Startseite schnelleStelle.de Firmenlauf Braunschweig: Schlussspurt zum Rekordevent Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-07-31 07:30. Die Anmeldephase für den schnelleStelle.de Firmenlauf Braunschweig 2024 ist auf der Zielgerade. Wer sich noch einen Platz für das Event sichern will, sollte sich jetzt anmelden. Nur noch drei Wochen bis zum Startschuss für den schnelleStelle.de Firmenlauf Braunschweig. Die Vorfreude bei den teilnehmenden Firmen und den Veranstaltern steigt. Die Veranstalter melden einen neuen Teilnehmerrekord. Aktuell sind 5.550 Läuferinnen und Läufer aus 222 Unternehmen für das Mega-Event gemeldet. Steuern auf Rekordwert zu "Damit haben wir schon jetzt den Vor-Corona-Stand aus dem Jahr 2019 erreicht und können einen neuen Rekordwert vermelden", so Conrad Kebelmann vom Firmenlauf-Veranstalter Die Sportmacher. Wer jetzt noch dabei sein und Flagge zeigen will, sollte sich allerdings beeilen. Am heutigen Mittwoch, dem 31. Juli, läuft die reguläre Online-Anmeldung aus. Nur bis dahin ist die Buchung der Teilnahme zum Normaltarif möglich. Anschließend werden die Startunterlagen gedruckt und wenige Tage später verschickt. Hier geht es zur regulären Online-Anmeldung: firmenlauf-braunschweig.de Nach einer kurzen Schließzeit ist die Online-Anmeldung dann ab dem Nachmittag des 1. August zwar wieder geöffnet. Für Spätbucher ändern sich aber die Bedingungen. So werden die Startunterlagen nicht mehr per Post verschickt, sondern müssen vor Ort abgeholt werden. Außerdem kostet ein Startplatz dann 5 Euro mehr. Der wichtigste Grund, sich bis zum 31. Juli anzumelden, ist aber die Versicherung, dadurch auf jeden Fall dabei sein zu können. Denn Startplätze zum Spätbuchertarif werden nur so lange angeboten, wie der Vorrat reicht. Und das Kontingent könnte angesichts der zu erwartenden Rekordteilnehmerzahl schon bald erschöpft sein. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Die Sportmacher GmbH

Herr Conrad Kebelmann

Dreiserstr. 4

12587 Berlin

Deutschland fon ..: 030 34 64 95 870

web ..: https://www.firmenlauf-braunschweig.de/

email : kebelmann@diesportmacher.de Über Die Sportmacher GmbH, Veranstalter des schnelleStelle.de Firmenlauf Braunschweig Die Sportmacher GmbH veranstaltet deutschlandweit Firmenläufe als Netzwerkpartys. Gegründet im Jahr 2006 in Chemnitz sind die Sportmacher für die Durchführung von vier erfolgreichen Firmenläufen (Chemnitz, Leipzig, Potsdam und Braunschweig) verantwortlich. Im Jahr 2023 bewegten Die Sportmacher knapp 40.000 Menschen. Dabei konnten mehr als 2.000 Arbeitgeber "zum Laufen" gebracht werden. 2024 soll die Marke von 45.000 Läuferinnen und Läufern überschritten werden, die an einem der vier Firmenläufe teilnehmen. Weitere Infos zum Team der Sportmacher unter: www.firmenlauf-braunschweig.de/team/ Wir freuen uns auf Ihre Veröffentlichung. Bei Interesse an weiteren Medieninfos zum schnelleStelle.de Firmenlauf oder Interviewanfragen, kontaktieren Sie uns gern. Pressekontakt: Die Sportmacher GmbH

Herr Conrad Kebelmann

Dreiserstr. 4

12587 Berlin fon ..: 030 34 64 95 870

email : kebelmann@diesportmacher.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten