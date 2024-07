Startseite Hypnose Köln - Blog von Stephan Becker Hypnosetherapeut seit 2000 Pressetext verfasst von hypnosekoeln am Fr, 2024-07-19 11:58. Willkommen bei Hypnose Köln, Ihrer ersten Adresse für Hypnose und Hypnotherapie in Köln. Ich bin Stephan Becker, ein erfahrener Diplom-Heilpädagoge, Heilpraktiker und Hypnosetherapeut. In meiner Praxis biete ich umfassende Hypnose-Dienstleistungen an, um Ihnen bei einer Vielzahl von seelischen und mentalen Herausforderungen zu helfen. In meiner Praxis in Köln konzentriere ich mich auf mentale Trainingsmethoden, die Ihnen helfen können, Ihr Unterbewusstsein zu stärken und Ihre Ziele zu erreichen. Hypnose ist ein Zustand tiefster Entspannung und Konzentration, der es Ihnen ermöglicht, Zugang zu Ihrem Unterbewusstsein zu bekommen. In diesem Zustand sind Suggestionen besonders wirkungsvoll und können Ihnen helfen, alte Verhaltensmuster zu durchbrechen und neue, positive Verhaltensweisen zu etablieren. Ob Sie mit Angst, Schlafstörungen oder Traumata kämpfen, Hypnosetherapie kann Ihnen auf therapeutische Weise helfen. Meine Klienten berichten oft von erstaunlichen Fortschritten, sei es bei der Raucherentwöhnung oder der Überwindung von Phobien. Gemeinsam arbeiten wir daran, Ihre Gedanken und Gefühle in Einklang zu bringen und eine effiziente Lösung für Ihre Probleme zu finden. In meiner Arbeit nutze ich oft eine Kombination aus Hypnose und NLP (Neurolinguistisches Programmieren). Diese Methode ist besonders effektiv, um alte Verhaltensmuster zu ändern und neue, positive Assoziationen zu schaffen. Durch gezielte Suggestionen und die Arbeit mit Ihrem Unterbewusstsein können Sie lernen, negative Gedankenmuster zu durchbrechen und Ihre Ziele zu erreichen. Nach einer intensiven zweijährigen Ausbildung an der Deutschen Paracelsus Schule in Köln und der erfolgreichen Amtsarztprüfung im Jahr 1997 eröffnete ich meine eigene Naturheilpraxis. Zwischen 2005 und 2008 erweiterte ich mein Wissen am Zentrum für Angewandte Hypnose in Mainz, wo ich die moderne, selbstorganisatorische Hypnose erlernte. Mit über tausend Hypnosesitzungen und umfangreicher Erfahrung in kinder- und jugendpsychiatrischen Praxen habe ich viele Menschen auf ihrem Weg begleitet. Als Hypnose-Coach biete ich in meiner Praxis in Köln Hypnotherapie an. Hypnose kann in vielen Bereichen Ihres Lebens positive Veränderungen bewirken. Ob es um die Überwindung von Ängsten, die Verbesserung des Schlafs oder die Linderung von Schmerzen geht – die Möglichkeiten sind vielfältig. Hypnose hilft Ihnen, tief verwurzelte Probleme anzugehen und nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Wenn Sie neugierig auf die Möglichkeiten der hypnosetherapeutischen Arbeit sind und erfahren möchten, wie Hypnose Ihnen helfen kann, Ihre Ziele zu erreichen, dann lade ich Sie ein, sich bei mir zu melden. Gemeinsam können wir herausfinden, wie Hypnose Ihnen in verschiedenen Bereichen Ihres Lebens helfen kann. Hypnose Köln bietet Ihnen die Möglichkeit, durch tiefenentspannende Trance-Zustände Ihr Wohlbefinden zu steigern und mentale Herausforderungen zu meistern. Als Hypnose-Coach stehe ich Ihnen mit meinem Wissen und meiner Erfahrung zur Seite. Melden Sie sich bei mir, um die beruhigende Wirkung der Hypnose selbst zu erleben und Ihr Unterbewusstsein für Ihre Ziele zu nutzen. Hypnoseinstitut Köln - Stephan Becker

Hohenstaufenring 4-6

50674 Köln

Telefon: 0221-95490311

Webseite: https://hypnose-koeln.de

Mail: koeln@hypnoseinstitut.de Über hypnosekoeln Komplettes Benutzerprofil betrachten