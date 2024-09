Startseite Datacolor stellt neue Spyder Kalibrierungsgeräte für eine zuverlässige Farbwiedergabe auf neusten Monitor-Technologien vor Pressetext verfasst von StickyIdeas am Di, 2024-09-17 14:18. Datacolor, ein weltweit führender Anbieter von Farbmanagementlösungen, kündigt heute die Markteinführung seiner neuesten Spyder-Produktlinie von Kolorimetern zur Monitorkalibrierung an: Spyder und SpyderPro, die die wohlbekannte präzise Farbwiedergabe auf die neuesten Monitor-Technologien ausweiten. Diese vielseitigen Werkzeuge versetzen Anwender in die Lage, mit präzisen Farben auf all ihren Monitoren zu arbeiten und Content zu erstellen, der ihre kreative Vision naturgetreu widerspiegelt und die beabsichtigten Ergebnisse für ihre jeweiligen Zielgruppen erzielt. OLED-, Mini-LED und Apple Liquid Retina XDR-Displays Heath Barber, Leiter des Produktmanagements für Consumer, merkt an: „Sowohl der Spyder als auch der SpyderPro sind kalibrieren eine Vielzahl von Displays, darunter jetzt auch die neuesten Technologien wie OLED-, Mini-LED- und Apple Liquid Retina XDR-Displays. Die Kalibrierung hilft dabei, die Vorteile dieser Displays voll auszunutzen, wie z. B. die Farbtiefe und die fein detaillierten Schatten und Lichter.“ Die Produkte bieten außerdem die exklusive Device Preview TM Beta von Datacolor, eine Funktion, mit der Benutzer eine simulierte Version ihrer Bilder auf den neuesten Handys und Tablets betrachten können, ohne die tatsächlichen Geräte für die Vorschau verwenden zu müssen. Diese neue Funktion ist vor allem für Content Creatoren hilfreich, die ihre Social Media Aktivitäten in der Farbgebung ihrer Zielgruppen simulieren und überprüfen möchten, bevor sie sie veröffentlichen. Zudem lässt sich bequem ein Softproof der eigenen Bilder für den Druck durchführen, der zeigt, wie die Fotos auf Papier aussehen werden.

Die intuitive Benutzeroberfläche beider Geräte führt sowohl Anfänger als auch Profis schnell und einfach durch einen Kalibrierungsprozess, der Farbgenauigkeit, Konsistenz und feine Details gewährleistet. Die Produktfunktionen sind auf die spezifischen Workflow-Anforderungen von Fotografen, Videografen, Hybrid-Künstlern und Erstellern von Content zugeschnitten. Video-/Kino-Targets Der SpyderPro bietet zusätzlich unbegrenzte Kalibrierungseinstellungen für vollständig individualisierbare Workflows, unterstützt die Kalibrierung für High-Brightness-Monitore, enthält Video-/Kino-Targets für konsistente Farben im gesamten Produktionsworkflow und die Möglichkeit, mit der StudioMatch-Funktion Farbkontinuität über mehrere Monitore hinweg einzustellen. Preise und Verfügbarkeit

Spyder (189 € inkl. MwSt.) und SpyderPro (289 € inkl. MwSt) zur Monitorkalibrierung sind ab sofort auf der Datacolor-Webseite, bei Amazon und im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen zu den Produkten sind auf der Webseite https://bit.ly/datacolorspyder2024 verfügbar. Über Datacolor Datacolor, ein weltweit führendes Unternehmen für Farbmanagementlösungen, liefert Software, Geräte und Dienstleistungen, die die Farbgenauigkeit von Materialien, Produkten und Bildern gewährleisten. Weltweit führende Marken und Hersteller sowie kreative Profis vertrauen seit 50 Jahren auf die innovativen Lösungen von Datacolor, um beständig die richtigen Farben zu erhalten.

Das Unternehmen leistet Vertrieb, Service und Support in mehr als 100 Ländern in Europa, Amerika und Asien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.datacolor.com. Anhang Größe 1200px_DC_Box_SpyderPro_WithProduct_low rez.jpg 190.29 KB Spyder_SpyderPro Launch Press Release-EMA-DE.pdf 184.09 KB