Everlast Media GmbH ist ab sofort TÜV ISO 9001 zertifiziert Pressetext verfasst von ebverlag am Di, 2024-07-23 20:00. Die Everlast Media GmbH, eine digitale Unternehmensberatung mit Standort in Neu-Ulm, ist ab sofort TÜV zertifiziert. Das Unternehmen unterzog sich in den letzten Monaten den strengen Anforderungen der DIN EN ISO 9001 Norm - im März 2024 wurde das Audit nun mit Bravour absolviert. Geschäftsführer Viktor Schöck: "Eine TÜV-Zertifizierung in unserer Branche ist sehr unüblich. Als Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt auf Marketing & Digitalisierung besteht für uns keine Verpflichtung zur offiziellen Prüfung unseres Qualitätsmanagements. Wir sind daher besonders stolz, nunmehr vom TÜV Süd ausgezeichnet und explizit gelobt worden zu sein." Im Rahmen der DIN EN ISO 9001 Zertifizierung nimmt der TÜV als unabhängige, neutrale Stelle alle Geschäftsprozesse genau unter die Lupe. Dabei wurden unter anderem das Schulungskonzept der Everlast Media GmbH, die Kundenbetreuung sowie alle internen Abläufe auf den Prüfstand gestellt. Als renommierter Zertifizierter gilt der TÜV Süd als echtes Schwergewicht, dessen Akkreditierungen international ein enormes Ansehen genießen. "Die letzten Jahre haben wir tausende Kunden mit unseren Strategien erfolgreich begleitet, weshalb wir natürlich sicher waren, ein gutes Qualitätsmanagement zu besitzen. Dennoch war es uns wichtig, vom TÜV als externe, neutrale Stelle kritisch bewertet zu werden. Besonders gefreut hat es mich daher, als wir von unserem Auditor eine Positiv-Anmerkung erhalten haben. Normalerweise werden keine Anmerkungen gemacht und wenn dann, lediglich jene, die Negativ-Aspekte hervorheben. Der TÜV war jedoch so begeistert von der digitalen Schulungsplattform, die wir für unsere Kunden und Mitarbeiter aufgebaut haben, dass diese explizite Erwähnung fand. Für unsere Kunden bedeutet dies absolute Sicherheit und Klarheit über die Effektivität unserer Beratung." erklärt Geschäftsführer Viktor Schöck. Er betont: „Mit der TÜV-Zertifizierung haben wir einen Meilenstein in der Qualitätssicherung im Bereich des Business Coachings gesetzt. Wir sind der erste und einzige mir bekannte Anbieter in unserem Bereich, welcher die Akkreditierung des TÜV Süd erhalten hat." Mit der TÜV-Zertifizierung zementiert die Everlast Media GmbH ihre außerordentliche Qualität im Bereich der digitalen Unternehmensberatung für Coaches, Berater und Dienstleister. Mehr Informationen lesen Sie hier: https://www.everlastmedia.de Über Everlast Media: Als digitale Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf innovativem Marketing hilft die Everlast Media GmbH Selbstständigen und Unternehmen dabei, auf Social Media sichtbar zu werden, Reichweite aufzubauen und planbar Kunden zu gewinnen. Als Pionier im Bereich der Künstlichen Intelligenz hat sie sich als Marktführer etabliert und einen neuen Branchenstandard gesetzt. Gemeinsam mit ihrem Expertenteam halfen die Gründer Leonard Schmedding, Marvin Schienbein, Stevo Topic und Geschäftsführer Viktor Schöck mehr als 1300+ Coaches, Beratern und Dienstleistern, ihr Unternehmen erfolgreich zu digitalisieren und nachhaltig zu skalieren.