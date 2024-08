Startseite 1000 mal - der neue Schlager von Elmar Oberlechner Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-08-19 14:34. Der neue, volkstümliche Liebesschlager Sein neuer Song "1000 mal" ist ein Schlager, der erzählt wie es so oft in der Liebe läuft.

Der Pusterer Sänger begeistert mit seinen neuen Song.

Musik und Text schrieben Christian Klotz, Mario Wolf und Christoph Purtscheller.

Mit seinen neuen Song "1000 mal" ist dem gebürtigen Pusterer (Südtirol) wieder ein echter Ohrwurm gelungen. Wie auch in seinen letzten Songs erzählt er von der Liebe. Das mit seiner gefühlvollen Stimme, mit der er sicher wieder die Herzen der Fans erobern wird.

Mit "1000 mal" möchte er sagen, dass man nie

aufgeben sollte wenn man jemand liebt. Mit seinen letzten Song "Bleib heut bei mir" schaffte er es

auf den Sampler "Schlagerfabrik vol.1". Elmar brachte 1995 seine erste Solo Single auf den Markt

und ist seither ein würdiger Vertreter der Tiroler Musik.

Einige seiner Lieder schreibt er auch selbst.

So veröffentlichte er 2018 ein Album mit Oberkrainer Melodien,

wo er selbst ein paar Lieder verfasste.

Denn die Oberkrainer Musik liegt ihm am Herzen.

Seine Stimme eignet sich aber genauso für Schlagersongs und Popmusik.

Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass er in einige

Bands mit spielte und spielt. Er macht bereits seit seinem 8. Lebensjahr Musik

und begeistert Fans und Zuhörer.

"1000 mal" ist ein weiterer Beweis für ELMARs Fähigkeiten,

mit Musik Emotionen zu wecken und Geschichten zu erzählen

Wir dürfen gespannt sein auf die zukünftigen Projekte,

in einer Welt voller Liebe und Glück. Elmar Oberlechner - 1000 Mal

Text und Musik: Christian Klotz, Mario Wolf und Christoph Purtscheller

Label und Labelcode: TTO Musik

ISRC-Nummer:

VÖ-Datum: 17. August 2024

Mehr Infos zum Künstler gibt es im Internet auf www.elmar-Oberlechner.com und bei ihm in den sozialen Medien

