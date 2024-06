Startseite "Babbel Net!"(SWR): Bülent Ceylan geht mit (S)Expertin Paula Lambert dahin, wo es weh tut! Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-06-27 07:34. Comedian Bülent Ceylan entführt sein gespanntes Publikum in der 4. Folge seiner Wissens-Comedy "Babbel Net!" am 27.6. in die bunte Welt der Fetische! Puppyplay, Looner, oder Dendrophilie. Noch nie gehört? Comedian Bülent Ceylan entführt sein gespanntes Publikum in der 4. Folge seiner Wissens-Comedy _"Babbel Net!"_ am 27. Juni in der ARD Mediathek in die bunte Welt der Fetische! Dabei fördern der Comedian und seine Studiogäste Spielarten zutage, bei denen einem sprichwörtlich die Luft wegbleibt. "Es ist schon krass, wenn jemand vakuumiert wird und das dann geil findet!", läutet Bülent Ceylan das erste Highlight ein: Studiogast Björn wird mit Latex-Folie hauteng eingeschweißt - fertig ist das Vakuum-Bett! Doch das ist noch längst nicht alles. "Einige finden es gut, wenn sie einen Luftballon platzen lassen. Und wieder andere stehen darauf, sich einige Föns rund ums Bett zu installieren, um sich morgens erstmal einen zu fönen", lässt Bülent seine Fetisch-Kenntnisse aufblitzen und stellt fest: "Mir ist aufgefallen, dass Fetischisten sehr selbstbewusst und intelligent über ihre Vorlieben reden - und es gar nicht so crazy rüberkommt, wie man vielleicht zunächst glauben mag". Kein Wunder, hat der beliebte Comedian doch selbst eine bekannte Vorliebe und sieht sich da in guter Gesellschaft: "Mein Fetisch sind ja Füße! Quentin Tarantino und Elvis Presley sagt man ja auch einen Fuß-Fetischismus nach." Um zu helfen, das Thema der sexuellen Fantasien aus der Tabuzone zu holen, hat sich die bekannte (S)Expertin Paula Lambert als Studiogast angesagt. Wann wird eine Vorliebe zum Fetisch? Liegen Fetische in unserer Natur? Mit welchen Vorurteilen hat das Thema Fetischismus zu kämpfen? Die Antworten auf alle diese Fragen sorgen beim Publikum für großes Staunen und überraschende Aha-Effekte! * "Babbel Net!", Folge 4: Thema "Fetisch" mit Gast Paula Lambert.

* Aufgrund von Thema und Inhalt (FSK 16) ist diese Folge ab Donnerstag, 27.06. ab 22:00 Uhr in der ARD Mediathek zu sehen!

* Für angemeldete User der ARD Mediathek steht die Folge am 27.06. bereits vorab zur Verfügung!

Ausstrahlung im SWR Fernsehen am 9.7. um 00.00 Uhr.

