Startseite Ondine Flachnektarinen: Spanische Sonnenfrucht erobert deutsche Herzen Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-08-14 15:47. Die wahrscheinlich beste Flachnektarine der Welt Sie sieht verdammt gut aus, hat ein sonnengereiftes, natursüßes und vollkommenes Aroma, schmeckt frisch, belebt und wirkt wohltuend auf den gesamten Organismus. Seit vier Jahren schmeichelt mit der Flachnektarine von Ondine eine außergewöhnlich attraktive Frucht den Augen, Herzen und Geschmackssinnen der deutschen Obstgenießerinnen und -genießer. Ihre Herkunft: Die für den Obstanbau geoklimatisch privilegierten Regionen in Spanien und Italien. Für ihren vierten Sommer in deutschen Supermärkten hat sie sich wieder richtig in Schale geschmissen und vorher kräftig Sonne getankt. "Die letzten drei Jahre liefen fantastisch und in diesem Jahr hatten wir eine außergewöhnlich hochwertige Ernte und wir erwarten weiteres Umsatzwachstum mit diesem Spitzenprodukt auf dem deutschen Markt", sagt Ángel Vallín. Der Business Development Manager von Ondine: "Mit ihrer einzigartigen flachen Form, der außergewöhnlich appetitanregend aussehenden Schale, diesem vollen Nektarinen-Aroma und der sonnengereiften ausgeprägten, aber milden Natursüße werden wir den Deutschen diesen Sommer versüßen, da bin ich mir sicher." Die außergewöhnlich schöne flache Form macht die Ondine zu einem perfekten Obst-Snack. Sie ist wesentlich leichter zu halten als herkömmliche runde Nektarinen und kann nicht so leicht zerdrückt werden, wenn man sie eine Dose legt. Die Flachnektarine von Ondine überzeugt durch einen fantastischen Durchschnitts-Brixwert (Naturzuckeranteil) von über 14 Grad, was einen halb-süßen und köstlich-frischen Geschmack gewährleistet. "Dieses Premium-Produkt soll bei den Verbrauchern ankommen und Ondine als eine großartige Sommer-Option für die deutschen Einkaufskörbe präsentieren. Für den deutschen Markt produzieren wir in dieser Saison etwa 3.000 Tonnen", bringt Ángel Vallín das Selbstbewusstsein der Marke Ondine auf den Punkt. Die Flachnektarine gibt es überall dort, wo es qualitativ hochwertige Früchte gibt. In nur drei Jahren hat Ondine nahezu sämtliche Top-Supermärkte von der Qualität ihrer Flachnektarine überzeugen können. Sie ist unter anderem erhältlich bei Aldi Süd und Aldi Nord, Edeka, Kaufland und Netto, Lidl, Globus und Tegut. "Wir haben hier ein ungewöhnlich hochwertiges Produkt für den deutschen Markt", sagt Ángel Vallín und weist dabei neben dem attraktiven Erscheinungsbild und dem abgerundeten Geschmacksbild auf die gesundheitsfördernde Wirkung der enthaltenen Stoffe der Flachnektarine hin. Die Inhaltsstoffe sind geeignet, den Blutzucker- und Insulinspiegel zu senken, Fett abzubauen und die Leberwerte zu verbessern. Auf eine besonders sanfte Art hilft das enthaltene Kalium bei der Entwässerung des Körpers, Vitamin A und Beta-Carotin tragen zu einem gesunden Hautbild bei und stärken das Sehvermögen. Zudem enthält die Ondine Flachnektarine reichlich Vitamin B3. Das sogenannte Niacin unterstützt Haut, Nerven und Muskeln bei der Regeneration. Außerdem ist die Flachnektarine durch den hohen Anteil von Vitamin K das perfekte Obst für ein gesundes Herz. Vitamin K stärkt die Konzentrationsfähigkeit, sorgt für einen guten Kreislauf und stärkt die Herzfunktion. "Greifen Sie zu", wirbt Ángel Vallín, "diese wunderbare Frucht wird auch Sie schöner machen - innerlich und äußerlich!" Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Agro Séléctions Fruits ASF

Herr Ángel Vallín

Route d'Alenya, La Prade de Mousseillous 75

66200 Elne

Frankreich fon ..: +33 468 37 88 80

web ..: http://www.ondine-fruit.com/es/

email : angel-vallin@regal-in.com Über ASF

Gegründet 1996 in Elne, ist Agro Sélections Fruits (ASF) ein Pionier in der Entwicklung einzigartiger Obstsorten wie Plattpfirsichen und -nektarinen. ASF zeichnet sich durch Sortenverbesserung aus und ist von der Forschung bis zum Verbraucher präsent, mit Marken wie Ondine und Regal'In. 2018 ging ASF eine Partnerschaft mit Frutaria ein, um Wachstum und internationale Präsenz zu fördern. Seit Januar 2021 konzentriert sich ASF Edition auf die Förderung und Verteidigung der Markenkonzepte von ASF, unter der Leitung von Christophe Bouchet und Geschäftsführerin Aurélie Ferrieux. ASF und ASF Edition engagieren sich für kontinuierliche Innovation und Qualität und investieren in die Entwicklung aktueller und zukünftiger Obstsorten. Über den Ondine-Club

Wir sind eine Gruppe ausgewählter Erzeuger aus verschiedenen Teilen der Welt, die das gleiche Ziel haben: flaches Steinobst von höchster Qualität mit den besten Sorten und nachhaltigen landwirtschaftlichen Techniken zu produzieren. Auf diese Weise bieten wir der Gesellschaft ein Produkt , das innen und außen einzigartig, attraktiv, voller Aromen und mit einem köstlichen und unvergesslichen Geschmack ist. Unser Ziel

Konsumenten eine gesunde und leckere Alternative für einen Fruchtsnack anzubieten, die höchsten Qualitätsanforderungen genügt. Unsere Vision

