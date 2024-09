Startseite Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Zeugenmord auf Wangerooge" von Julia Brunjes im Klarant Verlag Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-09-25 06:38. Am Ostanleger von Wangerooge wird eine tote Frau in Reitkleidung gefunden, doch kein Pferd ist in der Nähe. Und die Armbanduhr der ermordeten ist manipuliert. Kann es sich um einen Erbstreit handeln? Im sechsten Fall der Ostfrieslandkrimi-Reihe Die INSEL Polizistinnen erhalten Nele und Jule Hibenga einen rätselhaften Auftrag: War es der potenzielle Hauskäufer, der mit dem Opfer im Streit lag? Oder ging es um das große Erbe, das sie von ihrem verstorbenen Mann erhalten hatte? Nele und Jule stehen vor der Herausforderung, die Geheimnisse der kleinen Insel ans Licht zu bringen. Klappentext "Zeugenmord auf Wangerooge": "Es war ein Schuss, ein lauter Knall! Danach hörte Famke Röhrichs nie wieder etwas …" Die Inselpolizistinnen Nele und Jule Hibenga werden zum Ostanleger von Wangerooge gerufen. Es gibt einen bizarren Leichenfund: Eine tote Frau in Reitkleidung aber kein Pferd in Sicht. Etwas stimmt auch mit der Armbanduhr der ermordeten Famke nicht - wurde etwa die Uhrzeit manipuliert? Warum bloß? Die ganze Sache ist ziemlich mysteriös. Und wer hatte überhaupt ein Motiv für den Mord? Etwa der potenzielle Käufer, der das Haus der Toten in der Lütt Stratje 5 gern erworben hätte und mit Famke deswegen in Streit geraten war? Hat er den Mord, als äußerst leidenschaftlicher Jäger und Sportschütze, begannen? Oder ist das große Erbe, das Famke von ihrem verstorbenen Mann bekam, der Grund für die Tat? Doch wer erbt nun das Familienvermögen nach Famkes Tod … Das ebook "Zeugenmord auf Wangerooge" ist auf allen bekannten Onlineplattformen wie Amazon, Thalia, Hugendubel, Apple itunes, Kobo und vielen mehr erhältlich! Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und beste Ostfrieslandkrimi-Unterhaltung von der wunderschönen Insel Wangerooge! Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0DHV5KCN9 sowie hier https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1073132924 . Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager - damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu. Zur Reihe: "Die INSEL Polizistinnen" Polizeiarbeit als Familiensache? Auf der idyllischen kleinen Insel Wangerooge im ostfriesischen Wattenmeer trifft dies auf jeden Fall zu, denn hier sorgen Kommissarin Nele Hibenga und Polizeimeisterin Jule Hibenga für Recht und Ordnung. Als Dienststellenleiterin verfügt die sympathische und warmherzige Nele über große Erfahrung in der Polizeiarbeit. Ihre kluge und ehrgeizige Tochter Nele steht zwar noch ganz am Anfang ihrer Laufbahn als Ermittlerin, geht aber umso engagierter an die Sache heran. Als Neles Ehemann und Jules Vater bekommt es Peter Hibenga als Chef der Touristeninformation gelegentlich ebenfalls mit den Fällen »seiner« Polizistinnen zu tun, und er kann durch hilfreiche Hinweise zur Lösung des Rätsels beitragen. Auch die attraktive Inselärztin Corinna Hofmeister hilft nach Kräften dabei, Wangerooge ein Stück weit sicherer zu machen. Nur der Bürgermeister und Strandbarbesitzer Falk Lutter geht Nele Hibenga durch seine mehr oder weniger dezenten Flirtversuche gehörig auf die Nerven. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Klarant Verlag

