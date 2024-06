Startseite Zeit zurückgewinnen mit Marketing-Automatisierung: Steuerberater entdecken neue Freiheiten Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-06-24 16:31. Steuerberater stehen oft vor der Herausforderung, ihre Bestandsmandanten intensiv zu betreuen, ohne dabei ihre eigene Zeit und Lebensqualität zu opfern. Die Lösung? Marketing-Automatisierung Effizienzsteigerung durch Automatisierung:

Marketing-Automatisierung ermöglicht es Steuerberatern, wiederkehrende Aufgaben und Prozesse effizient zu gestalten und zu automatisieren. Von der Terminvereinbarung über das Versenden von Erinnerungen bis hin zur professionellen Nachbereitung von Mandanten-Gesprächen - durch die Automatisierung dieser Tätigkeiten können Steuerberater ihre wertvolle Zeit zurückgewinnen. Die Tools von DigiConsult Falk, wie z.B. KlickTipp und eTermin, bieten umfassende Lösungen zur Optimierung des Workflows und sorgen für eine gleichbleibend hohe Qualität in der Mandantenbetreuung. Mehr Zeit für Mandanten und Familie:

Durch die Automatisierung der Marketing- und Verwaltungsprozesse gewinnen Steuerberater nicht nur Zeit, sondern auch die Möglichkeit, sich auf lukrativere Beratungsmandate zu konzentrieren. Gleichzeitig bleibt mehr Zeit für die Familie und persönliche Hobbies. "Mit der richtigen Strategie zur Marketing-Automatisierung können Steuerberater ihre Effizienz steigern und sich wieder den Dingen widmen, die wirklich zählen", erklärt Oliver Falk, Geschäftsführer von DigiConsult Falk. Ein praxisnaher Ansatz:

DigiConsult Falk bietet nicht nur die notwendigen Tools, sondern auch praxisnahe Schulungen und Beratungen, um Steuerberatern den Einstieg in die Automatisierung zu erleichtern. "Unser Ziel ist es, Steuerberatern zu zeigen, wie sie mit weniger Arbeitseinsatz mehr Ergebnisse erzielen können. Wir unterstützen sie dabei, ihre Prozesse zu optimieren und somit ihren Stress zu reduzieren", so Falk weiter. Nachhaltige Kundenpflege:

Ein weiterer Vorteil der Automatisierung ist die nachhaltige Kundenpflege. Regelmäßige und personalisierte Kommunikation, wie automatisierte Geburtstagsgrüße oder Erinnerung an wichtige Termine, stärken die Bindung zu den Mandanten und erhöhen die Zufriedenheit. "Unsere Kunden schätzen die Professionalität und die persönliche Note, die wir dank der Automatisierung bieten können", betont Falk. Zielgruppengerechte Informationsversorgung:

Ein weiterer entscheidender Vorteil der Marketing-Automatisierung ist die zielgruppengerechte Informationsversorgung der Mandanten. Steuerberater können ihre Mandanten automatisiert und individuell mit passenden Informationen versorgen, die genau auf deren Bedürfnisse abgestimmt sind. Dadurch werden die Mandanten nicht nur gut informiert, sondern auch in steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten geschult und angefüttert. Dies weckt ihr Interesse und ihre Lust auf weiterführende Gestaltungsberatung, ohne dass diese aktiv verkauft werden muss. "Unsere Kunden schätzen es, wenn sie regelmäßig und passend informiert werden. So entsteht ein natürliches Interesse an weitergehenden Beratungsleistungen", betont Falk.

Über DigiConsult Falk DigiConsult Falk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Marketing-Automatisierung, spezialisiert auf die Bedürfnisse von Steuerberatern und kleinen bis mittelständischen Unternehmen. Mit maßgeschneiderten Lösungen und umfassendem Know-how unterstützt DigiConsult Falk seine Kunden dabei, ihre Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Lebensqualität zu verbessern.

