Startseite Energiegeladen durch den Arbeitstag! Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-09-24 07:55. Ein energiereicher Arbeitsalltag verlangt eine Mischung aus ausgewogenerer Ernährung, körperlicher Aktivität und mentalen Übungen. Wie kreieren wir einen energiegeladenen Arbeitsalltag? Hier folgen mehrere Tipps, wie Sie sich im Laufe des Tages mit Energie versorgen können, inklusive Rezeptideen für Energieballs und kleinen Übungen für Zwischendurch, um die Konzentration zu erhöhen. Energie für den ganzen Tag mit Hilfe von Ernährungstipps!

Die richtige Ernährung spielt eine essenzielle Rolle, um während des Arbeitstages fit zu bleiben. Kleine, nährstoffreiche Snacks wie Energieballs können Ihnen eine Hilfestellung geben, um Heißhungerattacken entgegenzuwirken und Energieeinbrüchen vorzubeugen! Rezeptideen für Energieballs: 1. Schoko-Nuss-Energieballs Zutaten: 100 g Haferflocken

50 g Mandeln (gemahlen)

50 g Cashewkerne (grob gehackt)

2 EL Kakaopulver

100 g Datteln (entsteint)

1 EL Kokosöl

1 EL Honig oder Ahornsirup

Zubereitung: ) Datteln in kleine Stücke schneiden und gemeinsam mit den Haferflocken, Mandeln, Cashewkernen und Kakaopulver in einen Mixer geben.

) Kokosöl und Honig dazugeben und alles zu einer klebrigen Masse verarbeiten.

) Kleine Kugeln formen und diese im Kühlschrank fest werden lassen. Perfekt als Snack für zwischendurch!

2. Kokos-Matcha-Energieballs Zutaten: 100 g Cashewkerne

50 g Kokosraspeln

1 EL Matcha-Pulver

2 EL Honig

1 EL Kokosöl

Zubereitung: ) Cashewkerne im Mixer zerkleinern.

) Die restlichen Zutaten hinzufügen und gut vermischen.

) Die Masse zu kleinen Kugeln formen und diese kühlstellen.

Diese Energieballs sind ideal für den kleinen Energieschub, wenn du spürst, dass die Konzentration nachlässt und sind simpel und schnell hergestellt. Bewegung & Konzentrationsschübe: Übungen für Zwischendurch

Kurze Bewegungspausen während der Arbeit wirken Wunder hervor für die Konzentration und das Energielevel. Hier folgen einige simple Übungen, die Sie in Ihren Arbeitsalltag einbinden können: 1. ) Nacken- und Schulterdehnungen: Um Verspannungen im Nacken und den Schultern zu lösen, die oft durch langes Sitzen hervorgerufen werden, können Sie diese einfache Übung machen: Setze dich aufrecht auf deinen Stuhl.

Senke deinen Kopf langsam zur Seite, sodass dein Ohr zur Schulter kommt, und halte diese Position für 20 Sekunden.

Wiederhole dies auf der anderen Seite.

2. ) Aufstehen und Gehen: Stellen Sie sich einen Timer, um alle 30 bis 45 Minuten aufzustehen und ein paar Schritte zu sammeln. Im besten Falle sollten 10.000 Schritte pro Tag das Ziel sein. Schon ein kurzer Spaziergang zum Drucker oder in die Küche kann deine Durchblutung anregen und neue Energie freisetzen! 3. ) Augenübungen für mehr Konzentration:

Langes Arbeiten am Bildschirm ermüdet die Augen und kann zu Konzentrationsverlust führen. Mit dieser Übung kannst du deine Augen entlasten: Schaue für 20 Sekunden auf ein weit entferntes Objekt (mindestens 6 Meter entfernt).

Schließe danach die Augen für 10 Sekunden und wiederhole dies mehrmals.

4. ) Konzentrationsschübe: Tipps für den mentalen Fokus! Manchmal braucht man während der Arbeit nur einen kleinen Kick, um die Konzentration zurückzubekommen. Hier folgen einige Techniken: Die 5-4-3-2-1 Methode: Wenn Sie sich müde oder abgelenkt fühlen, probieren Sie gerne diese Achtsamkeitsübung aus: Nenne 5 Dinge, die du sehen kannst.

Nenne 4 Dinge, die du hören kannst.

Nenne 3 Dinge, die du berühren kannst.

Nenne 2 Dinge, die du riechen kannst.

Nenne 1 Sache, die du schmecken kannst.

Diese Übung unterstützt Sie, den Kopf freizubekommen und Ihre Aufmerksamkeit zurück in den Moment zu bringen. Tiefe Atemzüge: Tiefes Ein- und Ausatmen kann sofort für mehr Klarheit sorgen: Setzen Sie sich bequem hin, legen Sie die Hände auf Ihren Bauch.

Atmen Sie tief durch die Nase ein und lassen Sie die Luft in Ihren Bauch strömen.

Atmen Sie langsam durch den Mund aus und wiederholen dies 5-10 Mal.

Mit einer Kombination aus gesunder Ernährung, Bewegung und mentalen Übungen können Sie den ganzen Tag über energiegeladen und fokussiert bleiben! Probieren Sie gerne ein paar Tipps und bemerken nach einiger Zeit Veränderungen und Verbesserungen! (: Link zu unserer Inhouse Schulung Gesunde Führung Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bildungsinstitut Wirtschaft

Frau Nicole Biermann-Wehmeyer

Up de Welle 17

46399 Bocholt

Deutschland fon ..: 02871-239508-8

web ..: https://bildungsinstitut-wirtschaft.de

email : info@bildungsinstitut-wirtschaft.de Bildungsinstitut Wirtschaft - Bundesweite Inhouse Seminare - Das Bildungsinstitut Wirtschaft ist spezialisiert auf praxisnahe Fortbildungen in den Bereichen • Kommunikation im Team

• Verkaufstraining

• Gesunde Führung

• ESG

• Telefontraining

• Business Knigge

• Social Media

• Digitalisierung

• Compliance

• Datenschutz

• Zeitmanagement

• Ereignismanagement Die Themen werden in modernen Präsentationen für die Kunden vorbereitet und praxisnah und lebendig in Workshops an die Teilnehmer/innen weitergegeben. Die Präsentationen werden den Teilnehmern in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

info@bildungsinistut-wirtschaft.de

www.bildungsinstitut-wirtschaft.de Inhaberin:

Juristin Nicole Biermann-Wehmeyer "Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden." Pressekontakt: Bildungsinstitut Wirtschaft

Frau Nicole Biermann-Wehmeyer

Up de Welle 17

46399 Bocholt fon ..: 028712395078

web ..: https://bildungsinstitut-wirtschaft.de

email : info@bildungsinstitut-wirtschaft.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten