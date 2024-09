Startseite Ralf Moeller und Markus Söder machen sich für den Nachwuchs im Handwerk stark! Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-09-27 08:05. Die Initiative "Motivation Handwerk", die Ralf Moeller mit Hans Schäfer Workwear initiiert hat, kürte jetzt einen Münchner Steinmetz-Betrieb für einen der begehrten Besuche des Hollywood-Stars. Mit der Initiative "Motivation Handwerk" setzen sich Ralf Moeller und Andreas Grewe, Hans Schäfer Workwear, für die Nachwuchsförderung im Handwerk ein, um mehr junge Menschen für handwerkliche Berufe zu begeistern. Dafür besucht Ralf Moeller deutschlandweit einige der Handwerksbetriebe, die sich bei der Initiative "Motivation Handwerk" beworben haben. Nach Besuchen bei den "Handwerk-Schwestern" Franzi und Elana Dangel in Stuttgart und dem Maurer- und Betonbaumeister Kai Schmidt in Hamburg selektierte die "Motivation Handwerk"-Jury jetzt den Steinmetz-Betrieb von Maximilian und Markus Steininger in München. Dabei gab es starke Unterstützung vom Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder und Franz Xaver Peteranderl, Präsident der Handwerkskammer München und Oberbayern. Ministerpräsident Dr. Markus Söder kommentierte die Aktion: "Starke Hände für ein starkes Handwerk: War heute mit "Gladiator"-Star und Mr Universe Ralf Moeller für das bayerische Handwerk bei einem Steinmetz in München unterwegs. Als Bodybuilder konnte Ralf Moeller Steine in die Luft stemmen, jetzt macht er sich für den Nachwuchs im Handwerk stark. Bayern ist Land des Handwerks: Es steht für zahlreiche Beschäftigte, hohe Wertschöpfung und regionale Verbundenheit. Deshalb unterstützt der Freistaat das Handwerk, wo es nur geht. Bayern ist das einzige Bundesland mit kostenloser Meisterausbildung - und wir haben einen Tag des Handwerks an den Schulen eingeführt. Das passt perfekt zu der Ausbildungsinitiative "Motivation Handwerk" von Ralf Moeller und der HWK Bayern mit Präsident Franz Xaver Peteranderl." "Qualifizierte Handwerkerinnen und Handwerker halten unser Land rund um die Uhr am Laufen. Doch Qualität spielt nicht nur bei handwerklichen Produkten und Dienstleistungen, sondern auch bei der Ausbildung unseres Berufsnachwuchses eine besondere Rolle: Das Handwerk bietet über 130 zukunftssichere Berufe mit hervorragenden Weiterbildungsmöglichkeiten. Unsere Betriebe benötigen auch künftig viele qualifizierte Fachkräfte, um Aufgaben wie z.B. die Energiewende, Mobilität und digitale Transformation zu bewältigen", betont Franz Xaver Peteranderl, Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern. Während des Besuchs probierten sich der Schauspiel-Gladiator und Dr. Markus Söder mit Meißel und Schleifgeräten selbst als Steinmetze aus und tauschten sich mit den Lehrlingen des Betriebs über die Herausforderungen und Chancen einer Ausbildung im Handwerk aus. Die Steinmetze Maximilian und Markus Steininger demonstrierten mit einer Maschinenvorführung aber auch, dass das Handwerk nicht nur Muskeln, sondern heute vor allem auch Köpfchen braucht. Sie kommentierten: "Wir sind sehr stolz auf unser langes Engagement für unsere Azubis. Dass eine prominente Persönlichkeit wie Ralf Moeller uns dabei jetzt unterstützt ist uns eine große Hilfe. Als einzelnes Unternehmen ist es manchmal schwierig Gehör zu finden. Deshalb freuen wir uns mit Motivation Handwerk von Ralf Moeller und Hans Schäfer Workwear, Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Franz Xaver Peteranderl, Präsident der Handwerkskammer München und Oberbayern, den gesellschaftlichen und politischen Blick mehr auf die Themen Azubimangel und Nachwuchsförderung zu lenken." Ralf Moeller sagte: "Mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat Bayern wirklich einen großen Unterstützer des Handwerks! Als wir die ‚Motivation Handwerk' starteten, konnten wir uns so ein starkes Netzwerk für das Handwerk nur erträumen. Es ist schön zu sehen, dass wir dem Handwerk Stück für Stück die Aufmerksamkeit bieten können, die es verdient. Denn Handwerksberufe sind kreativ, bieten Aufstiegschancen und man ist in Bewegung, was viel gesünder ist als all die Schreibtischjobs. Wir hoffen, junge Menschen für das Handwerk zu begeistern und auf viele Bewerbungen bei "Motivation Handwerk" für einen der begehrten Besuche! Wir haben noch einige Besuche vor und ich würde mich sehr freuen, noch viel mehr Handwerker kennenzulernen, die mit Herz und Seele ihr Handwerk leben." Mehr zu den Bewerbungen unter: https://www.hans-schaefer.com/motivation-handwerk/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Hans Schäfer Workwear

Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland fon ..: 089/35612488

web ..: https://www.hans-schaefer.com/

email : annette.zierer@zierercom.com Über Motivation Handwerk

Mit "Motivation Handwerk" haben Ralf Moeller und Hans Schäfer Workwear eine große Herausforderung angenommen, aber auch schon viele Verbündete wie den deutschen Handwerkspräsidenten Jörg Dittrich gefunden. So hat Ralf Moeller im Rahmen der Initiative mit der Deutschen Handwerkszeitung den Podcast "Motivation Handwerk verstehen" gestartet, bei dem er sich mit Entscheidern, Experten und Handwerks-Influencern austauscht. Gemeinsam mit einem starken Netzwerk aus Kammern und Fachmedien möchte die Initiative "Motivation Handwerk" auf die Chancen junger Menschen in der Branche aufmerksam machen und Lösungsansätze für den Nachwuchsmangel aufzeigen. Für diesen branchenübergreifenden Ansatz wurden Hans Schäfer Workwear und Ralf Moeller von der Deutschen Wirtschaft bereits für den "Innovator des Jahres"-Award nominiert. Über Hans Schäfer Workwear - robust. clever. zuverlässig.

Dort, wo kraftvoll angepackt wird, kommt es nicht nur auf professionelles Geschick an. Auch die Arbeitskleidung muss besonderen Anforderungen genügen. Hans Schäfer Workwear richtet sich mit seiner vielseitigen Kollektion an echte Macher des Mittelstandes. Der renommierte - in 4. Generation familiengeführte - Traditionsbetrieb aus der Weltkulturerbe-Stadt Bamberg entwickelt, produziert und verkauft mit seiner mehr als hundertjährigen Erfahrung in der Textilbranche Arbeitskleidung der Extraklasse. Jacken, Hosen, Hemden, Shirts und vieles mehr - jedes Kleidungsstück wird mit größter Sorgfalt designt und hergestellt, um den Anforderungen verschiedener Berufe gerecht zu werden. Wenn es um Qualität und Funktionalität geht, kennt Hans Schäfer Workwear keine Kompromisse. Pressekontakt: ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München fon ..: +49-89-356 124-88 Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten