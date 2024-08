Startseite Studienabbruch: Tipps & Möglichkeiten für Studienabbrecher:innen Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-08-20 16:11. Du hast dein Studium abgebrochen und fragst dich, wie es weitergehen soll? Erfahre hier alles zu deinen Möglichkeiten - und wie dir ein staatlich gefördertes Coaching beim Jobeinstieg helfen kann. Abgebrochenes Studium - was nun? Die aktuelle Studienabbruchquote in Deutschland liegt bei etwa 27 Prozent. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Hochschularten: So brechen an Universitäten sogar 35 Prozent der Studierenden vorzeitig ab, an Fachhochschulen sind es 20 Prozent. Insbesondere in den Studienfächern Mathematik und Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften und Ingenieurwissenschaften verlassen überdurchschnittlich viele Studierende die Hochschule ohne Abschluss. Soviel zu den Fakten. Keine Frage - ein Studienabbruch kann sich zunächst wie ein großer Rückschlag anfühlen. Vielleicht hast du jetzt Selbstzweifel und Zukunftsängste, grübelst darüber nach, ob du die richtige Entscheidung getroffen hast und fragst dich, wie es weitergehen soll. Aber das Schöne ist: Du hast jetzt die Chance, herauszufinden, was dich wirklich begeistert und erfüllt. Studienabbruch als Chance Womöglich hast du während deines Studiums gemerkt, dass deine Interessen und Stärken woanders liegen. Das ist völlig in Ordnung. Ein Studienabbruch gibt dir die Möglichkeit, dich neu zu orientieren und herauszufinden, was zu dir und deinen Zielen passt. Du kannst jetzt die Zeit nutzen, um praktische Erfahrungen zu sammeln, neue Fähigkeiten zu erlernen und dich weiterzubilden. Es gibt zahlreiche berufliche Möglichkeiten und Wege, die du einschlagen kannst. Ob eine Ausbildung, ein Praktikum oder der direkte Einstieg in den Job - die Optionen sind vielfältig. Und dein Studienabbruch kann der Anfang eines neuen, spannenden Kapitels sein. Viele erfolgreiche Persönlichkeiten - darunter Bill Gates, Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey und Lady Gaga - haben die Uni ohne Abschluss verlassen und beeindruckende Karrieren aufgebaut. Also lass dich nicht entmutigen - ein Studienabbruch kann ein erster Schritt in eine erfolgreiche und erfüllende Zukunft sein. 7 praktische Tipps für Studienabbrecher:innen Ein Studienabbruch ist ein großer Schritt und kann viele Fragen aufwerfen. Hier sind 7 praktische Tipps, die dir helfen können, die nächsten Schritte zu planen: 1) Suche Beratungs- und Unterstützungsangebote: Viele Studienabbrecher:innen kämpfen mit Selbstzweifeln, sozialem Druck und/oder finanziellen Sorgen. Auch die Suche nach einem neuen beruflichen Weg kann überwältigend sein. Nutze die Angebote von Beratungsstellen, die speziell auf Studienabbrecher:innen ausgerichtet sind. Eine Anlaufstelle bietet auch die Agentur für Arbeit und deren regionale Hochschulteams. 2) Arbeite an deinem Selbstbewusstsein: Ein Studienabbruch kann das Selbstvertrauen erschüttern. Denk daran, dass viele erfolgreiche Menschen ähnliche Wege gegangen sind. Glaube an deine Fähigkeiten, sei mutig und offen für neue Chancen. Denn eins ist klar: Du wirst im Leben immer wieder Risiken eingehen müssen und in Situationen kommen, deren Ausgang ungewiss ist. Sicher ist aber: Es geht immer weiter - und auch du wirst deinen Weg finden. 3) Bau Netzwerke auf: Knüpfe Kontakte in der Branche, die dich interessiert. Besuche Messen, Workshops und Networking-Events. Ein starkes Netzwerk kann dir Türen öffnen und dir bei der Jobsuche helfen. Auch der Austausch mit anderen Studienabbrecher:innen kann hilfreich und inspirierend sein. 4) Bilde dich weiter: Du hast kaum relevante Kenntnisse oder Nachweise, mit denen du in deinem gewünschten Berufsfeld punkten könntest? Nutze die Zeit, um neue Fähigkeiten zu erlernen und dich weiterzubilden. Es gibt viele Online-Kurse und Weiterbildungsangebote, die dir helfen können, deine Kenntnisse zu erweitern und dich mit gefragten Zertifikaten für den Arbeitsmarkt attraktiver zu machen. 5) Sammle praktische Erfahrungen: Viele Studienabbrecher:innen haben wenig Praxiswissen und Berufserfahrung. Praktika, Nebenjobs oder auch ehrenamtliche Tätigkeiten können wertvolle Einblicke in verschiedene Berufsfelder bieten. Sie helfen dir, praktische Erfahrungen zu sammeln und herauszufinden, was dir wirklich liegt. 6) Aktualisiere deine Bewerbungsunterlagen: Überarbeite deinen Lebenslauf und deine Bewerbungsunterlagen. Betone dabei deine praktischen Erfahrungen und die Fähigkeiten, die du während deines Studiums und darüber hinaus erworben hast. 7) Plane deine Karriere neu: Überlege dir, wo deine Stärken und Interessen liegen und welche beruflichen Ziele du nun verfolgen möchtest. Erstelle einen Plan, der dir hilft, diese Ziele zu erreichen. Ein spezielles Coaching für Studienabbrecher:innen kann dich dabei unterstützen. Mehr dazu erfährst du im nächsten Abschnitt. Coaching für Studienabbrecher:innen Nach einem Studienabbruch ist es wichtig, die nächsten Schritte sorgfältig zu planen. Eine klare Berufsorientierung ist dabei der erste und entscheidende Schritt. Ein extra auf Studienabbrecher:innen zugeschnittenes Coaching kann dir dabei helfen, deine Stärken und Interessen zu identifizieren, berufliche Ziele zu setzen und einen klaren Plan für deine Zukunft zu entwickeln. Ein zielgerichtetes Coaching bietet dir die Möglichkeit, deine Fähigkeiten und Interessen genau zu analysieren. In einem speziellen Coaching für Studienabbrecher:innen kannst du gemeinsam mit einem bzw. einer erfahrenen Coach:in herausfinden, welche Berufe und Branchen zu dir passen. Dabei geht es nicht nur darum, deine bisherigen Erfahrungen zu berücksichtigen, sondern auch neue Perspektiven zu entdecken. Das Coaching unterstützt dich dabei, realistische und erreichbare Ziele zu formulieren und einen individuellen Karriereplan zu erstellen. Tipp: Kostenloses Coaching mit dem AVGS Bei der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter kannst du einen Gutschein für dein Coaching anfragen. Mit diesem Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) nimmst du kostenlos am Coaching teil. Mögliche Inhalte eines Coachings für Studienabbrecher:innen können sein: * Selbstreflexion und Zielsetzung: Gemeinsam mit deinem/deiner Coach:in analysierst du deine Stärken, Interessen und bisherigen Erfahrungen, um klare berufliche Ziele zu definieren.

