PECURIA gewinnt compassio als Partner für bevorzugtes Belegungsrecht Erwerber von Appartements genießen nun Belegungsvorrang in über 150 Seniorenresidenzen Hannover/Ulm, 2. Juli 2024. PECURIA, ein Spezialist für den Einzelvertrieb von nachhaltigen Pflegeappartements, hat compassio Lebensräume und Pflege, Betreiber von rund 100 modernen Pflegestandorten in Deutschland, als neuen Partner für die Ausgestaltung des einzigartigen Belegungsrechts für die Erwerber von PECURIA-Pflegeappartements gewonnen. Neben compassio zählen die langjährig erfahrenen Betreiberfirmen Belia Seniorenresidenzen, Curavie Seniorenresidenzen, Insanto Seniorenresiden, Lavendio Seniorenresidenzen und Libento Seniorenresidenzen bereits seit Aufnahme des Geschäftsbetriebes zum Jahresbeginn 2024 zu den Partnern von PECURIA. Damit steht den Käufern eines PECURIA-Pflegeappartements nun ein einzigartiges Netzwerk aus über 150 Pflegestandorten mit mehr als 12.000 Pflegeplätzen und über 1.000 Einheiten für Betreutes Wohnen in ganz Deutschland zur Verfügung. "Wir freuen uns, mit compassio einen der Top-Betreiber Deutschlands für unser einzigartiges Produkt als Partner gewonnen zu haben", sagt Edwin Thiemann, Geschäftsführer der PECURIA. "Fortan profitieren unsere Kunden auch an allen compassio-Standorten von der vorrangigen Berücksichtigung bei der Pflegeplatzvergabe. Unser in diesem Umfang in Deutschland einmaliges Belegungsrecht können Erwerber sogar auf ihren nahen Angehörigenkreis nach §15 AO übertragen, es ist per Zertifikat abgesichert." Christopher Nolde, Geschäftsführer bei compassio Lebensräume & Pflege, zu der neuen Partnerschaft: "Da Eigentümer von Pflegeappartements nicht wie beim klassischen Wohneigentum vom Recht des Eigenbedarfs Gebrauch machen können, ist der Weg von PECURIA eine hervorragende Lösung, um all jenen aus ihrem Käuferkreis entgegenzukommen, die auch einen Pflegeplatzbedarf haben. Wer zum Beispiel schon einmal in der Situation war, schnell einen Angehörigen unterbringen zu müssen, weiß um den besonderen Wert dieses exklusiven und weitreichenden Angebots." Die Kooperation zwischen PECURIA und compassio wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Verfügbare Standorte der Betreiberpartner können Interessenten unter https://pecuria.de/Belegungsrecht einsehen. Die Anmeldung bei den Residenzen wird über PECURIA organisiert. Innovativer Produktgedanke - PECURIA-Vorteile für mehr Anlegersicherheit mittels Belegungsvorrang und Mietsicherheit bei nachhaltig konzipierten Neubauimmobilien _Pflegeplatz dank Belegungsvorrang_ Unsere Käufer wählen aus weit über 150 Senioren-Einrichtungen mit mehr als 12.000 Pflegeplätzen und über 1.000 Einheiten für Betreutes Wohnen in Deutschland den Ort, der in ihr Leben passt. Denn jedem Erwerber eines PECURIA-Appartements ermöglichen wir ein einzigartiges Vorbelegungsrecht per Zertifikat. Es greift exklusiv für ihn und seinen nahen Angehörigenkreis nach §15 AO und ermöglicht die vorrangige Berücksichtigung bei der Pflegeplatzvergabe in einer unserer Partnerresidenzen. _Ertragssicherheit in herausfordernden Zeiten_ Wir wissen um die Stärke unserer Standorte, denn wir prüfen sie intensiv. Daher glauben wir auch in herausfordernden Zeiten an ihre Beständigkeit und belegen dies mit einer im Markt einzigartigen Sicherheit gegen Mietausfall, in welche alle Gesellschafter der PECURIA eingezahlt haben. Sollte es doch einmal zu insolvenzbedingten Mietausfällen kommen, profitieren alle Käufer automatisch von einem Mehr an Sicherheit für ihre Anlage. Denn unser Miettreuhandkonto übernimmt in solch einem Fall die Mietzahlung an den Eigentümer als Überbrückung bis zu einem Anschlusspachtvertrag. _Hochwertiger Neubaustandard_ Unsere angebotenen Immobilien sind neuwertig oder werden neu erstellt und erfüllen dabei mindestens den modernen KfW-40-Standard. Sie entsprechen den aktuellen Bauvorschriften und haben noch lange laufende Mietverträge mit den Betreibern von rd. 20 Jahren und mehr. Leerstand ist deshalb nicht zu befürchten und auch die Instandhaltungskosten und ein Modernisierungsaufwand sind bei Neubauten selbstredend zu vernachlässigen. Die Gebäudeausstattung aller PECURIA-Immobilien ist sehr modern. Jede Residenz ist hotelartig gestaltet und verfügt neben einem ansprechenden Empfangsbereich auch über ein Restaurant mit Frischküche und Sonnenterrasse. Je nach Standort stehen für die Bewohner zusätzlich Friseur- und Fußpflegeangebote, eine hauseigene Wäscherei für Bewohnerwäsche, Pflegebäder, Therapieräume, Raucherlounges, Kaminzimmer oder auch eine Bibliothek zur Verfügung. _Nachhaltig mit Steuer- & Fördervorteilen_ Die von PECURIA angebotenen Immobilien sind äußerst energieeffizient und entsprechen hohen KfW-Standards. Noch im Bau befindliche Projekte streben mitunter eine Zertifizierung nach den strengen Nachhaltigkeitsstandards der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an. Dies verschafft dem Erwerber bei sich noch im Bau befindenden Immobilien zum Teil attraktive Finanzierungsvorteile durch die Weitergabe der staatlichen Neubauförderung aus den KfW-Nachhaltigkeitsprogrammen. Durch die neuen degressiven Abschreibungsmöglichkeiten (AfA) in Höhe von fünf Prozent profitieren unsere Erwerber hier zusätzlich von hohen Abschreibungssummen und steuerlichen Rückflüssen. Weitere Details erhalten Käufer im Rahmen unserer Finanzierungsberatung. Übrigens: Durch ihre nachhaltige Bauweise entsprechen all unsere Immobilienangebote den Anforderungen des Klimaschutzplans 2050 der Bundesregierung, was zusätzliche Investitionen in die energetische Zukunftsfähigkeit der Immobilien nach heutigem Kenntnisstand ausschließt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: PECURIA GmbH

email : presse@pecuria.de Die PECURIA GmbH ist ein Spezialist für den Einzelvertrieb von nachhaltigen Pflegeappartements und startete ihren Geschäftsbetrieb zum Jahresbeginn 2024. Die innovative Vertriebsplattform für Seniorenimmobilien besteht aus einem 13-köpfigen Team am Standort Hannover, das mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Konzeption, dem Bau und dem Vertrieb von Seniorenimmobilien über unterschiedliche Kanäle vereint. Unter dem Motto "Green Care Invest" bietet PECURIA für Anleger eine in doppelter Hinsicht nachhaltige Investmentlösung: So werden ausschließlich KfW40-Neubauimmobilien oder bereits im Bau befindliche Projekte nach KfW40-Standard - teils mit dem Ziel der DGNB-Silber-Zertifizierung - angeboten, die dem Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung entsprechen. Diese Immobilien werden demnach ökologisch nicht stranden, sie haben noch lange laufende Betreiberverträge und ein zunächst geringes Risikoprofil in Hinblick auf Folgeinvestitionen. Jedem Erwerber sind darüber hinaus nachhaltige persönliche Sicherheiten und Mehrwerte garantiert: Eine eigens eingerichtete Mietgarantie steht für Ertragssicherheit und ein Belegungsvorrang für den Erwerber und sein familiäres Umfeld garantiert bevorzugten Zugang zu über 12.000 Pflegeplätzen und mehr als 1.000 Einheiten für Betreutes Wohnen in Partnerresidenzen in Deutschland. Derzeit vertreibt PECURIA hochwertige Pflegeappartements am Standort Extertal (NRW), weitere Standorte in West- und Norddeutschland werden folgen. Die zu erwartende Nettoanfangsrendite für Anleger liegt derzeit bei rd. vier Prozent.

Über compassio Lebensräume & Pflege

Über compassio Lebensräume & Pflege

Menschen ein selbstbestimmtes, niveauvolles und sicher umsorgtes Leben zu ermöglichen ist unsere Mission. Sicherheit, Lebensfreude, Servicekultur und Wertschätzung sind unsere Werte, nach denen wir handeln. Mehrere tausend Mitarbeiter/innen sind seit 2005 deutschlandweit für Menschen im Einsatz. Wir setzen innovative Wohnkonzepte um, die überraschen und unseren Bewohnern vollkommen neue Perspektiven eröffnen, ihr Leben zu gestalten und zu genießen. Unsere Pflegespezialistin compassio Lebensräume & Pflege verfügt bereits heute über ein außergewöhnlich modernes und qualitativ hochwertiges Pflege-Versorgungsnetz. Künftig finden Sie uns an 100 ausgewählten Standorten in ganz Deutschland. Dabei setzen wir auf höchste Pflege-Professionalität und Qualität in regionalen Strukturen und stärken damit unsere lokalen Einrichtungen. www.compassio.de

