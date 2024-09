Startseite Cognaize tritt dem Bankenverband als außerordentliches FinTech-Mitglied bei Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-09-10 07:21. Cognaize wird FinTech-Mitglied im Bankenverband, um seine KI-Expertise im Finanzsektor zu stärken und die Digitalisierung der Branche durch innovative, datenschutzkonforme Lösungen voranzutreiben. Cognaize, ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten, intelligenten Dokumentenverarbeitung (Intelligent Data Processing - IDP) für Banken, Versicherungen undandere Finanzdienstleister, freut sich, den Beitritt als außerordentliches Mitglied des Bankenverbands bekannt zu geben. Diese Mitgliedschaft ermöglicht Cognaize den direkten Zugang zu einem breiten Netzwerk aus Branchenexpertinnen und -experten und bietet zahlreiche Vorteile für die Zusammenarbeit im Banken- und Finanzsektor. Durch die außerordentliche Mitgliedschaft profitiert Cognaize unter anderem von der Teilnahme am Arbeitskreis "FinTech", der sich mit den neuesten regulatorischen Entwicklungen in Deutschland und Europa befasst. Vahe Andonians, Gründer und CEO von Cognaize, betont: "Die außerordentliche Mitgliedschaft im Bankenverband gibt uns die Möglichkeit, direkt mit den wichtigsten Akteuren der deutschen Finanzbranche an innovativen Lösungen zu arbeiten. Wir freuen uns darauf, unsere Expertise im Bereich der KI-gesteuerten Dokumentenverarbeitung in die Diskussionen einzubringen und die Digitalisierung der Finanzbranche weiter voranzutreiben." Der Beitritt zum Bankenverband stärkt das Netzwerk von Cognaize und unterstreicht die fortlaufenden Bemühungen des Unternehmens, innovative KI-Lösungen im Banken- und Finanzsektor zu etablieren. "Für den Bankenstandort Deutschland, wo der Schutz von Kundendaten höchste Priorität hat, sind datenschutzkonforme Lösungen von entscheidender Bedeutung", fügt Andonians hinzu . Cognaize unterstützt diesen Bedarf durch seinen "Privacy-by-Design"-Ansatz, der sichere On-Premise- oder hybride Cloud-Installationen ermöglicht und damit die skalierbare, datenschutzkonforme Nutzung von KI-Anwendungen sicherstellt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Cognaize Germany GmbH

Herr Vincenz Behn

Taunusanlage 8

60329 Frankfurt

Deutschland fon ..: 015202969110

web ..: http://www.cognaize.com/

email : vincenz@cognaize.com Cognaize wurde 2020 von Vahe Andonians, einem Banker, Data Scientist, Unternehmer und Senior Lecturer an der Frankfurt School of Finance & Management gegründet und ist führend in der intelligenten Verarbeitung von Finanzdokumenten. Durch den Einsatz modernster KI-Technologien wie "Advanced Layout Understanding" und "Precise Language Models" bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Banken und Finanzdienstleister. Diese Technologien ermöglichen es, komplexe, unstrukturierte Daten effizient zu extrahieren und aufzubereiten, um schnellere und präzisere Entscheidungen zu treffen. Die Gründungsprinzipien von Cognaize sind Hybrid Intelligence und "Privacy-by-Design". Unter Hybrid Intelligence verstehen wir die Kombination von künstlicher und menschlicher Intelligenz von FinanzexpertInnen durch die Entwicklung entsprechender Schnittstellen. "Privacy-by-Design" ist der kompromisslose Fokus auf den Schutz von Kundendaten, indem sichere On-Premise- oder hybride Cloud-Installationen der Cognaize-Lösungen für die datenschutzkonforme Verwaltung und Skalierung von KI-Anwendungen sorgen. Pressekontakt: Cognaize Germany GmbH

Herr Vincenz Behn

Taunusanlage 8

60329 Frankfurt fon ..: 015202969110

email : vincenz@cognaize.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten