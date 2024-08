Startseite Ernst Winninger: 60 Jahre technische Innovation in der Kälte- und Klimatechnik in Vöcklabruck Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-08-20 12:22. Die Ernst Winninger GmbH blickt auf sechs Jahrzehnte Erfahrung in der Kälte- und Klimatechnik zurück und setzt weiterhin auf Qualität und technische Exzellenz in Vöcklabruck. Seit der Gründung hat sich das Unternehmen als führender Anbieter im Bereich der Kältetechnik und Klimatechnik etabliert. Mit einem starken Fokus auf technische Innovation und höchste Qualität hat die Ernst Winninger GmbH in den letzten sechs Jahrzehnten maßgeblich zur Weiterentwicklung der Branche beigetragen. Mit einem Team aus hochqualifizierten Fachkräften, das kontinuierlich geschult wird, setzt die Ernst Winninger GmbH auf neueste Technologien und nachhaltige Lösungen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Energieeffizienz von Kältetechnik und Klimatechnik stetig zu verbessern und somit einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Schonung der Umwelt zu leisten. Durch die Kombination aus jahrzehntelanger Erfahrung und modernsten technischen Standards bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Anforderungen, sei es im privaten, gewerblichen oder industriellen Bereich. Die Ernst Winninger GmbH ist stolz darauf, dass viele ihrer Kunden aus den Bereichen Lebensmittelindustrie, Gastronomie, Hotellerie und dem Einzelhandel seit Jahrzehnten auf die Zuverlässigkeit und die technische Expertise des Unternehmens vertrauen. Die langjährigen Partnerschaften belegen das Vertrauen, das die Kunden in die Leistungsfähigkeit und den Service des Unternehmens haben. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Ernst Winninger GmbH

Durch unsere große Vielfalt an Kälteanlagen und Klimaanlagen sowie unsere promte Beratung durch unsere Verkaufstechniker vor Ort finden wir sicher auch für Sie immer die besten Lösungen. Wir sind spezialisiert auf die Klimatisierung von: * Verkaufslokalen

* Büros, Serverräume

* Weinlagerräume

* Blumenlagerräumen

* Wohnungen Bei uns erhalten Sie hochqualitative

* Feinkostvitrinen

* Getränkekühlschränke