* Berufliche Orientierung: Dir werden verschiedene Berufsfelder und Ausbildungswege vorgestellt, die zu deinen Fähigkeiten und Interessen passen.

* Bewerbungstraining: Von der Erstellung überzeugender Bewerbungsunterlagen bis hin zu Vorstellungsgesprächen oder Assessment-Centern - du wirst optimal vorbereitet.

* Netzwerkaufbau: Dein:e Coach:in unterstützt dich dabei, wertvolle Kontakte in der Berufswelt zu knüpfen und von Mentor:innen zu lernen.

* Persönlichkeitsentwicklung: Mit gezielten Übungen und Feedback werden deine Soft Skills gefördert und dein Selbstbewusstsein gestärkt.

* Umgang mit Krisensituationen & Förderung von Selbstfürsorge: Du lernst, wie du in schwierigen Zeiten einen kühlen Kopf bewahrst und deine mentale Gesundheit pflegst.

* Wichtige digitale Kompetenzen: Du erfährst, welche digitalen Tools und Technologien in der Arbeitswelt von heute und morgen einfach dazugehören - und wo du gezielt Fähigkeiten aufbauen solltest.

* Der regionale Arbeitsmarkt: Dein:e Coach:in informiert dich über die aktuellen Bedarfe und Möglichkeiten in deiner Region und hilft dir, passende Jobangebote zu finden.

