Startseite "Vithrough" - das Augmented-Reality-Tool für den modernen Vertrieb Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-08-22 10:59. talsand bietet mit "Vithrough" ein innovatives Augmented Reality-Tool für B2B-Kunden an, das eine neue Dimension der Produktpräsentation und Schulung eröffnet. Im Bereich Augmented Reality gehört talsand bundesweit zu den führenden Digitalagenturen. Mit dem hauseigenen Tool "Vithrough" hat das Unternehmen eine innovative AR-Lösung für B2B-Kunden und Kundinnen entwickelt. Es ermöglicht die interaktive Darstellung von Industrieprodukten. Interaktive Produktdarstellungen für Verkaufsgespräche "Vithrough" ist ein leistungsfähiges AR-Tool, mit dem Unternehmen ihre Produkte von CAD- oder 3D-Modellen in interaktive AR-Anwendungen umwandeln können. Diese AR-Lösungen sind besonders effektiv für die Präsentation auf Messen, am Point-of-Sale oder in Kundenmeetings, da sie eine detaillierte und anschauliche Darstellung komplexer Produkte bieten. Sämtliche Produktinformationen sind mit nur einem Klick in Echtzeit über die Plattform abrufbar. Das Tool unterstützt dabei die visuelle Kommunikation und fördert ein besseres Verständnis für die Produktmerkmale. Effizienz und Nachhaltigkeit durch AR-Technologie Alle Funktionen von "Vithrough" können über die von talsand bereitgestellte Plattform genutzt werden. Es ist keine zusätzliche Software oder Hardware notwendig, was den Implementierungsaufwand minimiert. Unternehmen können das Tool im Vertrieb einsetzen, um potenziellen Kunden und Kundinnen das Produktportfolio anschaulich zu erklären. Dies wirkt nicht nur professionell und zeitgemäß, sondern ermöglicht es auch, Ressourcen einzusparen. Die Plattform kann standortunabhängig aufgerufen werden. Der Druck, der Transport und die Gestaltung von Print-Materialien für Verkaufsgespräche entfallen dadurch. Unternehmen verschaffen sich außerdem ein Alleinstellungsmerkmal durch ihren innovativen Ansatz und hinterlassen einen bleibenden Eindruck bei möglichen Geschäftspartnern und Geschäftspartnerinnen. Digitale Lösungen für Unternehmen im B2B-Bereich talsand hat sich unter anderem auf die Entwicklung maßgeschneiderter Augmented-Reality-Lösungen für B2B-Kunden und Kundinnen spezialisiert. Die Digitalagentur bietet Kunden und Kundinnen innovative Lösungen, um interne und externe Firmenkommunikation auf eine neue Ebene zu bringen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Kesselstraße 3, 40221 Düsseldorf. Kunden und Kundinnen aus ganz Deutschland wenden sich für die Entwicklung effizienter und zielführender Digitallösungen an talsand und profitieren von der breiten Expertise im Bereich Augmented Reality. Das engagierte Team ist für Anfragen telefonisch unter +49 211 91574530 zu erreichen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: talsand GmbH & Co. KG

