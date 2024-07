Startseite Die SeniorenLebenshilfe bekommt Lebenshelfer-Zuwachs: Madeleine Schütz hilft älteren Menschen in Bitterfeld Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-07-26 07:00. Madeleine Schütz ist unsere neue Lebenshelferin in Bitterfeld-Wolfen. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben. Bitterfeld-Wolfen, 26.07.2024. Für Senioren bedeutet es viel, so lange wie möglich in ihrem eigenen Zuhause leben zu können. Sie benötigen Unterstützung, um weiterhin selbstbestimmt ihren Alltag zu gestalten. Die SeniorenLebenshilfte trägt mit ihren Hunderten Lebenshelferinnen und Lebenshelfern in ganz Deutschland dazu bei, dass dieses erstrebenswerte Ziel für so viele ältere Menschen wie möglich erreicht wird. Als neue Lebenshelferin engagiert sich in Bitterfeld-Wolfen Madeleine Schütz für dieses Vorhaben. Warum die vorpflegerische Hilfe der SeniorenLebenshilfe so wichtig ist Für ältere Menschen, die nur in geringem Maß pflegebedürftig sind und ihren Alltag noch gut selbst bewältigen können, besteht in Deutschland eine Versorgungslücke. Für Unterstützung beim Einkaufen, im Haushalt, bei Behördengängen oder im Freizeitbereich bleibt ihnen nur die vage Gunst von Nachbarn oder der Familie sowie ein Angebot aus verschiedenen Versorgern, an welche sich die Senioren immer wieder neu gewöhnen müssen. Um hier Abhilfe zu schaffen, gründeten die Eheleute Carola und Benjamin Braun die SeniorenLebenshilfe. An vielen Standorten in Deutschland unterstützen Lebenshelferinnen und Lebenshelfer ältere Menschen in ihrem Alltag. Sie übernehmen Aufgaben im Haushalt, begleiten Senioren zu Behörden und Arztterminen, organisieren den Einkauf und stehen den Senioren als Freizeitpartner zur Verfügung. Dies hat neben dem vielfältigen Hilfsangebot den Vorteil, dass die Senioren ganz entspannt eine vertrauensvolle Beziehung zu nur einer Person aufbauen können. Oftmals entwickelt sich daraus auch eine langjährige Freundschaft. Diese wertvolle Stütze der SeniorenLebenshilfe ist für viele ältere Menschen und ihre Angehörigen nicht mehr wegzudenken. Haushaltshilfe, Fahrdienst und noch vieles mehr: Das leisten Lebenshelfer Wenn die Hausarbeit immer schwieriger wird und die Einkaufstüten immer schwerer, dann unterstützen die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer, wo sie gebraucht werden. Mit dem richtigen Blick dafür, was im Leben der Senioren noch zu deren Zufriedenheit verbessert werden kann, sind sie immer dann zur Stelle, wenn eine helfende Hand an der Seite der Seniorin oder des Seniors gewollt und gebraucht wird. Aber nicht nur im Haushalt und beim Einkaufen sind Lebenshelfer tätig, sie fahren ihre Senioren ebenso zu Arztterminen, Behörden oder sogar zu Ausflügen. Auch die Freizeit der älteren Menschen kommt nicht zu kurz. Ob zusammen Feste gefeiert werden, Hobbys nachgegangen oder ein gemütlicher Spaziergang in der Natur unternommen wird, für all das stehen die Alltagshelfer der SeniorenLebenshilfe zur Verfügung. Sie kümmern sich um Organisatorisches, sind Ansprechpartner für Ämter und Angehörige und haben stets ein offenes Ohr für ihre Senioren. Neue Lebenshelferin: Madeleine Schütz unterstützt in Bitterfeld-Wolfen Als Gesundheits- und Krankenpflegerin merkte Frau Schütz schnell, wie sehr ihr die Arbeit mit älteren Menschen am Herzen liegt. Diese Erfüllung trug sie viele Jahre in ihrer Tätigkeit im Hospiz mit sich. Auf der Palliativstation sowie im Fachbereich der Beatmungspflege kam sie intensiv mit Senioren und ihren bewegenden Geschichten in Kontakt und erfuhr die Bedeutsamkeit einer liebevollen Unterstützung dieser Menschen. Nach ein paar Lehrjahren als Bürokraft fand sie schlussendlich wieder zur Seniorenhelferin zurück. Die Bedeutung von Freiheit, von Selbstbestimmung und mentaler Gesundheit hat Frau Schütz nicht nur für sich selbst entdeckt. Als Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe konzentriert sie sich engagiert dafür, älteren Menschen lange Zeit das Gefühl von Eigenständigkeit und einem erfüllten, aktiven Leben zu schenken. Auch das Wir-Gefühl, was Menschen innerlich stärkt, wird in ihrer Arbeit als Alltagshelferin in Bitterfeld-Wolfen großgeschrieben. Dieses lebt sie auch in ihrer Freizeit aus: Sie tanzt in einer Tanzgruppe und engagiert sich für ihren Stammtischheldinnen-Club. Informationen über das Unternehmen hinter der SeniorenLebenshilfe Die SeniorenLebenshilfe ist eine Marke der Salanje GmbH, welche vor über 10 Jahren von den Eheleuten Carola und Benjamin Braun gegründet wurde. In diesem Franchiseunternehmen sind alle Lebenshelferinnen und Lebenshelfer selbstständige Franchisenehmer. Sie arbeiten von ihrem Wohnort aus, was kurze Anfahrtswege bedeutet und somit eine entspannte Zusammenarbeit gewährleistet. Die Salanje GmbH setzt sich vielfältig für Senioren ein, zum Beispiel auch über den Kapuna Seniorenhilfe e. V. Weitere Hilfe für ältere Menschen wird an allen Standorten in Deutschland gesucht, daher freut sich das Team der Salanje GmbH über jede weitere Lebenshelferin und jeden weiteren Lebenshelfer. In der Berliner Zentrale, die sich um das Wohl der Senioren sowie der Lebenshelfer kümmert, erfahren Interessierte mehr über den unkomplizierten Weg in die Selbstständigkeit als Lebenshelferin oder Lebenshelfer. Kontakt

Madeleine Schütz

Schwemsalerstr. 56

06774 Muldestausee OT Krina Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Deutschland fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung. Pressekontakt: SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Pappelallee 78/79

10437 Berlin fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten