativ hochwertige Lösungen im Personalmanagement und bietet individuelle Betreuung für Kunden und Mitarbeiter. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ARWA Personaldienstleistungen GmbH

Frau Silke Reimann

Am Hahnenbusch 4

55268 Nieder-Olm

Deutschland fon ..: 06136 / 9 20 10 - 1

web ..: https://arwa.de/

email : zentrale@arwa.de Mit über 40 Jahren Praxis und rund 4.300 in Kundenunternehmen arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verfügen wir über die notwendige Erfahrung und das professionelle Know-how rund um Human Resources und Recruiting, um Mitarbeiter und Unternehmen passend langfristig zu verbinden. Pressekontakt: ARWA Personaldienstleistungen GmbH

Frau Silke Reimann

Am Hahnenbusch 4

55268 Nieder-Olm fon ..: 06136 / 9 20 10 - 1

email : zentrale@arwa.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten