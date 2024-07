Startseite Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Juister Krabbe" von Sina Jorritsma im Klarant Verlag Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-07-12 08:26. Am Juister Strand wird eine strangulierte Frau mit einem auffälligen goldenen Krabbenanhänger gefunden: Warum blieb der wertvolle Anhänger zurück, während andere Wertgegenstände fehlen? Im vierundzwanzigsten Band der Ostfrieslandkrimi-Reihe von Sina Jorritsma stehen die Juister Kommissare Witte und Fedder vor einem rätselhaften Fall: Am Strand wird die strangulierte Marie Thiemann mit einem goldenen Krabbenanhänger gefunden. Warum wurde die Leiche wie beim Sonnenbaden drapiert und der Anhänger zurückgelassen? Als eine Journalistin mit demselben Anhänger auftaucht, nehmen die Ermittlungen eine spannende Wendung. Klappentext "Juister Krabbe": »Warum hat der Täter die goldene Krabbe nicht mitgenommen?«

Eine aufgeregte Touristin alarmiert die Inselpolizisten Antje Fedder und Roland Witte: Am Juister Strand liegt seit Stunden eine junge Frau regungslos in der Sonne. Schnell stellt sich heraus, dass die Frau, die einen auffälligen goldenen Krabbenanhänger um den Hals trägt, stranguliert wurde. Doch die Szene wirft Fragen auf: Warum wurde die Leiche so drapiert, als würde sie sich sonnen? Und weshalb hat der Mörder den wertvollen Anhänger zurückgelassen, während alle anderen Wertgegenstände des Opfers fehlen? Als die Identität der Toten, Marie Thiemann, geklärt ist, führt die Spur zu einem bevorstehenden Treffen mit einem Notar. Oder war es ihre Flucht aus einer geheimnisvollen Sekte, die sie das Leben kostete? Die Situation spitzt sich zu, als eine angebliche Journalistin auf Juist auftaucht, die nach Marie Thiemann sucht - und um ihren Hals einen ebensolchen goldenen Krabbenanhänger trägt wie das Opfer … Die Ostfrieslandkrimireihe "Witte und Fedder ermitteln" von Sina Jorritsma wird nach "Juister Clown" (ISBN 978-3-96586-359-0), "Juister Herzen" (ISBN 978-3-95573-912-6), "Juister Düfte" (ISBN 978-3-95573-958-4), "Juister Reiter" (ISBN 978-3-96586-028-5), "Juister Taucher" (ISBN 978-3-96586-089-6), "Juister Düne" (ISBN 978-3-96586-127-5), "Juister Hochzeit"(ISBN 978-3-96586-177-0), "Juister Lüge" (ISBN 978-3-96586-218-0), "Juister Perlen" (ISBN 978-3-96586-268-5) "Juister Zeuge" (ISBN 978-3-96586-308-8), "Juister Chor" (ISBN 978-3-96586-434-4) "Juister Party" (ISBN 978-3-96586-471-9) "Juister Wein" (ISBN 978-3-96586-522-8), "Juister Hexe" (ISBN 978-3-96586-565-5), "Juister Seestern (ISBN 978-3-96586-608-9), "Juister Maler" (ISBN 978-3-96586-632-4 ), "Juister Onkel" (ISBN 978-3-96586-723-9), "Juister Haken" (ISBN 978-3-96586-761-1), "Juister Feuer" (ISBN 978-3-96586-780-2),"Juister Brief" (ISBN 978-3-96586-806-9), "Juister Zahltag" (ISBN 978-3-96586-922-6), "Juister Hammer" und "Juister Siegel" (ISBN 978-3-96586-977-6) nun mit "Juister Krabbe" (ISBN 978-3-68975-015-2) fortgeführt. Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books, Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erworben werden.

"Juister Krabbe" ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich. Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0D983CP33 sowie hier https://www.kobo.com/de/de/ebook/juister-krabbe-ostfrieslandkrimi . Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

