Omexom Institute: Fachkräfte- und Innovationszentrum für die Energiewende

• Umfassendes Fort- und Weiterbildungsangebot an vier Omexom Instituten bundesweit

• Lehr- und Trainingsgänge vermitteln Fachwissen u. a. in Elektrotechnik, Maschinenbedienung, Sicherheit & Brandschutz und Freileitungsbau

• Neues energyLab kombiniert Forschung + Entwicklung mit gemeinsamem Lernen

Omexom, führender Dienstleister für den Auf- und Ausbau der Energie-Infrastrukturen, hat mit der Eröffnung seines vierten Omexom Institutes in Uedem am 1. Juli 2024 sein Angebot an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten noch einmal deutlich vergrößert. Zeitgleich mit dem neuen Institute wurde am gleichen Standort auch das energyLab eröffnet: Ein offener Workspace, an den innovativen Lösungen rund um Smart-Energy-Themen entwickelt und getestet werden können. Aktuelle Use-Cases umfassen den Bereich Dekarbonisierung und die Umwandlung in grünen Wasserstoff sowie die Rückumwandlung mittels Brennstoffzelle. Die VINCI Energies-Marke für Energie-Infrastrukturen unterstreicht damit ihr Engagement, Know-how und Expertenwissen zu teilen und auszuweiten, um so das Fundament für eine erfolgreiche Energiewende zu schaffen.

Von Erfahrenen bis Quereinsteiger:innen

Neben dem neuen Omexom Institute im Nordrhein-Westfälischen Uedem beheimaten Neuhausen (Baden-Württemberg), Oldenburg (Niedersachsen) und Korbußen (Thüringen) weitere Institute. Omexom bietet damit bundesweit Ausbildungszentren, in denen sowohl interne als auch externe Arbeitskräfte in verschiedenen Lehrgängen und Trainings zusätzliche Qualifikationen erlangen können. Die Angebote richten sich an Fachkräfte mit Vorerfahrung (bspw. Meister:innen, Techniker:innen und Ingenieur:innen) und an Quereinsteiger. Sie können beispielsweise unter bestimmten Voraussetzungen Lehrgänge wie etwa zum/zur Netzmonteur:in absolvieren. Omexom verfolgt damit das Ziel, mehr Menschen den Zugang zur Fachexpertise zu ermöglichen, um so proaktiv auf den Fachkräftemangel in der Energiewirtschaft zu reagieren.

Das Ausbildungsportfolio umfasst Schulungen im Umgang mit Elektrotechnik (u. a. Kabel-, Ortsnetz- und Freileitungsbau, Schaltanlagen und Zähler) – speziell bei Arbeiten unter Spannung (AuS) –, der Bauwirtschaft und Maschinenbedienung (u. a. Breitbandverlegung, Tiefbau, Kranführung und Bedienung von Hubarbeitsbühnen) und Sicherheitstrainings (Erst- und Brandschutzhelfer:innen, Feuerlöschtrainings, Retten vom Mast/Dach). Auch Führerscheinerweiterungen, Kettensägenlehrgänge und Schulungen zur Gesundheitspsychologie speziell für Führungskräfte können gebucht werden. Dabei enthalten alle Lehrgänge sowohl einen theoretischen als auch einen praktischen Teil, um den Teilnehmenden umfassendes Wissen bereitzustellen. Moderne Tools wie Onlineplattformen und Virtual Reality (VR)-Trainings etwa zu den fünf Sicherheitsregeln kommen bei zahlreichen Lehrgängen ebenfalls zum Einsatz. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmenden entsprechende Zertifizierungen.

Für Freileitungskräfte und Innovationsbegierige

Mit seinem umfangreichen Portfolio an Schulungen und durch die Kombination mit einem modernen Innovationslabor stechen bundesweit der Standort Korbußen sowie das neu eröffnete Omexom Institute in Uedem hervor. Das Schulungszentrum in Korbußen ist spezialisiert auf den Freileitungsbau im Hochspannungsbereich und bietet in Partnerschaft mit der IHK Erfurt den Zertifizierungslehrgang „IHK-Fachkraft Freileitungsmonteur“ an. 2017 wurde der Lehrgang mit Blick auf den akuten Fachkräftemangel im Freileitungsbau und dem notwendigen Ausbau der Hochspannungsnetze ins Leben gerufen. Omexom hat diesen Ausbildungsgang erfolgreich mit weiterentwickelt und ist mittlerweile eine tragende Säule bei der Ausbildung von Freileitungsmonteur:innen. Im Fokus stehen unter anderem die Seminare „Freileitungstechnik für Projektmanager:innen" und „Arbeitssicherheit für Projektmitarbeitende“, die insbesondere bei Übertragungsnetzbetreibern großen Zuspruch finden. Der Standort verfügt über eine 120 Meter lange Übungsstrecke aus 15 Meter hohen Gittermasten mit 110-kV-Gestänge und Portal. Teilnehmende erlernen hier unter anderem die Mastmontage, alles Wichtige zur Statik und den Seilzug. Zudem nutzen auch Hersteller von Sicherheitstechnik das Übungsgelände zum Testen und der Präsentation neuer Lösungen.

