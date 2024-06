VETO-Kampagne sammelt 980.400 Tagesrationen Futter zur Versorgung von Straßentieren in Südeuropa

VETO, die Vereinigung europäischer Tierschutzorganisationen, konnte in diesem Jahr erneut an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen. Mit der jährlichen Kampagne „Futter für die Vergessenen“ wurden 980.400 Tagesrationen Futter gesammelt. Die Spenden werden an insgesamt 14 Tierschutzvereine in Griechenland, Spanien, Italien und der Türkei geliefert, die dort Hunde und Katzen auf den Straßen und in örtlichen Tierheimen versorgen. Damit übertrifft VETO das Vorjahresergebnis um knapp 47.000 Tagesrationen.

„Wir sind von diesem Erfolg und dem Engagement unserer starken Community überwältigt. Mit den Futterspenden können etwa 10.000 Hunde und Katzen über die heißen Sommermonate sicher versorgt werden.”

-Sarah Schonert, VETO-Projektmanagerin für die Kampagne „Futter für die Vergessenen“

Der Sommer birgt Gefahren für schutzlose Tiere

Europas heimatlose Hunde und Katzen geraten in der Urlaubszeit in Vergessenheit. Gerade in den beliebten Urlaubsländern leiden Straßentiere dann unter Hunger, Mangelerscheinungen und den Folgen eines geschwächten Immunsystems.

Der Sommer stellt vor allem Tierschutzvereine im südlichen Europa vor immense Herausforderungen: Die Hitze verschärft die Situation von Straßen- aber auch Tierheimtieren. Sie sind erschöpft, geschwächt und stecken sich untereinander schnell mit Krankheiten an. In den Tierheimen ist die Situation im Sommer dramatisch: Hier ist die Wasserbeschaffung oft schwierig und die Arbeit sehr anstrengend. Erschwerend hinzu kommt, dass in keiner anderen Jahreszeit so wenig gespendet wird wie im Sommer.

Spendenerfolge retten Tiere in Not

Seit 2020 setzt sich VETO mit der Kampagne „Futter für die Vergessenen“ gezielt für die Rettung von Straßentieren in Südeuropa ein. In den letzten Jahren spendeten Tierfreund:innen 3.200.000 Tagesrationen Futter. Zusätzlich wurden rund 39.000 Euro als finanzielle Hilfe für die Tierschutzvereine bereitgestellt. In diesem Jahr wurden 980.400 Tagesrationen Hunde- und Katzenfutter gespendet.

Futter als Basis für effektiven Tierschutz

Die Kampagne sichert die Versorgung mit nahrhaftem Futter und stellt sicher, dass das Qualitätsfutter direkt in die Tierheime geliefert wird. Dadurch entlastet sie die lokalen Tierschützer:innen finanziell, zeitlich und mental.

„Tierschutzvereine melden uns regelmäßig, welche Herausforderungen mit der Futterbeschaffung einhergehen. Die Kosten, den Aufwand, die Sorgen wollen wir ihnen mit unserer Arbeit abnehmen, damit sie den Tierschutz im jeweiligen Land mit Kastrationskampagnen, Aufklärungsarbeit oder Tierheimumbauten vorantreiben können.“

- Marco van Dré / Geschäftsführer von VETO

Jede Futterspende enthält zusätzlich eine finanzielle Hilfe, die diese Maßnahmen mitfinanziert.

Über VETO:

VETO Vereinigung europäischer Tierschutzorganisationen verbessert die Lebensbedingungen heimatloser Hunde und Katzen in Europa und entlastet Tierschutzvereine mit Futterspenden und finanzieller Hilfe. Die 2016 gegründete Organisation mit Sitz in Moers fordert mit gezielter Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit sowie Aufklärung, Kampagnen und Petitionen Veränderungen im europäischen Tierschutz. Die Vision der gemeinnützigen Organisation ist ein Europa, in dem jeder Hund und jede Katze in Würde und Sicherheit lebt. Mehr auch auf: www.veto-tierschutz.de