Startseite Fürsorge als Prinzip: LVR-Klinik Viersen als "Gesunder Arbeitgeber" ausgezeichnet Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-07-23 07:12. Zertifiziertes BGM und BGF unterstreichen das umfassende Gesundheitsbewusstsein der Klinik Die LVR-Klinik Viersen verkörpert ihre Grundsätze nicht nur in der Patientenversorgung, sondern auch im Umgang mit ihren Mitarbeitenden. Von der konsequenten Kommunikation bis hin zur Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben schafft die Klinik ein beispielhaft gesundes Arbeitsumfeld. Auch die Stress- und Krisenbewältigungskompetenz der Mitarbeitenden wird durch gezielte Maßnahmen geschult und gestärkt. Das Marktforschungsunternehmen EUPD Research zertifiziert Organisationen, die herausragende Leistungen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) und in der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) nachweisen können. Das Qualitätssiegel "Gesunder Arbeitgeber" dient bestehenden und zukünftigen Mitarbeitenden als klares Signal für einen attraktiven Arbeitsplatz. "Für meine Vorstandskollegen und mich ist die Gesundheit der Mitarbeitenden eine Herzenssache. Schließlich profitieren nicht nur die Mitarbeitenden davon, sondern auch wir als Arbeitgeber. Eine Win-Win-Situation", so Dorothee Enbergs, kaufmännische Direktorin und Vorstandsvorsitzende der LVR-Klinik. Gerade im Gesundheitswesen ist ein souveräner Umgang mit Stress und Krisensituationen unerlässlich. Durch ein ganzheitliches Management und Maßnahmen werden die Beschäftigten der LVR-Klinik befähigt, sich ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst zu werden und in Stresssituationen auf ausgleichende Ressourcen und bewährte Verhaltensmuster zur Stressreduktion zurückgreifen zu können. Joshua Baaken, Head of Project Management bei EUPD Research, hebt die besondere Leistung der LVR-Klinik hervor: "Die umfangreichen betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen und -strukturen im Arbeitsalltag machen die Klinik als Arbeitgeber attraktiv. Bemerkenswert ist, dass das Thema auch in der obersten Führungsebene einen hohen Stellenwert hat und auf Augenhöhe zusammengearbeitet wird. Das sind ideale Rahmenbedingungen für ein positives Miteinander am Arbeitsplatz und für die weitere strategische Entwicklung." Weitere Informationen zur Auszeichnung "Gesunder Arbeitgeber" finden Sie hier . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: EUPD Research Sustainable Management GmbH

Die LVR-Klinik Viersen untersucht und behandelt sowohl erwachsene Menschen als auch Kinder und Jugendliche mit psychischen Störungen. Die Fachklinik verfügt über ein sehr breites Spektrum an moderner Diagnostik und Therapie. Neben der Regelversorgung verfügt die LVR-Klinik Viersen über eine große Zahl von Spezialangeboten im ambulanten, tagesklinischen und vollstationären Bereich sowie in der Rehabilitation. Zudem verfügt die Klinik über einen forensischen Fachbereich. Träger der LVR-Klinik Viersen ist der Landschaftsverband Rheinland (LVR). Über EUPD Research

EUPD ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 22 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert. Pressekontakt: EUPD Research Sustainable Management GmbH