Mit der Neueröffnung in Uedem wurde zugleich auch das Omexom energyLab eingeweiht. Die Innovationswerkstatt widmet sich allem voran der Erforschung von Speicherlösungen in Form von Batterien und grünem Wasserstoff, um Autarkie-Lösungen im ganzheitlichen Gedanken der Dekarbonisierung zu entwickeln. Zu den vor Ort befindlichen Highlights gehören ein Elektrolyseur, ein Flaschenbündel zur Wasserstoffspeicherung und verschiedene Smart-Energy-Lösungen. In Partnerschaft mit der regionalen Hochschule Rhein-Waal läuft ein Semesterprojekt, das fachlich in das energyLab integriert ist. Hierbei soll ein Ersatzstromgenerator auf Wasserstoffbasis entwickelt werden, um diesel- und benzinbetriebene Generatoren zu ersetzen. Den Erfolg der Zusammenarbeit zwischen Omexom und der Hochschule unterstreicht zudem der Hochschulpreis der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, der dem Projekt am 22. Mai 2024 verliehen wurde.

„Für das Gelingen der Energiewende ist der Einsatz und die Verfügbarkeit von Fachkräften entscheidend. Denn wir brauchen jede Menge Spezialistinnen und Spezialisten, die Kabel verlegen, Umspannwerke bauen und als Fachkräfte im Freileitungsbau Stromautobahnen errichten. Damit die Energiebranche auf diese unverzichtbaren Fachkräfte zurückgreifen kann, sind wir selbst aktiv geworden und haben die Omexom Institute gegründet“, sagt Frank Westphal, CEO Omexom und Geschäftsführer von VINCI Energies Industry & Infrastructure. „Die Eröffnung des nunmehr vierten Schulungszentrums zeigt die hohe Nachfrage nach Fort- und Weiterbildung innerhalb unserer Branche. Dabei macht es mich besonders stolz, dass wir auch Quereinsteiger:innen den Zugang ermöglichen. Und die Zahlen sprechen für sich: In Neuhausen nehmen pro Jahr rund 350 Mitarbeitende an Schulungen teil, in Oldenburg rechnen wir in diesem Jahr mit rund 1.000 und in Korbußen sind es sogar etwa 1.200 Personen, die geschult werden. Am neuen Standort in Uedem rechnen wir für das erste Jahr mit etwa 100 Schulungen. Parallel dazu haben wir mit dem energyLab eine Innovationswerkstatt ins Leben gerufen, die nicht nur neues Wissen schafft. Sie dient auch als Ort für das Zusammenkommen, damit erfahrene Energieexperten:innen genauso wie junge Auszubildende und Studierende Wissen teilen, lernen und Ideen entwickeln können.“

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Interessierte auf der offiziellen Website: https://www.omexom-institute.de/

Über Omexom

Omexom ist die Marke von VINCI Energies für Energie-Infrastrukturen. Omexom unterstützt seine Kunden bei allen Aufgaben rund um die Umsetzung der Energiewende. Ziel von Omexom ist es, gemeinsam mit seinen Kunden Lösungen für eine nachhaltige Energie- und Mobilitätsversorgung zu schaffen. Das Angebot deckt die gesamte Leistungspalette für Energieinfrastrukturen ab: Vom Engineering bis zur Instandhaltung sämtlicher Infrastrukturen für Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung und das bis zum Stromzähler des Endverbrauchers einschließlich aller energienahen Dienstleistungen für Gemeinden und Kommunen. In Deutschland ist Omexom flächendeckend für Netzbetreiber, Stadtwerke, kommunale Energieversorger, Handel und Industrie sowie für die Deutsche Bahn tätig.

2023: 5 Milliarden Euro Umsatz, davon 845 Millionen Euro in Deutschland // 24.000 Mitarbeitende, davon 4.200 in Deutschland // 470 Business Units, davon 85 in Deutschland // 37 Länder

www.omexom.de

Pressekontakt:

Omexom Service GmbH

Lisa Hein

Paradiesstraße 208A

12526 Berlin

+49 69 970705-0

omexom@psmw.de