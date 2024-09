Startseite Lisa Klein - Newcomerin im Deutschen Pop Schlager veröffentlicht neue Single "Hab keine Angst" Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-09-16 12:10. Ein toller Mut-Mach-Schlager Mit ihrer neuen Single "Hab keine Angst", die am Freitag, den 13.

September erscheint, setzt die talentierte Newcomerin Lisa Klein ein starkes

Zeichen im deutschen Pop-Schlager. Die in Zweibrücken, Rheinland-Pfalz geborene Sängerin lebt seit 2019 in der Schweiz und vereint in ihrer Musik emotionale Texte mit eingängigen Melodien.

Lisa Klein, die 2011 bei der ARD-Sendung "Immer wieder Sonntags" und dem renommierten "Alpen Grand Prix" erste Erfolge feierte, meldet sich nun mit ihrer neuen selbstgeschriebenen Single zurück.

"Hab keine Angst" ist eine kraftvolle Hymne, die Mut macht und ermutigt, seine Ängste zu überwinden und seinem Herzen zu folgen.

"Hab keine Angst" ist eine emotionale Botschaft, die Menschen inspiriert, ihre inneren Zweifel und Unsicherheiten zu überwinden. Der Song erzählt von den Herausforderungen, die jeder im Leben durchmacht, und ermutigt dazu, auf die eigene innere Stimme zu hören und Schritt für Schritt voranzukommen.

Mit viel Gefühl und Authentizität bringt Lisa Klein die Idee näher, dass jeder seine Träume verwirklichen kann, wenn man Mut fasst und nicht aufgibt.

Schon früh zeigte sich ihre Leidenschaft für die Musik, die sie durch eine vielfältige Karriere führte - von TV-Auftritten über Engagements als Schlagersängerin auf Kreuzfahrtschiffen bis hin zu Auftritten bei CharityEvents, wie dem 20-jährigen Jubiläum der "Kinderstiftung Schweiz". Dabei bewegt sie ihre Hörer mit ihrer Authentizität und Lebenserfahrung. Mit "Hab keine Angst" zeigt Lisa Klein ihre große Leidenschaft für die Musik

und das Schreiben eigener Texte, die Mut, Hoffnung und Herzblut transportieren. Der Song wird ein starker Auftakt für die junge Sängerin, die ihre musikalische Reise mit viel Hingabe weiterführen möchte.

Für Interviews, Songvorstellungen oder weitere Informationen steht Lisa Klein gerne zur Verfügung. Label: Lisa Klein Records

Labelcode: LC 33322,

ISRC: MPN000235462

Texter: Lisa Klein

Komponist: Lisa Klein & Alberto Artés Valero

