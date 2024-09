Startseite Risk-BOT revolutioniert Versicherungsmarkt mit KI-gestützten Web-Visitenkarten und Landingpages für Versicherungsvermittler Pressetext verfasst von MeetLobby am So, 2024-09-22 09:12. Risk-BOT, die erste Online-Plattform für KI-gestützte Versicherungs- und Risikoanalysen, präsentiert ihre brandneue Dienstleistung. Das Unternehmen hat kundenspezifische Web-Visitenkarten und Landingpages entwickelt, welche speziell für Versicherungsvermittler designt wurden, um ihnen eine höhere Sichtbarkeit zu ermöglichen und die Kundengenerierung zu unterstützen. Eine Plattform, viele Lösungen Risk-BOT bietet Privatkunden und Geschäftskunden fundierte und bedarfsgerechte Risikoanalysen. Diese basieren auf datenbasierten Analysen und personalisierten Vorsorgeplänen, welche durch künstliche Intelligenz unterstützt werden. Das ermöglicht eine transparente Darstellung von Risiken und schafft somit eine solide Basis für fundierte Entscheidungen bezüglich Versicherungen und Risikomanagement. Der Weg zum Erfolg war für Risk-BOT von Beginn an von positiver Resonanz und Anerkennung gekennzeichnet. Nun möchte man noch einen Schritt weiten gehen. Risk-BOT eröffnet Versicherungsvermittlern aus ganz Deutschland die Möglichkeit, auf ihrer Plattform Präsenz zu zeigen und von dem positiven Trend der Online-Versicherungsanalyse zu profitieren. Nächstes Level der Vertriebsunterstützung Die neue Dienstleistung ermöglicht es Versicherungsvermittlern, eine Web-Visitenkarte zu mieten, ergänzt durch zusätzliche Landingpages. Dies stellt ein wesentliches Element zur Unterstützung des Vertriebs dar und erhöht die Möglichkeiten zur Kundengewinnung drastisch. Mit dieser Expansion möchte Risk-BOT seine umfassende Kompetenz und den revolutionären Ansatz im Bereich Online-Versicherungsanalyse demonstrieren. "In der heutigen digitalen Welt sind Online-Präsenz und Sichtbarkeit entscheidend. Mit unseren neuen Dienstleistungen für Versicherungsvermittler können wir genau das bieten" so sagt CEO Roland Richert. Interessierte Vermittler können weitere Informationen zum Angebot auf der offiziellen Webseite www.risk-bot.de einsehen. Die Zielgruppe von Risk-BOT ist weitreichend und beinhaltet neben Kunden und Medien natürlich auch Versicherungsvermittler, Mehrfachagenten und Versicherungsmakler – im Grunde genommen jeden, der eine professionelle und zuverlässige Analyse von Versicherungs- und Risikothemen benötigt. Risk-BOT ist die erste Online-Plattform, die eine KI-gestützte Versicherungs- und Risikoanalyse bietet. Mit der Vision, fundierte Entscheidungen durch transparente, datenbasierte Analysen und personalisierte Vorsorgepläne zu ermöglichen, hat Risk-BOT es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden und Nutzer in ihrer individuellen Situation optimal zu unterstützen. Durch neuartige Technologien und innovative Lösungen streben wir danach, den Versicherungsmarkt zu revolutionieren und unseren Usern jederzeit den bestmöglichen Service zu bieten. Über MeetLobby Komplettes Benutzerprofil betrachten