* Selbstvermarktungsstrategien: Ob auf Online-Plattformen oder im persönlichen Gespräch - du erfährst, wie du dich selbst optimal präsentierst und deine Fähigkeiten und Erfahrungen ins rechte Licht setzt. Nach deinem Einzelcoaching weißt du, welche Schritte du als nächstes gehen musst, um deine Ziele zu erreichen. Du wirst auf den Arbeitsmarkt vorbereitet und kannst - direkt oder nach einer Weiterbildung/Umschulung - in aussichtsreichen Jobs durchstarten. Berufliche Weiterbildung Nach deinem Coaching kann dich eine Weiterbildung oder Umschulung mit gefragten Qualifikationen in einen zukunftssicheren Job bringen. Denn ein Studium ist längst nicht der einzige Weg zu einem gut bezahlten Beruf. Ob durch breiter angelegte Umschulungen oder spezialisierte IT-Weiterbildungen - es gibt viele Möglichkeiten, deine Kenntnisse zu erweitern und dich für den Arbeitsmarkt attraktiv zu machen. Deine Chance: Gerade in der IT-Branche, wo ein großer Fachkräftemangel herrscht, gibt es sehr gute Einstiegsmöglichkeiten für Quereinsteigende und Studienabbrecher:innen. Nach deinem Coaching und einer Umschulung oder Weiterbildung kannst du selbstbewusst und mit berufsrelevanten Qualifikationen in deinen neuen Job starten. Finanzierung: Staatliche Förderung nutzen Ob du spezielle Beratungs- und Unterstützungsangebote wahrnehmen oder dich gezielt auf einen neuen Beruf vorbereiten möchtest: Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für Studienabbrecher:innen, die dir dabei helfen und dich finanziell entlasten. Hier sind einige der wichtigsten: Bildungsgutschein: Bei der Agentur für Arbeit kannst du einen sogenannten Bildungsgutschein beantragen. Dieser bestätigt dir, dass die Kosten deiner Umschulung oder Weiterbildung vom Staat übernommen werden. Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS): Ebenfalls von der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter ausgestellt wird der sogenannte Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein. Mit dem AVGS kannst du kostenlos an einem geförderten Coaching teilnehmen. Aufstiegs-BAföG: Das Aufstiegs-BAföG ist, wie auch das BAföG für Studierende, eine gesetzlich geregelte Geldleistung vom Staat, mit der du während einer beruflichen Weiterbildung finanziell unterstützt wirst. Gefördert werden Vollzeit- und Teilzeitweiterbildungen. Wer sich in Vollzeit weiterbildet, kann zusätzlich einen Beitrag zum Lebensunterhalt bekommen. Die Förderung muss nicht zurückgezahlt werden. Förderprogramme des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF): Das BMBF hat verschiedene Programme ins Leben gerufen, um Studienabbrecher:innen zu unterstützen. Neben Beratungsangeboten gehört dazu auch das Online-Portal "Studienabbruch - und dann?". Stipendien und Förderprogramme: Recherchiere im Internet nach speziellen Stipendien und Förderprogrammen für Studienabbrecher:innen, die eine berufliche Neuorientierung anstreben. Viele Bundesländer und Kommunen bieten auch eigene regionale Förderprogramme an. Berufliche Möglichkeiten: So findest du trotz Studienabbruch in gut bezahlte Jobs Besonders in der IT-Branche gibt es angesichts des Fachkräftemangels zahlreiche berufliche Möglichkeiten für Studienabbrecher:innen. Unternehmen suchen dringend nach talentierten und motivierten Kandidat:innen, die praktische Fähigkeiten und aktuelles IT-Wissen mitbringen. Ob als Softwareentwickler:in, SAP-Berater:in oder Mitarbeiter:in im First-Level-Support - dich erwarten nicht nur gute Verdienstmöglichkeiten, sondern auch spannende und zukunftssichere Karrierechancen. Auch außerhalb der klassischen IT-Berufe kannst du - beispielsweise als Online-Marketing-Manager:in oder mittels Quereinstieg ins Projektmanagement - durchstarten. Die Voraussetzung: Berufliche Weiterbildung, Zertifikate und erste praktische Erfahrungen. 5 Möglichkeiten für dich, in einen IT-Beruf oder einen anderen zukunftssicheren Beruf in der digitalen Arbeitswelt einzusteigen: * Direkteinstieg in den Beruf

* Weiterbildung

* Umschulung

* Externenprüfung

* Teilqualifizierung 1) Direkteinstieg in den Beruf In der IT-Branche gibt es mittlerweile zahlreiche Unternehmen, die Quereinsteiger:innen ohne formale Ausbildung einstellen, wenn sie über die für den Job relevanten Kompetenzen verfügen. Praktische Erfahrungen, z. B. durch eigene Projekte oder Freelance-Tätigkeiten, können hier den Unterschied machen. Ein überzeugendes Portfolio und gute Netzwerkkontakte sind beim Jobeinstieg besonders hilfreich. Dennoch: Je geringer deine Qualifikation, desto höher ist das Risiko, den Job zu verlieren und immer wieder, auch für längere Zeit, arbeitslos zu werden. Es lohnt sich also, einen Berufsabschluss nachzuholen oder sich in Weiterbildungen neue Kompetenzen anzueignen. 2) Weiterbildung Es gibt zahlreiche Weiterbildungen , die speziell auf IT-Berufe ausgerichtet sind. Diese Kurse können oftmals online besucht werden und vermitteln dir ganz gezielt aktuelle Kenntnisse und Fähigkeiten. Anerkannte Zertifikate von Marktgrößen wie Microsoft oder SAP können deine Chancen auf dem Arbeitsmarkt erheblich verbessern. Bei zertifizierten Weiterbildungsanbietern wie GFN profitierst du von einem geförderten Kursangebot: Mit einem Bildungsgutschein oder AVGS von der Arbeitsagentur bzw. dem Jobcenter bildest du dich kostenlos weiter. 3) Umschulung Mit einer Ausbildung bzw. Umschulung in einen IT-Beruf oder einen kaufmännischen Beruf sicherst du dir eine solide Grundlage für deinen weiteren Karriereweg. In Frage kommen zum Beispiel folgende Umschulungen , die dich innerhalb von ca. 2 Jahren auf den anerkannten IHK-Berufsabschluss vorbereiten: * Umschulung zum/zur Fachinformatiker:in Anwendungsentwicklung

* Umschulung zum/zur Fachinformatiker:in Systemintegration

* Umschulung zum/zur Kaufmann/-frau für IT-Systemmanagement

