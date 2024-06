Startseite Gain Kitchen revolutioniert gesunde Ernährung mit innovativen Peanut Spreads Pressetext verfasst von GainKitchen am Sa, 2024-06-22 18:38. Das innovative Startup aus Köln kombiniert Genuss und Gesundheit

Seit seinem Start im Oktober 2023 hat Gain Kitchen sich als aufstrebendes Startup etabliert, das die Welt der gesunden Ernährung mit seiner einzigartigen Produktlinie, den Peanut Spreads, neu definiert. Das innovative Startup aus Köln setzt dabei auf die perfekte Kombination aus Genuss und gesundem Lebensstil.

Die Peanut Spreads von Gain Kitchen bestehen zu 50% aus Erdnüssen und enthalten einen hohen Proteingehalt von 35%. Sie sind ohne Zuckerzusatz und werden in Köln handgemacht. Besonders macht sie außerdem die Zugabe von Crispies, die für einen angenehmen Crunch sorgen und die perfekte Balance zwischen knusprig und cremig schaffen.

Aktuell umfasst das Sortiment von Gain Kitchen sechs Geschmacksrichtungen der Peanut Spreads: Pure Erdnuss, Dunkle Schokolade, Vanille, Zimt, Kaffee und Acai. Jede Sorte verspricht ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das sowohl Feinschmecker als auch ernährungsbewusste Verbraucher anspricht.

Gain Kitchen hat sich seit der Gründung entschieden, unabhängig zu bleiben und sich voll und ganz auf die Vision und Mission des Unternehmens zu konzentrieren. Dies hat es dem Team ermöglicht, zahlreiche Herausforderungen zu meistern und sich insbesondere um einen nachhaltigen Brand-Aufbau zu bemühen, bei dem es nicht nur um schnelle Sales geht. "Wir sind fest davon überzeugt, dass Gain Kitchen einen bedeutenden Beitrag zur Ernährungswelt leisten wird", betont Gründerin Medea Lorenzen. "Wir freuen uns darauf, unsere Produktpalette weiter zu erweitern und noch mehr Menschen mit unseren gesunden und köstlichen Snacks und unserer Philosophie zu erreichen."

Bis Ende dieses Jahres strebt das innovative Startup an, in den Regalen lokaler Supermärkte vertreten zu sein, um noch mehr Verbraucher zu erreichen. "Unsere Nährwerte sind um Welten besser als die anderen Nussmus-Hersteller auf dem Markt. Und dazu schmecken unsere Spreads auch noch besser", fügt Lorenzen hinzu. "Wir können nicht nur mithalten, sondern werden bald führend sein. Unsere Spreads gehören auf den Frühstückstisch – wie Nutella, nur in gesund und ohne schlechtes Gewissen."

Für weitere Informationen über Gain Kitchen und die Peanut Spreads besuchen Sie bitte www.gainkitchen.de oder kontaktieren Sie uns direkt über info@gainkitchen.de.

Kontakt: Medea Lorenzen I E-Mail: info@gainkitchen.de I Tel: +49 172 22606264 Über GainKitchen Komplettes Benutzerprofil betrachten