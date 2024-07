Startseite Teamkommunikation im Unternehmen durch Gewaltfreie Kommunikation stärken Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-07-22 03:32. Die Gewaltfreie Kommunikation hilft, die Teamkommunikation im Unternehmen zu verbessern und damit Verständnis und Zusammenarbeit zu stärken. Eine effektive, wertschätzende Teamkommunikation wird für Unternehmen immer wichtiger. Dabei steht im Fokus, die Effektivität zu stärken und zugleich die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen. Die Gewaltfreie Kommunikation (GFK), entwickelt von Marshall B. Rosenberg, eröffnet neue Wege des Miteinanders, indem sie dazu anregt, achtsam zu beobachten, authentisch Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken und respektvoll um das zu bitten, was zur Erfüllung dieser Bedürfnisse beitragen kann. Durch diesen Ansatz werden Missverständnisse reduziert, Konflikte konstruktiv gelöst und das gegenseitige Verständnis sowie die Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern gestärkt. GFK basiert daher auf den vier zentralen Komponenten objektive Beobachtungen ohne Wertung vorzunehmen, eigene Gefühle zu erkennen und auszudrücken, sich seiner eigenen Bedürfnisse, die hinter den Gefühlen stehen, bewusst zu werden und konkrete und klare Bitten auszusprechen, die das eigene Wohlbefinden unterstützen sollen. "Diese Komponenten ermöglichen es, Konflikte zu deeskalieren und einen Dialog zu führen, der auf Verständnis und Zusammenarbeit abzielt. Gewaltfreie Kommunikation bietet Unternehmen eine wirksame Methode zur Verbesserung der Teamkommunikation. Durch die Anwendung der GFK-Prinzipien können Missverständnisse und Konflikte reduziert, das Vertrauen und die Kooperation gestärkt sowie ein positives und produktives Arbeitsklima geschaffen werden", sagt Prof. Dr. Patrick Peters, Berater und Trainer für Kommunikation in Mönchengladbach mit seiner Marke "Klare Botschaften" (www.pp-text.de). Er befasst sich wissenschaftlich und in seinen Trainings schon länger mit dem Konzept der Gewaltfreien Kommunikation und hat beispielsweise kürzlich den Beitrag "Gewaltfreie Kommunikation und deren Rolle in der internen Kommunikation" bei der Allensbach Hochschule unter https://www.allensbach-hochschule.de/gewaltfreie-kommunikation-und-deren... veröffentlicht. Die Anwendung der GFK in Unternehmen dient vor allem der Förderung einer wertschätzenden Unternehmenskultur. Mitarbeiter werden geschult, ihre Beobachtungen klar und ohne Vorurteile zu formulieren. Dies verhindert Missverständnisse und unproduktive Konflikte. Zugleich stärkt ein Umfeld, in dem Mitarbeiter offen über ihre Gefühle und Bedürfnisse sprechen können, stärkt das Vertrauen und die Zusammenarbeit. Es ermöglicht ein tieferes Verständnis für die Perspektiven und Motivationen der Kollegen. Auch Konfliktlösung und Deeskalation stehen im Fokus. Teams lernen, aktiv und empathisch zuzuhören, was die Konfliktlösung erleichtert. Es geht darum, wirklich zu verstehen, was der andere fühlt und benötigt. Statt Forderungen zu stellen, lernen Mitarbeiter beispielsweise, ihre Bitten klar und respektvoll zu formulieren, was die Akzeptanz und Bereitschaft zur Zusammenarbeit erhöht. Zugleich gilt: Ein Umfeld, das auf Gewaltfreier Kommunikation basiert, fördert eine kooperative und kreative Arbeitsweise. Teams sind motivierter, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und innovative Ideen zu entwickeln. Durch den respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander wird der Teamgeist gestärkt und ein positives Arbeitsklima geschaffen. Patrick Peters hebt hervor: "Individuelle Seminare spielen eine entscheidende Rolle bei der Implementierung der Gewaltfreien Kommunikation in Unternehmen. Seminare bieten eine strukturierte Einführung in die Prinzipien und Techniken der Gewaltfreien Kommunikation. Mitarbeiter lernen, die vier Komponenten der GFK zu verstehen und anzuwenden." Und im zweiten Schritt helfe individuelles Coaching Mitarbeitern, spezifische Kommunikationsprobleme zu identifizieren und zu überwinden. Ein Experte für Gewaltfreie Kommunikation könne gezielt auf persönliche Herausforderungen eingehen und maßgeschneiderte Lösungen anbieten und so für eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung der Kommunikationsstrategien an sich verändernde Anforderungen im Unternehmen sorgen. Das heißt: Individuelle Seminare und Coachings spielen eine entscheidende Rolle, um die Prinzipien der GFK zu vermitteln und in der täglichen Praxis der Teamkommunikation zu verankern. Sie bieten die notwendige Unterstützung und kontinuierliche Entwicklung, um eine nachhaltige und wertschätzende Kommunikationskultur im Unternehmen zu etablieren. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Dr. Patrick Peters - Klare Botschaften

Prof. Dr. Patrick Peters ist Berater für PR und Kommunikation in Mönchengladbach. Der ausgebildete Finanz- und Wirtschaftsjournalist begleitet seit vielen Jahren Unternehmen und Berufsverbände bei der Medienarbeit, Expertenpositionierung, Kundenkommunikation und internen Kommunikation über alle Kanäle hinweg. Dabei übernimmt er als redaktioneller Dienstleister auch die Erstellung aller Texte und Formate und wird als Ghostwriter für Aufsätze und Bücher tätig. Im Mittelpunkt stehen die langfristige, vertrauensvolle Beziehung und der kontinuierliche Austausch mit den Mandant:innen auf einer dezidiert werteorientierten Basis, um gemeinsam die Zukunft einer Organisation positiv und wertvoll zu gestalten. Dabei versteht sich Prof. Dr. Patrick Peters als Trusted Advisor seiner Mandant:innen in allen Fragen rund um PR und Kommunikation und den angrenzenden Themenbereichen. Neben seiner Rolle als Berater für Kommunikation und Redaktion ist Patrick Peters als freier Wissenschaftler, Publizist und Vortragsredner tätig. Er ist Professor für PR, Kommunikation und digitale Medien sowie Prorektor für Forschung und Lehrmittelentwicklung an der Allensbach Hochschule, an der er auch Wirtschaftsethik und Diversity Management lehrt, und unterrichtet Wirtschaftsethik an der Hochschule Niederrhein. Darüber hinaus ist er Herausgeber der Reihe "Wirtschaft kontrovers" im Kohlhammer Verlag. Mit seinem Seminarangebot im Bereich Kommunikation bietet Prof. Dr. Patrick Peters auf Basis seiner umfassenden Kenntnisse und Erfahrungen in Kommunikation, Bildung und Lehre die Möglichkeit, kommunikative Fähigkeiten auf ein neues Level zu heben. Die Seminare richten sich an Einzelpersonen, Teams und Organisationen, die effektiver kommunizieren möchten. Mit einem Mix aus theoretischem Wissen und praktischen Übungen tauchen die Teilnehmenden tief in die Kunst der Kommunikation ein. Mehr Informationen unter www.pp-text.de

