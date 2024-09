Startseite Immobilie im Alter verkaufen Pressetext verfasst von prmaximus am Fr, 2024-09-13 16:09. Der Immobilienverkauf im Alter gewinnt zunehmend an Bedeutung. Viele ältere Menschen stellen fest, dass ihre bisherige Immobilie nicht mehr ihren Bedürfnissen gerecht wird. Die NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH, ansässig in Villingen-Schwenningen, bietet Senioren kompetente Unterstützung bei der Veräußerung ihrer Immobilien und der Suche nach alternativen Wohnformen. Im Alter werden das eigene Haus oder die eigene Wohnung oft zur Herausforderung. Ein häufiger Grund, der für den Verkauf der Immobilie spricht, ist die fehlende Barrierefreiheit: Große Hindernisse stellen beispielsweise Treppen dar, die nicht mehr überwunden werden können. Auch Bäder, die nicht altersgerecht gestaltet sind, werden zum Problem. Hinzu kommt, dass einigen Senioren das Haus nach dem Auszug der Kinder zu groß geworden ist und dass sich die Pflege von Haus und Garten zunehmend als schwierig erweist. "Viele unserer älteren Kunden stehen vor der Entscheidung, sich von ihrem bisherigen Zuhause zu trennen. Das ist ein emotionaler Schritt, der jedoch oft mehr Lebensqualität und Komfort im Alltag bringt", erklärt Joachim Neumann, Geschäftsführer der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH. "Wir helfen dabei, den Verkaufsprozess so einfach wie möglich zu gestalten und gleichzeitig eine Lösung zu finden, die den zukünftigen Wohnbedürfnissen gerecht wird." Neben der mangelnden Barrierefreiheit und dem zu groß gewordenen Wohnraum spielen auch finanzielle Aspekte eine entscheidende Rolle. Der Immobilienverkauf bietet die Möglichkeit, sich Geld für die Altersvorsorge zu sichern. Ein Umzug in eine kleinere, besser zugängliche Wohnung kann zudem zu einem ruhigeren und sorgenfreien Lebensabend führen. Markus Neumann, Prokurist der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH, ergänzt: "Wir haben in den vergangenen Jahren eine steigende Nachfrage nach seniorengerechten Immobilien beobachtet. Unser Ziel ist es, individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und sie sowohl bei der Veräußerung ihrer bisherigen Immobilie als auch bei der Suche nach einer neuen, passenden und barrierefreien Wohnung zu unterstützen." Mehr Informationen zum Thema und zu Makler Villingen-Schwenningen, Hausverkauf Villingen-Schwenningen und Immobilien Dauchingen erhalten Interessenten telefonisch unter (0) 7720 / 31511 oder unter https://www.immo-neu.de. NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH

Markus Neumann

Beethovenstr. 10 78054 Villingen-Schwenningen

Deutschland E-Mail: info@immo-neu.de

Homepage: https://www.immo-neu.de/

Telefon: 0 77 20 / 3 15 11 Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Maren Tönisen

Bonner Straße 12 51379 Leverkusen

Deutschland E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten