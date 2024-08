Startseite RWTH Aachen Campus: CIBA startet wegweisende Projekte Pressetext verfasst von FIRPresse am Di, 2024-08-27 09:20. Center Integrated Business Applications – Beteiligung noch möglich Aachen, 21. August 2024 – Auf dem RWTH Aachen Campus engagieren sich rund 30 Center, um Lösungen für die drängendsten Herausforderungen von Unternehmen zu entwickeln. Eines dieser Center ist das Center Integrated Business Applications (CIBA), das führende Unternehmen und Anbieter von Business-Software zusammenbringt, um gemeinsam an zukunftsfähigen und integrierten IT-Systemlandschaften zu arbeiten. Für das Jahr 2024/2025 hat das CIBA in enger Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedsunternehmen fünf strategische Innovationsprojekte definiert, die im September starten. Diese Projekte zielen darauf ab, innerhalb von sechs Monaten konkrete Ergebnisse zu liefern, die den teilnehmenden Unternehmen sofortigen Mehrwert bieten. Die Innovationsprojekte adressieren die aktuellen Anliegen der Unternehmen: 1. Aufbereitung von Fertigungsstammdaten zur Nutzung für den Digitalen Produktpass: Entwicklung und Implementierung von Datenkonzepten.

2. Optimierung des Einsatzes von implizitem Wissen: Identifikation von Anwendungsfällen und Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur effektiven Nutzung von nicht systematisch erfasstem Wissen in Unternehmen.

3. Machbarkeitsstudie zu Process-Mining: Analyse von IT-Systemen zur Identifikation und Bewertung der Einsatzmöglichkeiten.

4. Datenaggregation aus heterogenen Systemlandschaften: Entwicklung einer Reporting-Strategie, basierend auf dem Framework „Unified Namespaces“.

5. Zukunftsorientierte Produktionsplanung: Identifikation von Herausforderungen, Best-Practices und Entwicklungspfaden zur antizipativen Planung der Produktion. Teilnahmemöglichkeiten für Unternehmen

Das Angebot des CIBA richtet sich exklusiv an seine Mitglieder. Unternehmen, die an diesen Innovationsprojekten teilnehmen und die Vorteile einer Mitgliedschaft nutzen möchten, haben jetzt noch die Möglichkeit, sich kostenpflichtig im CIBA zu immatrikulieren. Die Mitgliedschaft bietet Zugang zu einem einzigartigen Netzwerk und ermöglicht es, gemeinsam mit führenden Unternehmen und Expert*innen an praxisnahen Lösungen zu arbeiten, die direkt in die eigene IT- und Produktionslandschaft integriert werden können. Über das Center Integrated Business Applications (CIBA)

Das Center Integrated Business Applications unterstützt bei der Gestaltung und Weiterentwicklung einer integrierten IT-Systemlandschaft, um den Mehrwert produzierender Unternehmen nachhaltig zu steigern.

Für die Mitglieder ist das Center auf Anbieterseite strategischer Partner bei Innovationen, neutraler Projektbegleitung und Marktpositionierung. Anwender unterstützt das Center bei mit der Durchführung und kontinuierlichem Coaching in Auswahl-, Harmonisierungs- und Einführungsprojekten.

Als neutraler Partner sowohl für Business-Software-Anwender als auch für Anbieter und Integratoren erschließt und sichert das Center so nachhaltig die zukünftige Wertschöpfung für alle am Integrationsprozess beteiligten Unternehmen. In der einzigartigen Infrastruktur einer realen Produktion erleben die Mitglieder Demonstratoren und Use-Cases, verstehen echte Anwendungen und entwickeln und verproben eigene Ideen und Prototypen. Beteiligte Unternehmen in den CIBA-Projekten

Asprova GmbH, Asseco Solutions AG, DUALIS GmbH IT Solution, KREBS & RIEDEL Schleifscheibenfabrik GmbH & Co. KG, NTT DATA Business Solutions, proALPHA GmbH, production.AI GmbH, Trovarit AG - the IT-Matchmaker und WEGENER International GmbH Textlänge: 3.074 Zeichen inkl. Leerzeichen Bildmaterial: https://www.center-iba.com/wp-content/uploads/sites/38/2024/08/Definitio... Bildunterschrift: Definition der fünf Innovationsprojekte beim CIBA-Mitgliedertreffen 2024 (© FIR Aachen GmbH) Link zur Pressemeldung als PDF: https://www.center-iba.com/wp-content/uploads/sites/38/2024/08/CIBA-Pres... Pressekontakt:

Julia Quack van Wersch

Integrated Business Applications

Campus-Boulevard 55

52074 Aachen

E-Mail: Julia.Quackvanwersch@center-iba.com

Telefon: +49 241 47705-158

