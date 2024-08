Startseite Wenn gelähmte Hunde wieder Freude am Leben finden – und effektive Unterstützung! Pressetext verfasst von mrph am Fr, 2024-08-23 11:50. Wenn gelähmte Hunde wieder Freude am Leben finden – und effektive Unterstützung! Ein wunderbares Beispiel aus der Praxis, wie Tierschutz auf berührende Weise umgesetzt wird, zeigt sich im „De Hun´nenhoff“ in der Lüneburger Heide. Dank des „Pro Humanis Humansponsoring“-Projekts von Pro Humanis konnte der Hof einen Ford Transit in Betrieb nehmen, der das Leben der dort betreuten Tiere erheblich erleichtert. Besonders die sogenannten „Rolli-Hunde“, Hunde mit Gehbehinderungen, profitieren von dieser Unterstützung. Durch das erfahrene Betreuungs-Team werden diese Tiere wieder mobil und gewinnen an Lebensfreude. Der „De Hun´nenhoff“ zeigt eindrucksvoll, wie wertvoll solch engagierter Tierschutz ist und wie sich unbezahltes Ehrenamt bezahlt macht.

Der „De Hun´nenhoff“ beherbergt etwa 150 Tiere, darunter nicht nur Hunde, sondern auch Pferde, Katzen, Schafe und Geflügel, die aufgrund ihrer besonderen Bedürfnisse kaum Chancen auf ein Leben in einem gewöhnlichen Tierheim hätten. Der Hof bietet diesen Tieren eine zweite Chance und betreibt zudem das Rolliday-Inn, eine spezielle Hundepension, die sich auch um Tiere mit Behinderungen kümmert. Dies ermöglicht es Tierhaltern, ihre Tiere in professioneller Pflege zu wissen, ohne sie abgeben zu müssen. Durch die enge Zusammenarbeit mit tiermedizinischen Einrichtungen, wie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, wird eine optimale Betreuung der Tiere sichergestellt.

Schon beim Betreten des Geländes wird man von der besonderen Atmosphäre empfangen. Gleich am Eingang schaut ein Hund neugierig durch die Gitter, seine Hinterbeine gestützt von einer Rolli-Konstruktion. Es ist erstaunlich, mit welcher Energie und Freude diese Tiere, die nur noch ihre Vorderbeine nutzen können, über den Hof sausen. Die „Rolli-Hunde“ haben inzwischen überregionale Bekanntheit erlangt.

Der durch Pro Humanis Humansponsoring bereitgestellte Ford Transit ist eine wertvolle Bereicherung für den Hof. Das Sponsoring-Fahrzeug bietet flexible Einsatzmöglichkeiten, sei es für den Transport von Futter, das Abholen von Spenden oder den gleichzeitigen Transport mehrerer Tiere zum Tierarzt. Darüber hinaus dient es als mobile Werbefläche, da es mit den Logos der unterstützenden Unternehmen versehen ist, was die Sichtbarkeit des Projekts in der Region erhöht.

Dr. med. Usha Peters, die Vorstandsvorsitzende des „De Hun´nenhoff“, beschreibt den Nutzen des Fahrzeugs treffend: „Das Auto steht selten! Und es hilft uns dabei, unsere täglichen Herausforderungen zu meistern.“ In Zeiten, in denen es für Tierschutzprojekte finanziell schwierig wird, ist diese Unterstützung von unschätzbarem Wert. Die hohen Kosten für medizinische Versorgung und Energie stellen den Betrieb des Hofes vor große Herausforderungen, doch dank der Unterstützung durch Spenden bleibt das Projekt auf Kurs.

Durch das Pro Humanis Humansponsoring hat der „De Hun´nenhoff“ ein starkes Netzwerk von Unterstützern gewonnen. „Wenn wir etwas brauchen, gucken wir als Erstes mal auf unser Auto“, erklärt Usha Peters. Diese Zusammenarbeit mit den Sponsoren geht mittlerweile weit über die finanzielle Unterstützung hinaus und umfasst auch Dienstleistungen, die der Hof in Anspruch nimmt. „Wir haben bereits vielfach auf diese Firmen gewechselt!“ Diese neuen Verbindungen zeigen, wie wertvoll die Unterstützung durch das Pro Humanis Netzwerk ist.

Die auf dem „De Hun´nenhoff" gesammelten Erfahrungen belegen, wie erfolgreich das Pro Humanis Humansponsoring-Projekt im Tierschutz wirkt. Für Usha Peters und ihr Team ist es ein erhebendes Gefühl zu wissen, dass so viele Unternehmer an sie und ihre Arbeit glauben und sie tatkräftig unterstützen. „Wir sind den Sponsoren und Pro Humanis zutiefst dankbar!" Die Tiere auf dem Hof profitieren enorm von dieser Unterstützung, und es ist bewegend zu sehen, wie sogar gelähmte Tiere durch diese Hilfe wieder Freude am Leben finden.