Startseite Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Kuchenmord auf Langeoog" von Julia Brunjes im Klarant Verlag Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-08-23 08:37. Im noblen Langeooger Hotel Mooie Seeblick wird Marte Hagendonk tot aufgefunden. Zwei dunkle Spuren am Hals deuten darauf hin, dass die wohlhabende Dame möglicherweise ermordet wurde ... Die Inselkommissare Fenja Bruns und Jonte Visser untersuchen den Todesfall im Hotel Mooie Seeblick. Die exzentrische Marte Hagendonk war bekannt für ihre herablassende Art und hielt gewichtige Anteile am Familienunternehmen. War dies ihr Verhängnis? Klappentext "Kuchenmord auf Langeoog": »Tja, da war dann wohl der Kuchen nicht ganz in Ordnung.« Ein mysteriöser Todesfall erschüttert das noble Langeooger Hotel Mooie Seeblick. Marte Hagendonk, die zum Kuchenessen geladen hatte, starrt leblos ins Nichts. Von ihren Gästen ist niemand mehr da. Auffällig sind zwei dunkle Spuren am Hals. Hat jemand die wohlhabende ältere Dame, die an Herzschwäche litt, mit einem Elektroschocker getötet? Oder wurde ihr etwas in den Kuchen oder ins Getränk gemischt? Die Inselkommissare Fenja Bruns und Jonte Visser finden heraus, dass die Tote gewichtige Anteile am Familienunternehmen der Hagendonks hielt. Zudem war die exzentrische Dame für ihre herablassende Art bekannt. Hat sie während der heutigen Kuchenrunde das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht? Das ebook "Kuchenmord auf Langeoog" ist auf allen bekannten Onlineplattformen wie Amazon, Thalia, Weltbild, Apple itunes, Kobo und vielen mehr erhältlich! Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und beste Ostfrieslandkrimi-Unterhaltung von der wunderschönen Insel Langeoog! Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/gp/product/B0DDY5KGPM sowie hier https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1072889153 . Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager - damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu. Zur Reihe: Wir freuen uns, Ihnen unsere Langeoog-Ostfrieslandkrimi-Serie "Die INSEL Polizei" vorstellen zu können! Jeden Monat wird ein neuer Ostfrieslandkrimi von Julia Brunjes erscheinen, in dem es um die beiden sympathischen Polizisten Fenja Bruns und Jonte Visser auf der Insel LANGEOOG geht.

Die beiden Polizisten ermitteln auf der idyllischen Insel Langeoog und sorgen für Recht und Ordnung. Fenja Bruns ist eine neugierige junge Polizistin, die zusammen mit ihrem energischen Kollegen Jonte Visser Verbrechen aufklärt. Auch schwierige Mordfälle sind für das eingespielte Team kein Problem. Gemeinsam ergänzen sie sich perfekt und lösen jeden Fall!

In ihrer Freizeit entspannen Fenja und Jonte in der urigen Gaststätte Zum Harpunier, die von Jontes älterem Bruder Harm und dessen Ehefrau Lisa betrieben wird. Dort treffen sie auch oft auf Ubbo Visser, den Vater der beiden Brüder, der den Spitznamen "Käpt'n" trägt. Mit seiner großen Lebenserfahrung hilft er den beiden Polizisten immer wieder bei schwierigen Ermittlungen.

