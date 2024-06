Startseite secura protect feiert 20 Jahre Sicherheit: Ein Familienunternehmen auf Erfolgskurs Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-06-18 07:14. Secura Protect feiert 20 Jahre Erfolg. Das familiengeführte Sicherheitsunternehmen unter der Leitung von Patrick Pond zählt zu den Top-Sicherheitsdiensten in Deutschland. Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens ist geprägt von Leidenschaft, Engagement und harter Arbeit. Unter der Leitung von Gründer und Geschäftsführer Patrick Pond hat sich secura protect zu einem der Top-Sicherheitsdienste in Deutschland entwickelt. Sicherheit ist ein grundlegendes Bedürfnis und ein essenzieller Bestandteil unserer Gesellschaft. Nicht selten steht hinter den Kulissen dieser wichtigen Branche eine Geschichte von Leidenschaft, Engagement und harter Arbeit. Eine solche Geschichte ist die von Patrick Pond, dem Gründer und Geschäftsführer von secura protect. Seit zwei Jahrzehnten sorgt das familiengeführte Unternehmen für Sicherheit und Verlässlichkeit in Deutschland. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die beeindruckende Reise von Patrick Pond und seinem Team, die sich zu einem der führenden Sicherheitsdienste des Landes entwickelt haben. Die Anfänge: Leidenschaft wird zum Beruf Patrick Pond entdeckte früh seine Leidenschaft für Sicherheit, geprägt durch den väterlichen Betrieb. Nach seinem BWL-Studium gründete er sein eigenes Sicherheitsunternehmen und etablierte es innerhalb weniger Jahre bundesweit. Seit 2015 ist der Hauptsitz in Langenselbold im Rhein-Main-Gebiet. "Werte und Objekte schützen, Menschen Sicherheit geben: Das ist meine Leidenschaft und mein täglicher Antrieb", sagt Patrick Pond. Familiäre Führung und Werteorientierung Secura Protect wird gemeinsam mit Ehefrau Tanja Pond, Verwaltungschefin, und Sohn Daniel Pond, Prokurist und Controlling-Verantwortlicher, geführt. "Mit flachen Hierarchien, höchsten Qualitätsstandards und einer Unternehmenskultur, die von Respekt und Wertschätzung geprägt ist, haben wir ein Erfolgsrezept gefunden, das uns stolz macht", erklärt Tanja Pond. Seit 2021 ist auch Vladimir Korneev einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer aller operativen secura protect GmbHs. Dank seines Engagements hat sich die Berliner Niederlassung schnell zum Verwaltungsmittelpunkt der Region Nord-Ost entwickelt. Eine Philosophie der Menschlichkeit Patrick Pond legt großen Wert auf eine kooperative Führungskultur: "Ich bin nicht der strenge Chef-Typ. Mit Kommunikation auf Augenhöhe und ein bisschen Humor lässt sich der Ernst des Tages besser bewältigen." Jeder im Unternehmen wird respektvoll behandelt und erhält die notwendige Ausrüstung für den Arbeitsalltag. "Wir halten uns stets an unsere Versprechen und bieten nur Dienstleistungen an, die wir auch realisieren können", betont Patrick Pond. Eine Null-Toleranz-Politik in Bezug auf die Einhaltung von Gesetzen und Bestimmungen ist dabei selbstverständlich. Erfolgreich 'im Auftrag der Sicherheit' Heute generiert secura protect einen Jahresumsatz von 65 Millionen Euro, unterstützt von rund 2000 Personen, die bundesweit "im Auftrag der Sicherheit" tätig sind. Der Sicherheitsdienst bietet ein breites Dienstleistungsspektrum an Sicherheitsleistungen in vielen Bereichen, vom Werk-/Objektschutz über Revierdienste und Empfangsdienste bis hin zu ganzheitlichen Sicherheitslösungen, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Verantwortung und Nachhaltigkeit Bei allem Treiben rund um das Tagesgeschäft legt Patrick Pond persönlich als auch unternehmerisch großen Wert auf seine soziale Verantwortung. secura protect ist Mitglied bei Ecovadis und hat 2021 die Charta der Vielfalt sowie den United Nations Global Compact unterzeichnet. Das Unternehmen verpflichtet sich zur Einhaltung von Nachhaltigkeitsprinzipien und unterstützt die UN-Ziele. Nachwuchs und Chancengleichheit secura protect setzt sich intensiv für die Ausbildung und Förderung junger Menschen ein. Viele Mitarbeitende erhalten schnell Karrierechancen "Jeder, der bereit ist, etwas für seine Karriere zu tun, wird bei uns unterstützt", sagt Patrick Pond. Zudem liegt ihm die Förderung von Frauen in der Sicherheitsbranche am Herzen: "Unsere Berufsfelder sind gesellschaftlich relevant und verdienen einen besseren Ruf!" Zusammenfassung und Dank Secura Protect blickt stolz auf 20 Jahre Erfolg zurück und bedankt sich bei Mitarbeitenden, Kunden und Geschäftspartnern für ihre Unterstützung. Das Unternehmen setzt weiterhin auf Menschlichkeit, Qualität und Vertrauen. Mehr dazu: https://www.secura-protect.de/news-details/20-Jahre

Sicherheitsdienstleistungen: https://www.secura-protect.de/dienstleistungen Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: secura protect Holding GmbH

Herr Patrick Pond

Industriestraße 7

63505 Langenselbold

Deutschland fon ..: 06184909440

fax ..: 061849094401

web ..: https://www.secura-protect.de/

email : content@secura-protect.de Die secura protect Unternehmensgruppe, 2004 im Rhein-Main-Gebiet von Herrn Patrick Pond gegründet, erbringt Sicherheitsdienstleistungen im gesamten Bundesgebiet und zählt mit knapp 2000 Beschäftigten zu den 20 umsatzstärksten Sicherheitsunternehmen bundesweit. (*Quelle: Lünendonk® 2022) Die secura protect Unternehmensgruppe ist ein familiengeführtes Sicherheitsunternehmen, das als bei der Erbringung seiner Dienstleistungen auf höchste Professionalität, flache Hierarchien und ethische Grundsätze punktet. Zu den verschiedenen Sicherheitsdienstleistungen gehören maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte, Objektschutz, Wachdienst, Schutz von militärischen Einrichtungen, Empfangsdienste und Aviation. Weitere Servicedienste aus den Bereichen Büro, Kurier, Logistik und Facility Management bilden eine ideale Ergänzung des Dienstleistungsspektrums. Pressekontakt: secura protect Holding GmbH

Frau Hedda Stroh

Industriestraße 7

63505 Langenselbold fon ..: 01705254303

email : hedda.stroh@secura-protect.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten