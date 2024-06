Startseite SNP nimmt mit Partner CDQ Datenqualität verstärkt in den Fokus Pressetext verfasst von prmaximus am Mo, 2024-06-17 10:28. Heidelberg, 17. Juni 2024 - SNP erweitert sein Partnernetzwerk. Der führende Anbieter von Software für digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld hat einen Partnerschaftsvertrag mit dem Datenqualitätsspezialisten CDQ AG unterzeichnet. CDQ mit Hauptsitz in St. Gallen ist ein globaler Pionier im Data Sharing" mit mehr als 18 Jahren Erfahrung im Datenmanagement. Das Unternehmen automatisiert Geschäftspartnerstammdatenaktivitäten von der Datenerstellung und -pflege, Bewertung der Datenqualität, Zusammenführung und Qualitätssicherung bis hin zur Betrugsprävention, dem Trust-Scoring von Bankkonten und der Prüfung von Sanktionen. SNP ergänzt mit der CDQ-Partnerschaft sein End-to-End-Angebot für Geschäftspartner und nimmt damit die Qualität von Kunden- und Lieferantendaten verstärkt in den Fokus. Die CDQ-Lösung wird in die Analysefunktion der SNP-Software-Suite CrystalBridge integriert und kann als Teil des System-Scans, den SNP jährlich über 1.000 Mal bei seinen Kunden durchführt, mit angeboten werden. Auf der diesjährigen Transformation World, die am 19. und 20. Juni in Heidelberg stattfindet, werden die Partner ihre Zusammenarbeit vorstellen. Entscheiden sich Kunden für die CDQ-Software, können sie durch die Automatisierung der Prozesse zur Verwaltung von Geschäftspartnerdaten die fehleranfällige manuelle Arbeit der Datenerstellung und -pflege vermeiden. Das Unternehmen bietet eine erstmalige Bereinigung der Geschäftspartnerstammdaten an und stellt anschließend kontinuierlich höchste Qualität sicher, dank der Anbindung von mehr als 70 externen Datenquellen und der Anwendung von über 2.700 global geprüfter Datenqualitätsregeln. Die Partnerschaft ist ein erster Schritt einer umfassenden Zusammenarbeit, die zukünftig nicht nur einen Teil, sondern den gesamten CDQ-Ansatz in den SNP-Projektprozess integrieren soll. Martin Finkbeiner, CTO EMEA bei SNP ist überzeugt: "Mit CDQ schließen wir eine Lücke und kommen den Anforderungen unserer Kunden nach. Jetzt können wir ihnen eine vollumfängliche Qualitätssicherung ihrer Kunden- und Lieferantenstammdaten anbieten und sicherstellen, dass sie nur mit sauberen Daten arbeiten. Die Lösung ist eine wichtige Ergänzung der CrystalBridge und hilft uns, sie global weiter als Standard zu etablieren." Dr. Dimitrios Gizanis, CEO von CDQ, ergänzt: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und wollen SNP-Kunden nicht nur bei der S/4-Migration unterstützen. Wir stellen ihnen vertrauensvolle Geschäftspartnerstammdaten von höchster Qualität mit einem hohen Grad an Automatisierung nachhaltig zur Verfügung. Als Teil der CrystalBridge wird unsere Lösung einen wertvollen Beitrag zum ganzheitlichen Transformationsansatz und Datenmanagement von SNP beitragen." SNP Schneider-Neureither & Partner SE

Paola Krauss

Speyerer Straße 4 69115 Heidelberg

Deutschland E-Mail: paola.krauss@snpgroup.com

Homepage: https://www.snpgroup.com/de

Telefon: 0172 72 95 928 Pressekontakt

Dr. Haffa & Partner GmbH

Anja Klauck

Karlstraße 42 80333 München

Deutschland E-Mail: postbox@haffapartner.de

Homepage: http://www.haffapartner.de

Telefon: 089 993191-0 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten