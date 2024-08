Startseite EVUM Motors und der Erdüberlastungstag: Nachhaltige Mobilität als Beitrag zum Schutz unseres Planeten Pressetext verfasst von EVUM-Motors am Fr, 2024-08-02 13:31. München, 02. August 2024 – Gestern war der Erdüberlastungstag – der Tag, an dem die Menschheit bereits alle Ressourcen verbraucht hat, die unser Planet in einem Jahr regenerieren kann. Dieser Tag macht deutlich, wie dringend wir nachhaltige Lösungen brauchen. EVUM Motors sieht in der Elektromobilität einen wichtigen Beitrag, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und die Ressourcen unseres Planeten besser zu schonen. Nachhaltigkeit im Fokus

Als Unternehmen, das vollelektrische Nutzfahrzeuge entwickelt und produziert, hat EVUM Motors die Mission, umweltfreundliche und effiziente Mobilitätslösungen anzubieten. Jedes Jahr rückt der Erdüberlastungstag früher im Kalender, was zeigt, dass die aktuelle Art und Weise, wie wir Ressourcen nutzen, nicht nachhaltig ist. EVUM Motors setzt genau hier an und bietet eine Alternative zu konventionellen Verbrennungsfahrzeugen. „Der Erdüberlastungstag mahnt uns, unsere Ressourcen effizienter zu nutzen und nachhaltige Wege zu finden, um unsere Umwelt zu schonen. Elektromobilität spielt dabei eine zentrale Rolle,“ sagt Dr. Martin Šoltés, Mitbegründer und CEO von EVUM Motors. „Unsere vollelektrischen Nutzfahrzeuge tragen dazu bei, Emissionen zu senken und Ressourcen zu schonen, indem sie auf erneuerbare Energiequellen setzen.“ Elektromobilität als Teil der Lösung

Mit den vollelektrischen Nutzfahrzeugen von EVUM Motors können Unternehmen und Kommunen ihre Transportaufgaben emissionsfrei bewältigen. Dies hilft nicht nur, die Umweltbelastung zu reduzieren, sondern auch den Energieverbrauch effizienter zu gestalten. Der Evum ist ein Beispiel dafür, wie innovative Technologie und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen können.

„Unser Ziel ist es, einen positiven Beitrag zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks zu leisten. Jeder Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, sei es durch den Einsatz erneuerbarer Energien oder durch umweltfreundliche Mobilität, bringt uns der Erreichung dieses Ziels näher,“ so Šoltés weiter. Ein Aufruf zum Handeln

EVUM Motors möchte anlässlich des Erdüberlastungstags alle Unternehmen, Kommunen und Verbraucher ermutigen, über ihre eigenen Beiträge zur Ressourcenschonung nachzudenken und aktiv nach umweltfreundlichen Alternativen zu suchen. Elektromobilität ist nur ein Teil einer größeren Lösung, aber ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Planeten. Über EVUM-Motors Komplettes Benutzerprofil betrachten