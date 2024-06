Startseite Glaubensfrage: Neuer Podcast der Dietrich Bonhoeffer Gemeinde Neumünster regt zum Nachdenken an Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-06-17 10:33. Glaubensfrage heißt der neue Podcast aus Neumünster. Im Gespräch mit Pastorin Isabel Frey-Ranck und dem Kirchenmusiker Chris Merkel geht es um unterschiedliche gesellschaftliche Themen. Neumünster, [16.06.24] Glaubensfrage: Neuer Podcast der Dietrich Bonhoeffer Gemeinde Neumünster regt zum Nachdenken an Die Dietrich Bonhoeffer Gemeinde Neumünster freut sich, ihren brandneuen Podcast "Glaubensfrage" vorstellen zu dürfen. Mit diesem innovativen Format möchten wir Menschen dazu ermutigen, sich mit tiefgründigen Fragen des Glaubens auseinanderzusetzen und einen offenen Dialog zu führen. Der Podcast "Glaubensfrage" bietet Hörern die Möglichkeit, verschiedene Perspektiven und Meinungen zu wichtigen Themen des Glaubens zu erkunden. In jeder Folge werden inspirierende Gäste eingeladen, die ihre eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse teilen. Dabei geht es nicht darum, absolute Antworten zu finden, sondern vielmehr darum, den Glauben zu hinterfragen, zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Die Dietrich Bonhoeffer Gemeinde Neumünster hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen Ort des offenen Austauschs zu schaffen, an dem Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen und Überzeugungen zusammenkommen können. Der Podcast "Glaubensfrage" ist ein weiterer Schritt in diese Richtung und bietet eine Plattform, um wichtige Fragen des Glaubens zu diskutieren. "Wir glauben fest daran, dass der Glaube nicht starr oder dogmatisch sein sollte", sagt Pastorin Isabel Frey-Ranck, eine der Initiatorinnen des Podcasts. "Der Glaube ist eine Reise, und es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und ermutigen, unsere Fragen zu stellen und uns weiterzuentwickeln." Die erste Folge des Podcasts "Glaubensfrage" wird am [Datum] veröffentlicht und ist ab dann auf verschiedenen Streaming-Plattformen verfügbar. Jede Woche wird eine neue Episode veröffentlicht, in der spannende Themen wie Zweifel, Spiritualität, Gottesbild und vieles mehr behandelt werden. Die Dietrich Bonhoeffer Gemeinde Neumünster lädt alle Interessierten herzlich ein, den Podcast "Glaubensfrage" anzuhören und sich an den Diskussionen zu beteiligen. Gemeinsam können wir unseren Glauben vertiefen und voneinander lernen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website [Website der Dietrich Bonhoeffer Gemeinde Neumünster] oder kontaktieren Sie uns per E-Mail an chris.merkel@bonhoefferkirche.de. Pressekontakt:

Die Dietrich-Bonhoeffer Kirchengemeinde in Neumünster ist eine evangelische Gemeinde, die ihren Namen dem deutschen Theologen und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer verdankt. Die Gemeinde hat ihre Wurzeln in den 1960er Jahren, als die Dietrich-Bonhoeffer Kirche erbaut wurde. Sie ist eine lebendige und vielfältige Gemeinschaft, die sich aus Menschen unterschiedlichen Alters, Hintergrunds und Glaubens zusammensetzt. Die Kirchengemeinde bietet eine Vielzahl von Aktivitäten und Veranstaltungen an, um den Glauben zu stärken, Gemeinschaft zu fördern und diakonische Arbeit zu leisten. Neben regelmäßigen Gottesdiensten finden auch Bibelstudien, Jugendgruppen, Seniorentreffen und verschiedene soziale Projekte statt. Die Gemeinde ist offen für alle, die Interesse am christlichen Glauben haben und sich engagieren möchten. Die Dietrich-Bonhoeffer Kirchengemeinde ist ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der gemeinsamen Feier des Glaubens. Sie lädt Menschen dazu ein, Teil einer lebendigen und engagierten Gemeinschaft zu sein und ihren Glauben zu teilen und zu vertiefen.

