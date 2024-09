Winterzauber im DAS SAAL in Saalfelden - Exklusive Winterpackages für die festliche Saison

Saalfelden, 23. September 2024 - In Saalfelden erleben die Gäste im DAS SAAL winterliche Magie, wenn die ersten Sonnenstrahlen die schneebedeckten Berge in zartes Rosa tauchen. Der Duft von frisch geb

Adventzauber & Glühwein (06.12. - 23.12.2024)

Das Arrangement "Adventzauber & Glühwein" entführt seine Gäste in eine festliche Welt voller Lichterglanz und traditioneller Genüsse und ist buchbar zwischen dem 6. und 23. Dezember 2024, um die so bekannte Salzburger Weihnacht im Salzburger Land zu zelebrieren. Das Package enthält drei Nächte im komfortablen Doppelzimmer mit Halbpension, freien Eintritt in die Sauna, um nach einem winterlichen Spaziergang durch Saalfelden zu entspannen sowie einen festlichen Adventbrunch mit regionalen Köstlichkeiten. Dieser weihnachtliche Brunch findet sonntags statt, und für Gäste, die an anderen Tagen anreisen, gibt es alternative kulinarische Highlights. Der Besuch des stimmungsvollen Adventmarkts am Rathausplatz in Saalfelden, wo handgefertigte Geschenke und heiße Getränke auf die Besucher warten, ist natürlich kostenlos. Zur Begrüßung erwartet jeden Gast ein Begrüßungsgetränk frei nach Wahl in der Lounge. Das Arrangement ist buchbar ab 510,00 Euro pro Person (für drei Nächte im Doppelzimmer inkl. Halbpension, Sonntagsbrunch und Begrüßungsgetränk).

Weihnachten in den Alpen (21.12. - 25.12.2024)

Das Weihnachtsarrangement ist zwischen dem 21. und 25. Dezember 2024 buchbar und verspricht unvergessliche Feiertage, umgeben von verschneiten Bergen und der besinnlichen Atmosphäre des Salzburger Landes. Es beinhaltet vier Nächte im gemütlichen Doppelzimmer mit Halbpension und ein Begrüßungsgetränk frei nach Wahl in der Lounge. Der Eintritt in die hauseigene Panorama-Sauna mit Blick über die Saalfeldener Bergwelt ist ebenso inklusive wie ein Weihnachtsgeschenk für Groß und Klein unter dem Tannenbaum. Kinder dürfen sich über eine mit Weihnachtssüßigkeiten gefüllte Weihnachtssocke sowie ein Mini-Puzzle oder Bastelset freuen. Für Erwachsene gibt es ein exklusives Mini-Geschenkset mit Handcreme und Lippenbalsam, weihnachtliche Teeproben sowie eine Duftkerze, um die festliche Stimmung auch mit nach Hause zu nehmen. Hausgemachte Kekse warten im eigenen Zimmer, um für genussvolle Weihnachtsstimmung zu sorgen.

Das Arrangement ist buchbar ab 690,00 Euro pro Person (für vier Nächte im Doppelzimmer inkl. Halbpension, Weihnachtsgeschenk und Begrüßungsgetränk).

Winterspaß in Saalfelden

Neben dem Weihnachtszauber ist Saalfelden auch ein Paradies für Wintersportbegeisterte. Die umliegenden Skigebiete Leogang und Maria Alm bieten endlose Pisten, während die verschneiten Loipen Langläufer auf malerischen Routen durch das Tal führen. Rodeln, Winterwandern und Schneeschuh-Touren sind weitere Möglichkeiten, die kalte Jahreszeit in ihrer ganzen Pracht zu genießen.

DAS SAAL bietet nach einem erlebnisreichen Tag voller Winterabenteuer den perfekten Ort zum Entspannen. Gäste können sich in der Panorama-Sauna mit Blick auf die bezaubernde Salzburger Bergwelt aufwärmen und in den stilvoll gestalteten Zimmern des Hotels zur Ruhe kommen. Mit 79 eleganten Zimmern und Suiten verbindet DAS SAAL moderne Annehmlichkeiten, wie fortschrittliche SMART Technologie, mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit. Es ist mehr als nur ein Hotel - es schafft eine besondere Atmosphäre, in der urbane Eleganz auf die Ruhe und Schönheit der Alpen trifft. Komfort und Natur verschmelzen hier harmonisch, sodass jeder Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis wird.

Über DAS SAAL I Congress Hotel Saalfelden

Als erstes SMART Hotel in Saalfelden eröffnete DAS SAAL Mitte Juni unmittelbar neben dem Kongresszentrum im Herzen der Stadt. Mit 79 Zimmern und Suiten läutet es im alpinen Idyll des Salzburger Landes eine neue Ära des Reisens ein. Hier genießen Gäste smarten Komfort mit schlüssellosem Zugang, Highspeed-Wifi sowie Payment, Check-in und Check-out per Smartphone, alles ohne App-Download. Stilvoll gestaltete Zimmer und Suiten in Taupe- und Goldtönen bieten luxuriösen Schlafkomfort mit hochwertigen Boxspring-Betten und schallgedämmten Türen. Eine Nespresso-Maschine gehört zur Standardausstattung " und im Café und Bistro locken Gourmet-Genüsse vom regionalen Frühstücksbuffet über erstklassigen Barista-Kaffee bis hin zum Sundowner auf der Sonnenterrasse. Mit komfortablen Workspaces inhouse wie auch im Congress Saalfelden und umgeben von attraktiven Outdoor-Möglichkeiten, ist DAS SAAL ideal für Reisende, die zwischen Berg und Business, zwischen alpinem Flair und urbanem Luxus keine Kompromisse wünschen.

Weitere Informationen und Reservierungen unter das-saal.com .

